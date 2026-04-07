Oamenii au ajuns mai departe de Pământ ca niciodată. Artemis II rescrie istoria zborurilor spațiale

Astronauții misiunii Artemis II au început călătoria de întoarcere spre Pământ, după ce au atins cea mai mare distanță față de Terra înregistrată vreodată de un echipaj uman, potrivit NASA.

Momentul marchează un nou reper pentru explorarea spațială, depășind recordul stabilit în 1970 de misiunea Apollo 13.

După ce au parcurs o traiectorie care i-a dus mai departe de Pământ decât orice echipaj anterior, cei patru astronauți de la bordul capsulei Orion au inițiat manevrele de întoarcere.

Potrivit datelor furnizate de NASA, distanța maximă atinsă în timpul misiunii este „suspected to be about 252,756 miles”, ceea ce depășește precedentul record istoric.

Această etapă marchează un moment esențial pentru programul Artemis, care are ca obiectiv revenirea oamenilor pe Lună și pregătirea unor viitoare misiuni către Marte.

Unul dintre cele mai importante momente ale misiunii a avut loc în timpul trecerii navei în spatele Lunii, când comunicațiile cu centrul de control au fost întrerupte. Cei patru astronauți au „reestablished contact with Mission Control after an expected 40-minute communications blackout”, o perioadă considerată printre cele mai lungi din istoria zborurilor spațiale cu echipaj uman.

Această întrerupere este un fenomen normal în astfel de misiuni, deoarece Luna blochează semnalul radio dintre navă și Pământ. Reluarea contactului a confirmat că toate sistemele au funcționat conform planului.

Pe parcursul zborului, echipajul format din Reid Wiseman, Victor Glover și Christina Koch, alături de astronautul canadian Jeremy Hansen, a realizat o serie de observații științifice și vizuale.

Astronauții au urmărit fenomenul de „Earthrise” — răsăritul Pământului văzut de pe orbita lunară — în timpul blackout-ului comunicațional.

De asemenea, aceștia au observat „caracteristici ale misterioasei fețe lunare îndepărtate care nu au mai fost văzute până acum de ochii umani”, oferind perspective noi asupra părții nevăzute a Lunii.

Un alt moment notabil a fost observarea unei eclipse totale de Soare din interiorul capsulei Orion, un fenomen rar și spectaculos din punct de vedere vizual și științific.

După finalizarea survolului lunar, președintele Statelor Unite, Donald Trump, a discutat telefonic cu echipajul. Acesta le-a transmis: „Astăzi, ați făcut istorie”, subliniind importanța momentului pentru explorarea spațială americană.

Declarația vine în contextul în care programul Artemis este considerat o prioritate strategică pentru Statele Unite, atât din perspectivă științifică, cât și geopolitică.

Misiunea Artemis II reprezintă prima misiune cu echipaj uman în cadrul noului program lunar al NASA și este văzută ca un test esențial înainte de viitoarele aselenizări planificate.

Succesul acestei etape demonstrează capacitatea sistemelor Orion și ale rachetei Space Launch System de a susține zboruri umane în spațiul profund.

Totodată, experiența acumulată de echipaj contribuie la dezvoltarea procedurilor pentru misiuni viitoare, inclusiv cele către Marte.

Pe măsură ce nava Orion continuă drumul spre Pământ, atenția rămâne concentrată asupra reintrării în atmosferă și recuperării echipajului, etape critice pentru încheierea cu succes a misiunii.