Rusia a înregistrat pierderi semnificative pe câmpul de luptă într-o singură zi, potrivit celor mai recente date. Surse militare raportează că forțele ruse au pierdut 970 de soldați și 61 de sisteme de artilerie, marcând una dintre cele mai grele zile pentru armata rusă de la începutul conflictului, informează united24media.

Forțele ruse au suferit pierderi masive în ultimele 24 de ore, potrivit Statului Major General al Ucrainei, pe 31 martie. Estimările indică 970 de militari uciși sau răniți într-o singură zi. De la începutul invaziei la scară largă, pe 24 februarie 2022, pierderile totale ale Rusiei ar fi ajuns la aproximativ 1.297.670 de oameni.

Pe lângă personalul militar, echipamentele rusești au continuat să fie distruse: 61 de sisteme de artilerie au fost eliminate într-o zi, ducând totalul la 39.110. De asemenea, Rusia a pierdut două tancuri și 24.324 de vehicule blindate de luptă.

În ultimele 24 de ore au mai fost distruse un sistem multiplu de lansare a rachetelor, un sistem de apărare aeriană, 2.296 de drone operaționale-tactice și 199 de vehicule și cisterne de combustibil.

Alte categorii de echipamente au rămas neschimbate, inclusiv aeronave (435), elicoptere (350), rachete de croazieră (4.491), nave militare (33), submarine (2) și echipamente speciale (4.105). Datele reflectă intensitatea continuă a conflictului și impactul semnificativ asupra capacității operaționale a Rusiei.

«The best way out is always through.» Robert Frost The combat losses of the enemy from February 24, 2022 to March 31, 2026. pic.twitter.com/3MDIQxVVzy — Defense of Ukraine (@DefenceU) March 31, 2026

Mai mult, experții subliniază impactul acestor pierderi asupra capacității operaționale a unităților rusești și avertizează că astfel de cifre reflectă intensitatea în continuare a confruntărilor.

Situația evidențiază dinamica rapidă a conflictului și provocările majore cu care se confruntă Rusia în menținerea presiunii militare pe teren. Oficialii ucraineni continuă să monitorizeze evoluția și să raporteze zilnic pierderile adversarului, oferind o imagine clară a ritmului luptei.

De asemenea, forțele ucrainene au raportat 140 de angajamente de luptă de-a lungul liniei frontului în ultimele 24 de ore, cele mai intense confruntări concentrându-se pe axa Pokrovsk. Aici, soldații ucraineni au respins 29 de tentative de asalt ale forțelor ruse, menținând controlul asupra pozițiilor cheie.

În paralel, oficialii ucraineni au semnalat un fenomen îngrijorător: un număr tot mai mare de cazuri în care soldați ruși se sinucid pe câmpul de luptă, fie ca urmare a atacurilor cu drone, fie în timpul încercuirii de către unități fără pilot.

Ministrul Apărării din Ucraina, Mihailo Fedorov, a declarat că forțele ucrainene primesc zilnic dovezi video de pe linia frontului care surprind astfel de incidente.

Declarațiile Forțelor de Asalt Aerian ale Ucrainei confirmă aceste tipare în rândul unităților de primă linie. „O astfel de sinucidere brutală este rezultatul deciziilor luate în Rusia”, a subliniat Fedorov, evidențiind impactul moral și psihologic al conflictului asupra trupelor ruse.