Zi neagră pentru armata rusă: 970 de soldați și 61 de sisteme de artilerie, pierdute într-o zi

Război Ucraina. Sursă foto: Facebook
Rusia a înregistrat pierderi semnificative pe câmpul de luptă într-o singură zi, potrivit celor mai recente date. Surse militare raportează că forțele ruse au pierdut 970 de soldați și 61 de sisteme de artilerie, marcând una dintre cele mai grele zile pentru armata rusă de la începutul conflictului, informează united24media.

Actualizare la zi: Rusia pierde aproape 1.000 de soldați și 61 de tancuri în 24 de ore

Forțele ruse au suferit pierderi masive în ultimele 24 de ore, potrivit Statului Major General al Ucrainei, pe 31 martie. Estimările indică 970 de militari uciși sau răniți într-o singură zi. De la începutul invaziei la scară largă, pe 24 februarie 2022, pierderile totale ale Rusiei ar fi ajuns la aproximativ 1.297.670 de oameni.

Pe lângă personalul militar, echipamentele rusești au continuat să fie distruse: 61 de sisteme de artilerie au fost eliminate într-o zi, ducând totalul la 39.110. De asemenea, Rusia a pierdut două tancuri și 24.324 de vehicule blindate de luptă.

În ultimele 24 de ore au mai fost distruse un sistem multiplu de lansare a rachetelor, un sistem de apărare aeriană, 2.296 de drone operaționale-tactice și 199 de vehicule și cisterne de combustibil.

Românii nu mai sunt dispuși să plătească sume mari vacanța de Paști
Românii nu mai sunt dispuși să plătească sume mari vacanța de Paști
Ambasadorul SUA confirmă recunoașterea lui Nicușor Dan și contrazice scenariile lansate de Călin Georgescu
Ambasadorul SUA confirmă recunoașterea lui Nicușor Dan și contrazice scenariile lansate de Călin Georgescu

Alte categorii de echipamente distruse pe font

Alte categorii de echipamente au rămas neschimbate, inclusiv aeronave (435), elicoptere (350), rachete de croazieră (4.491), nave militare (33), submarine (2) și echipamente speciale (4.105). Datele reflectă intensitatea continuă a conflictului și impactul semnificativ asupra capacității operaționale a Rusiei.

Mai mult, experții subliniază impactul acestor pierderi asupra capacității operaționale a unităților rusești și avertizează că astfel de cifre reflectă intensitatea în continuare a confruntărilor.

Situația evidențiază dinamica rapidă a conflictului și provocările majore cu care se confruntă Rusia în menținerea presiunii militare pe teren. Oficialii ucraineni continuă să monitorizeze evoluția și să raporteze zilnic pierderile adversarului, oferind o imagine clară a ritmului luptei.

Frontul ucrainean în alertă: 29 de asalturi rusești respinse în Pokrovsk într-o zi

De asemenea, forțele ucrainene au raportat 140 de angajamente de luptă de-a lungul liniei frontului în ultimele 24 de ore, cele mai intense confruntări concentrându-se pe axa Pokrovsk. Aici, soldații ucraineni au respins 29 de tentative de asalt ale forțelor ruse, menținând controlul asupra pozițiilor cheie.

În paralel, oficialii ucraineni au semnalat un fenomen îngrijorător: un număr tot mai mare de cazuri în care soldați ruși se sinucid pe câmpul de luptă, fie ca urmare a atacurilor cu drone, fie în timpul încercuirii de către unități fără pilot.

Ministrul Apărării din Ucraina, Mihailo Fedorov, a declarat că forțele ucrainene primesc zilnic dovezi video de pe linia frontului care surprind astfel de incidente.

Declarațiile Forțelor de Asalt Aerian ale Ucrainei confirmă aceste tipare în rândul unităților de primă linie. „O astfel de sinucidere brutală este rezultatul deciziilor luate în Rusia”, a subliniat Fedorov, evidențiind impactul moral și psihologic al conflictului asupra trupelor ruse.

Stiri calde

16:32 - Claudiu Târziu: „Profesorii României nu sunt suspecți. Sunt fundamentul acestei națiuni.”
16:24 - Unde vrea Sorin Grindeanu să redirecționeze 8-9 miliarde din programul SAFE
16:09 - Românii nu mai sunt dispuși să plătească sume mari vacanța de Paști
15:54 - Ambasadorul SUA confirmă recunoașterea lui Nicușor Dan și contrazice scenariile lansate de Călin Georgescu
15:48 - Sorin Grindeanu: Stabilitatea politică, în cazul nostru această coaliţie, nu face viața oamenilor mai bună
15:40 - BNR a anunțat că IRCC va coboră la 5,58%. Cum se modifică rata unui credit pe 30 de ani

Exercițiu de imaginație Călin Georgescu contra Emil Cioran
Exercițiu de imaginație Călin Georgescu contra Emil Cioran
Alecu Racoviceanu „În România, dezmățul este mai mic față de ce vedem pe plan internațional”
Alecu Racoviceanu „În România, dezmățul este mai mic față de ce vedem pe plan internațional”
Mirel Curea: Emil Cioran e o minte importantă, dar nu e filozof
Mirel Curea: Emil Cioran e o minte importantă, dar nu e filozof

