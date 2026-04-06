Misiunea Artemis II, în etapa decisivă. Astronauți NASA în apropierea Lunii, după mai bine de 50 de ani. Live text

Echipajul de pe Artemis II / sursa foto: captură video
Update 9:36 - Orion a ajuns într-un punct critic al misiunii

Nava spațială Orion care transportă echipajul a ajuns în punctul în care atracția gravitațională a Lunii o depășește pe cea a Pământului, potrivit TF1 Info.

Această forță gravitațională o va aduce mai aproape de stea și o va face să o înconjoare, înainte de a-i oferi impulsul necesar pentru a o trimite înapoi pe planeta noastră fără propulsie suplimentară.

Misiunea Artemis II a intrat într-o etapă decisivă, odată cu survolului lunar programat pentru 6 aprilie 2026, potrivit informațiilor furnizate de NASA.

La cinci zile de la lansarea din 1 aprilie, cei patru astronauți aflați la bordul navei Orion se pregătesc pentru prima trecere a unor oameni în apropierea Lunii după mai bine de jumătate de secol.

Echipajul se află într-o stare operațională stabilă, iar toate sistemele navei funcționează în parametri normali înaintea momentului considerat central al misiunii.

Pregătiri intense ale Artemis 2 înaintea survolului lunar

În ziua a cincea a misiunii, astronauții au efectuat o serie de teste tehnice esențiale pentru siguranța și desfășurarea corectă a activităților din apropierea Lunii.

Printre acestea s-au numărat verificările costumelor spațiale Orion, inclusiv testarea presurizării și a funcționalității în condiții de imponderabilitate.

Conform relatărilor, doi dintre astronauți au simulat îmbrăcarea rapidă a costumelor, în timp ce ceilalți doi au urmat procedurile standard, pentru a evalua eficiența în situații diferite.

Sistemele suplimentare, precum porturile pentru alimentație și administrarea medicamentelor, au fost de asemenea testate în condiții reale de zbor.

În paralel, echipajul a pregătit cabina pentru faza critică a survolului și a reluat pozițiile din timpul lansării, ca parte a unui exercițiu de rutină.

Conexiune întreruptă pentru 40 de minute

Pe măsură ce Pământul devine tot mai mic în „oglinda retrovizoare”, legătura constantă cu centrul de control din Houston a rămas un punct de sprijin esențial pentru echipaj, oferindu-le un contact continuu cu Terra și un sentiment de siguranță.

Această conexiune urmează însă să fie întreruptă. În momentul în care nava Orion va trece în spatele Lunii, „semnalele radio și laser care permit comunicarea dintre navă și Pământ vor fi blocate de Lună însăși”, iar pentru aproximativ 40 de minute, cei patru astronauți vor rămâne complet izolați.

Este un interval descris ca „un moment profund de singurătate și liniște”, în care fiecare membru al echipajului va rămâne doar cu propriile gânduri, traversând întunericul spațiului.

Echipajul Artemis 2

Echipajul Artemis 2. Sursa foto: captură video

Pilotul misiunii, Victor Glover, a transmis înainte de zbor un mesaj simbolic:

„Când vom fi în spatele Lunii, fără contact cu nimeni, să folosim acest moment ca pe o oportunitate. Să ne rugăm, să sperăm, să trimitem gânduri bune și sentimente pozitive pentru ca noi să reluăm legătura cu echipajul.”

Obiective științifice complexe, în timpul trecerii pe lângă Lună

Survolul lunar, estimat să dureze aproximativ șapte ore, include un program științific extins. Potrivit coordonatorului științific Kelsey Young, „avem un plan foarte încărcat pentru ei mâine și, în cele din urmă, totul se bazează pe obiectivele noastre”.

NASA a stabilit 10 obiective științifice principale și 35 de puncte de observație pe suprafața Lunii. Astronauții vor lucra în schimburi pentru a colecta cât mai multe date, inclusiv imagini de înaltă rezoluție și observații geologice.

Un alt membru al echipei, Jennifer Hellmann, a subliniat nivelul de pregătire al echipajului: „Au făcut o treabă excelentă. Eram entuziasmați pentru survol înainte, dar acum suntem extrem de entuziasmați pentru că sunt atât de bine pregătiți.”

Imagini istorice transmise de Artemis 2 și observații din spațiul profund

Misiunea Artemis 2 a oferit deja imagini spectaculoase atât ale Pământului, cât și ale Lunii. Astronauții au surprins fotografii ale planetei noastre din spațiul profund, inclusiv o versiune modernă a celebrului „Blue Marble”.

Pământul văzut de pe Orion

Pământul văzut de pe Orion / sursa foto: captură video

De asemenea, echipajul a reușit să observe complet bazinul Orientale de pe partea îndepărtată a Lunii, o zonă care nu a mai fost văzută integral de oameni până acum.

Misiunea a depășit deja distanțele atinse de zborurile spațiale recente și se apropie de recordurile stabilite în timpul programului Apollo.

Importanța misiunii pentru viitorul explorării spațiale

Artemis 2 reprezintă prima misiune cu echipaj uman care părăsește orbita joasă a Pământului după mai bine de cinci decenii și este considerată o etapă critică pentru viitoarele misiuni Artemis.

NASA intenționează să utilizeze datele colectate pentru a pregăti misiunea Artemis 3, care ar putea readuce oamenii pe Lună în următorii ani, precum și pentru dezvoltarea unei baze lunare permanente.

Etapa următoare a misiunii Artemis 2: revenirea pe Pământ

După finalizarea survolului lunar, nava Orion va începe traiectoria de întoarcere către Pământ, cu amerizarea programată pentru 10 aprilie.

Datele colectate în timpul misiunii vor fi utilizate pentru pregătirea următoarei etape a programului, Artemis 3, care vizează o aselenizare cu echipaj uman.

Misiunea Artemis 2 este considerată un test esențial pentru validarea sistemelor de zbor și pentru evaluarea capacității echipajului de a opera în spațiul profund, în condiții reale.

