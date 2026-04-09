Revenirea capsulei Orion pe Pământ, moment critic pentru misiunea Artemis II. Scutul termic, în centrul atenției

Misiunea Artemis II, parte a programului NASA, se apropie de una dintre cele mai riscante etape: reintrarea capsulei Orion în atmosfera terestră, potrivit space.com.

După un zbor de aproximativ 10 zile în jurul Lunii, echipajul va depinde de integritatea scutului termic pentru a supraviețui temperaturilor extreme generate în timpul coborârii.

Această etapă este considerată critică, în contextul unor probleme identificate la misiunea precedentă, Artemis I.

Capsula Orion va reintra în atmosferă cu o viteză de aproximativ 40.000 km/h (25.000 mph), fiind supusă unor temperaturi ce pot ajunge la circa 2.760°C (5.000°F), aproape jumătate din temperatura de la suprafața Soarelui.

Protecția echipajului depinde de scutul termic amplasat la baza capsulei, cu un diametru de aproximativ 5 metri.

Acest scut utilizează un material special numit Avcoat, conceput să se erodeze controlat pentru a disipa căldura intensă. Potrivit evaluării NASA din 2024, „comportamentul neașteptat al materialului creează un risc ca scutul termic să nu protejeze suficient sistemele capsulei și echipajul de căldura extremă a reintrării”.

Misiunea Artemis I, desfășurată fără echipaj în 2022, a ridicat semne de întrebare în privința performanței scutului termic. După revenirea pe Pământ, inginerii au descoperit peste 100 de fisuri și zone unde materialul s-a desprins neașteptat.

Analizele ulterioare au indicat că Avcoat-ul fusese aplicat prea dens, împiedicând evacuarea gazelor fierbinți și favorizând apariția fisurilor. Această problemă a fost corectată prin ajustarea densității materialului.

Blaine Brown, director de sisteme la Lockheed Martin, compania care produce capsula Orion, a declarat: „Am modificat ușor densitatea pentru a permite gazelor din Avcoat să se evacueze în timpul încălzirii intense și să faciliteze răcirea”.

După implementarea ajustărilor, NASA a decis să continue cu Artemis II, subliniind că, în ciuda deteriorărilor observate la Artemis I, temperatura din cabină ar fi rămas sigură pentru un echipaj uman.

Echipajul misiunii Artemis II este format din astronauții Christina Koch, Victor Glover și Reid Wiseman (SUA), alături de Jeremy Hansen (Canada).

Aceasta va fi prima misiune cu echipaj uman în programul Artemis și un pas esențial către revenirea oamenilor pe Lună.

Reintrarea în atmosferă a fost, în general, sigură în istoria zborurilor spațiale cu echipaj uman. Totuși, există precedente tragice. Dezastrul navetei Space Shuttle Columbia din 2003 rămâne cel mai cunoscut exemplu. Atunci, o defecțiune a scutului termic a dus la distrugerea navetei și la moartea celor șapte astronauți aflați la bord.

Investigațiile au arătat că o bucată de spumă izolatoare desprinsă în timpul lansării a deteriorat aripa navetei, permițând gazelor fierbinți să pătrundă în interior în timpul reintrării.

Un alt incident fatal a avut loc în 1967, când cosmonautul sovietic Vladimir Komarov și-a pierdut viața în misiunea Soyuz 1, însă cauza a fost un defect al sistemului de parașute, nu scutul termic.

Reintrarea capsulei Orion pentru Artemis II este programată să înceapă la ora 19:53 ET, cu amerizarea estimată la 20:07. Aceasta va reprezenta primul test complet al scutului termic modificat în condiții reale, cu echipaj uman la bord.

Succesul acestei etape este esențial pentru viitoarele misiuni Artemis, inclusiv cele care vizează aselenizarea. Deși ajustările tehnice au fost validate în teorie, performanța scutului termic în timpul reintrării va rămâne un moment critic pentru siguranța echipajului și pentru continuarea programului spațial american.