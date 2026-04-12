Social Exclusiv

Ce trebuie să faci cu lumânarea de la Paști. Explicația unui preot

Comentează știrea
Lumina de Paște. Sursa foto: Arhiva EVZ
Din cuprinsul articolului

Sărbătorile pascale se apropie, iar credincioșii ortodocși din întreaga lume se pregătesc să ia acasă Sfânta Lumină de la Slujba Învierii. În unele sate din România, credincioșii aprind lumânarea de la Paști în timpul furturilor ca semn al protecției divine. Părintele Dorin Cristea a explicat pentru EVZ că aceasta reprezintă un simbol al prezenței lui Dumnezeu și al binecuvântării pentru fiecare casă.

Ce trebuie să știe credincioșii despre lumânarea de la Paști

Potrivit părintelui, lumânarea de Paști poate fi aprinsă pe tot parcursul anului, atunci când credincioșii trec prin momente dificile sau când înalță rugăciuni.

„După ce luăm Sfânta Lumină, lumânarea se păstrează aprinsă pe parcursul Sfintei Liturghii și apoi poate rămâne aprinsă în casele noastre. Peste an, ea poate fi aprinsă în momentele în care simțim că avem nevoie de ocrotirea lui Dumnezeu și trebuie să însoțească rugăciunea. Avem credincioși care o păstrează pe tot parcursul anului. Să nu uităm că darul lui Dumnezeu care vine odată cu Sfânta Lumină și să ne bucurăm cu tot sufletul că ne îngăduie în fiecare an să o primim”, ne-a spus părintele.

Înviere / sursa foto: dreamstime.com

Nu ar trebui stinsă la pragul casei

În unele regiuni, oamenii alegeau să o stingă la pragul casei, însă acest obicei nu are fundament religios. Conform învățăturii bisericești, lumânarea de la Paște poartă un înțeles profund, simbolizând prezența lui Iisus Hristos, numit în Evanghelie „Lumina lumii”, și amintind credincioșilor de jertfa personală depusă prin participarea la Slujba Învierii.

Aceasta este considerată o ofrandă adusă lui Dumnezeu, iar utilizarea ei respectă o rânduială specială, departe de superstițiile care circulă în popor. Lumânarea nu se stinge la pragul casei, nu se folosește pentru afumarea cărnii și nici pentru ghicitul viitorului, spun slujitorii bisericii. Deși nu există o regulă strictă legată de folosirea ei, lumânarea de Înviere nu trebuie aruncată.

Unde poate fi așezată lumânarea de la Paști

În situația în care credincioșii nu o pot lua acasă, aceasta poate fi aprinsă la locurile speciale din biserică sau la mormintele celor dragi.

O parte dintre credincioși, cu binecuvântarea preotului, păstrează lumânarea pentru clipe de încercare, boală sau pericol, considerând-o un simbol al speranței și al biruinței, care amintește că Hristos a învins toate greutățile și aduce protecție și bucurie.

6
Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

13:23 - Tyson Fury și-a marcat revenirea cu o victorie în fața lui Arslanbek Makhmudov. Anthony Joshua, provocat de britanic ...
13:17 - Bucureștenii au trecut, de Paști, acum 179 de ani, printr-o mare tragedie
13:09 - Generalul Alexandru Grumaz a explicat cum este interpretată de analiști evoluția preciziei rachetelor iraniene
12:59 - Ce l-ar întrista cel mai tare pe Iisus dacă ar veni a doua oară pe pământ. Arhimandritul Mihail Daniliuc face lumină
12:50 - Adrian Ilie, prins băut la volan în Vinerea Mare. Fostul internațional a rămas fără permis
12:44 - De Paști, a plouat cu bombe peste 2 orașe cunoscute

