Astronauții de pe nava Artemis II se apropie de un moment istoric, pregătindu-se să doboare un record vechi de peste cinci decenii, în timpul survolului în apropierea Lunii, depășind distanța atinsă de astronauții din 1970, chiar în a șasea zi a misiunii lor, informează theguardian.

Mai exact, astronauții misiunii Artemis II se pregătesc să stabilească un nou record de distanță față de Pământ luni, în timp ce vor survola Luna fără a ateriza, urmând să revină apoi pe planeta noastră.

Echipajul, format din Reid Wiseman, Victor Glover și Christina Koch de laNASA, alături de Jeremy Hansen de la Agenția Spațială Canadiană, se va apropia de recordul istoric de depărtare, ajungând la aproximativ 408.608 km față de Pământ, cu circa 6.437 km mai departe decât misiunea Apollo 13 din 1970, care a fost nevoită să abandoneze aterizarea. În acea misiune, astronauții Jim Lovell, Fred Haise și Jack Swigert au atins 400.171 km înainte de întoarcerea spre casă.

Această etapă a călătoriei, programată pentru a șasea zi a misiunii, va include un survol de aproximativ șase ore al capsulei Orion. Astronauții vor avea astfel ocazia să observe fața ascunsă a Lunii, zone care au rămas prea întunecate sau inaccesibile pentru vizualizare în timpul misiunilor Apollo, deschizând noi perspective pentru explorarea spațială după mai bine de 50 de ani.

Astronauții misiunii Artemis II se pregătesc pentru un moment spectaculos: o eclipsă totală de soare, când Luna va acoperi complet Soarele, dezvăluind fragmentele strălucitoare ale coroanei solare. „Ne vom concentra pe lună, o vom cartografia și apoi vom continua cu energie sporită,” a spus directorul de zbor, Judd Frieling.

În timpul survolului, capsula Orion va rămâne fără contact cu centrul de control timp de aproximativ 40 de minute, aflându-se în spatele Lunii. NASA utilizează rețeaua Deep Space Network pentru a comunica cu echipajul, dar antenele din California, Spania și Australia nu vor avea o vizibilitate directă. Frieling a subliniat că aceste momente tensionate, întâlnite și în misiunile Apollo, sunt dominate de legile fizicii: „Fizica preia controlul – și ne va readuce sigur în fața Lunii.”

Astronauții vor captura imagini detaliate ale Lunii prin ferestrele capsulei, observând zone ale feței îndepărtate care nu au fost văzute niciodată de oameni, potrivit geologului Kelsey Young, responsabil științific lunar pentru Artemis II. Ea a adăugat: „Abia aștept ca ei să ne aducă Luna puțin mai aproape de casă.”

Administratorul NASA, Jared Isaacman, a declarat pentru emisiunea Face the Nation că echipajul are responsabilități clare de observare. Astronauții vor folosi mai multe camere pentru a colecta date ce vor sprijini viitoarele misiuni lunare, inclusiv proiecte care vizează revenirea pe suprafața Lunii.

„Au avut trei ani și jumătate pentru antrenament și colaborare cu oamenii de știință pentru a identifica cele mai valoroase informații despre fața ascunsă a Lunii,” a adăugat Isaacman.

După ce va înconjura Luna, capsula va reveni pe Pământ în patru zile, cu o aterizare planificată în Oceanul Pacific, lângă San Diego, pe 10 aprilie, la nouă zile de la lansarea din Florida. În plus, echipajul va studia potențiale zone de aselenizare pentru viitoarele misiuni, inclusiv misteriosul vârtej lunar Reiner Gamma, și va realiza fotografii ale planetelor Mercur, Venus, Marte și Saturn la răsărit și apus.