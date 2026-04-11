Artemis II readuce ambițiile spațiale în prim-plan, dar provocările pentru revenirea pe Lună rămân majore

Misiunea Artemis II, derulată de NASA, a marcat un moment important pentru explorarea spațială, după ce patru astronauți au orbitat partea îndepărtată a Lunii și s-au întors în siguranță pe Pământ, potrivit BBC.

Capsula Orion a funcționat conform așteptărilor, iar imaginile surprinse în timpul zborului au reaprins interesul publicului pentru explorarea cosmică. Cu toate acestea, specialiștii avertizează că adevăratele dificultăți abia urmează.

Succesul misiunii ridică o întrebare esențială: cât de aproape este, în realitate, obiectivul de a trimite oameni să trăiască și să lucreze pe Lună sau chiar pe Marte?

În 1969, Apollo 11 a dus primii oameni pe Lună, pe Neil Armstrong și Buzz Aldrin. La acea vreme, mulți credeau că urmează o perioadă de colonizare rapidă a spațiului.

În realitate, programul Apollo a fost strâns legat de competiția geopolitică a Războiului Rece, iar după atingerea obiectivului simbolic, interesul public și finanțarea au scăzut.

Astăzi, NASA propune o abordare diferită. Administratorul agenției, Jared Isaacman, a prezentat un plan care prevede o aselenizare cu echipaj în fiecare an, începând cu 2028. A cincea misiune Artemis ar urma să marcheze începutul construirii unei baze lunare permanente.

Directorul general al European Space Agency, Josef Aschbacher, a declarat că „economia Lunii se va dezvolta” și că, deși procesul va fi gradual, direcția este clară.

Pentru a transforma aceste planuri în realitate, NASA depinde de dezvoltarea unor module de aselenizare complexe. Agenția a contractat două companii private: SpaceX și Blue Origin.

Varianta lunară a rachetei Starship, dezvoltată de SpaceX, și modulul Blue Moon Mark 2 al Blue Origin sunt însă întârziate.

Un raport al Oficiului Inspectorului General al NASA, publicat la 10 martie, arată că Starship are o întârziere de cel puțin doi ani, iar proiectul Blue Origin este în urmă cu cel puțin opt luni, multe probleme tehnice rămânând nerezolvate.

Noile module sunt mult mai complexe decât cel utilizat în programul Apollo. Ele trebuie să transporte echipamente, vehicule presurizate și componente ale unei baze lunare, ceea ce implică cantități uriașe de combustibil.

Planul NASA prevede alimentarea în orbită, printr-un depozit de combustibil alimentat de multiple lansări. Această tehnologie presupune menținerea oxigenului lichid și a metanului la temperaturi extrem de scăzute și transferul lor în spațiu, un proces considerat extrem de dificil.

„Din punct de vedere fizic, are sens”, a explicat Dr. Simeon Barber, cercetător în științe spațiale, dar a avertizat că dacă alimentarea este complicată pe rampa de lansare, „va fi mult mai dificilă în orbită”.

Calendarul NASA, care vizează o aselenizare în 2028, are și o dimensiune politică, fiind aliniat cu obiectivele administrației americane. Cu toate acestea, numeroși analiști independenți consideră termenul prea optimist.

În același timp, China își accelerează propriul program spațial și intenționează să trimită astronauți pe Lună în jurul anului 2030.

Abordarea chineză, bazată pe două lansări separate și evitarea realimentării în orbită, este considerată mai simplă din punct de vedere tehnic.

Dacă programul Artemis va suferi noi întârzieri, există posibilitatea ca China să ajungă prima pe Lună în această nouă etapă a explorării.

Dincolo de Lună, obiectivul final rămâne planeta Mars. Antreprenorul Elon Musk a vorbit despre trimiterea oamenilor pe Marte înainte de sfârșitul acestui deceniu, însă majoritatea experților consideră că un astfel de scenariu este realist abia în anii 2040.

Durata călătoriei, de până la nouă luni, expunerea la radiații și dificultatea aterizării și decolării de pe suprafața planetei reprezintă obstacole majore.

Misiunea Artemis II a demonstrat că zborurile spațiale cu echipaj uman revin în centrul atenției. În paralel, implicarea companiilor private transformă modul în care sunt dezvoltate programele spațiale.

La Centrul Spațial Kennedy, infrastructura construită de companii private coexistă cu facilitățile NASA, sugerând o schimbare structurală în explorarea spațiului.

Astronautul ESA Alexander Gerst a sintetizat impactul acestor misiuni, afirmând că perspectiva asupra Pământului din spațiu „schimbă totul” și că o astfel de experiență ar putea influența modul în care omenirea își percepe propria planetă.