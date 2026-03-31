Data lansării misiunii „Artemis II”, confirmată de NASA. Numărătoarea inversă a fost inițiată

NASA se pregătește să lanseze misiunea „Artemis II” de la Centrul Spațial Kennedy din Florida, marcând primul zbor al astronauților în jurul Lunii după aproape 50 de ani, informează lbc.co.uk.

Mai exact, NASA a demarat oficial numărătoarea inversă pentru lansarea misiunii Artemis 2, programată miercuri la ora locală 18:24 de la Centrul Spațial Kennedy din Florida. Aceasta va fi prima misiune de peste 50 de ani care va transporta un echipaj de astronauți în jurul Lunii, marcând un pas major în programul lunar al agenției spațiale.

Directoarea programului de lansări, Charlie Blackwell-Thompson, a declarat: „Totul indică faptul că suntem într-o poziție excelentă pentru a efectua lansarea peste două zile”, confirmând demararea oficială a numărătorii inverse.

Administratorul adjunct al NASA, Amit Kshatriya, a precizat că racheta SLS și echipajul format din trei americani, Reid Wiseman, Christina Koch, Victor Glover și canadianul Jeremy Hansen sunt complet pregătiți.

Deși lansarea ar putea fi amânată din cauza vremii sau a unor probleme tehnice , două situații frecvent întâlnite în explorarea spațială, racheta și echipajul sunt complet pregătite, a precizat Amit Kshatriya, administrator adjunct al NASA, în timpul unei conferințe de presă de la Centrul Spațial Kennedy din Cape Canaveral, Florida.

„În urmă cu 53 de ani, omenirea a părăsit Luna și nu s-a mai întors. Acum, ne vom întoarce acolo”, a adăugat Amit Kshatriya.

Cu o înălțime de 98 de metri, puțin mai mare decât Statuia Libertății, racheta SLS este programată să decoleze miercuri, la ora locală 18:24. NASA are însă disponibile mai multe ferestre de lansare până pe 6 aprilie, în cazul în care apar obstacole neașteptate. Pentru ziua de miercuri, meteorologii estimează un procent de 80% pentru condiții favorabile de lansare.

Charlie Blackwell-Thompson a subliniat că NASA monitorizează atât condițiile meteorologice spațiale, cât și peste 500 de criterii tehnice necesare pentru o lansare sigură, subliniind complexitatea operațiunii și importanța siguranței echipajului, primul care va fi transportat de această nouă rachetă. „O să le transmit doar o rugăminte zeilor spațiului”, a glumit Amit Kshatriya.

Misiunea Artemis 2, ce va dura aproximativ 10 zile, va evalua toate sistemele pentru a pregăti revenirea astronauților pe Lună, unde NASA intenționează să construiască o bază și să pregătească viitoarele misiuni către Marte.

În plus, Artemis 2 va fi un moment istoric: va fi primul zbor lunar la care vor participa o femeie, o persoană de culoare și un astronaut non-american.

Directorul șef de zbor, Emily Nelson, a declarat: „Oportunitatea este imensă pentru noi de a avea în sfârșit șansa de a trimite echipajul nostru mai departe decât a mers oricine până acum și este un moment incredibil pentru generația Artemis și suntem entuziasmați și gata să plecăm.”