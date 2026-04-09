Cum poți fotografia fenomene nocturne cu ajutorul unui iPhone

Un truc mai puțin cunoscut al telefonului poate ajuta pasionații de fotografie să surprindă imagini impresionante ale stelelor și al altor fenomene nocturne cu ajutorul iPhone-ului, informează techradar.com.

În era digitală, smartphone-ul a devenit instrumentul principal pentru capturarea momentelor importante. Pentru utilizatorii de iPhone, camera încorporată oferă multiple funcții care permit realizarea de fotografii impresionante, chiar și fără echipamente profesionale.

Pentru pasionații de astrofotografie, claritatea imaginilor este crucială. Toate modelele de iPhone (cu excepția iPhone SE) dispun de Modul nocturn încă de la iPhone 11 și iOS 13. O noutate introdusă în iOS 16, denumită Modul nocturn maxim, permite creșterea duratei de expunere de la 10 la 30 de secunde. Practic, senzorul camerei poate capta de trei ori mai multă lumină, rezultând fotografii nocturne mult mai detaliate și clare.

Timpul de expunere standard de trei secunde oferit de Modul Noapte este suficient pentru a surprinde detalii pe o stradă slab iluminată, însă devine insuficient atunci când vrei să surprinzi complexitatea cerului nocturn, de la galaxii și nebuloase până la dâre delicate de stele.

Pentru a folosi Modul Nocturn Max, este esențial ca iPhone-ul să rămână complet nemișcat sau să fie fixat pe un trepied. „În timpul vizitei mele în Deșertul Atacama, am avut norocul ca un astronom local să-mi împrumute trepiedul său pentru o singură fotografie, ceea ce mi-a permis să testez funcția la capacitate maximă”, explică Axel Metz, expert în telefoane.

Deși aproape toate fotografiile nocturne pot fi îmbunătățite prin editare, multe persoane evită aplicațiile complexe precum Adobe Lightroom sau Photoshop.

Din fericire, iPhone-ul oferă instrumente de editare încorporate în aplicația Fotografii, suficiente pentru a evidenția detaliile și a transforma o fotografie bună într-una cu adevărat impresionantă.

Aceste setări permit obținerea unei imagini echilibrate, cu detalii clare și tonuri precise, transformând orice fotografie într-o compoziție vizuală remarcabilă. Fotografiile pot căpăta viață prin ajustări precise ale parametrilor vizuali. Pentru un impact vizual optim, Axel Metz recomandă următoarele modificări:

Expunere: -21,

Strălucire: +17,

Repere: -25,

Umbre: -29,

Contrast: +25,

Luminozitate: +7,

Punct Negru: +7,

Saturație: +27,

Vibranță: -16,

Căldură: -55,

Nuanță: -61,

Claritate: +49,

Definiție: +68,

Reducerea zgomotului: +49.

Așadar, aceasta este cea mai bună modalitate de a captura cerul nopții cu un iPhone compatibil cu iOS 26: activați Night Mode Max și editați imaginea din fotografia rezultată.