Ce este, de fapt, Artemis II, misiunea NASA care duce astronauți în jurul Lunii

E timpul pentru cea mai mare misiune a NASA din ultimii peste 50 de ani. Survolul lunar ar fi cea mai importantă călătorie a oamenilor în spațiu din ultimele decenii, potrivit WSJ.

Dacă nu se întâmplă nimic neprevăzut, pe 1 aprilie, agenția spațială americană urmează să lanseze patru astronauți în jurul Lunii, cel mai profund zbor spațial uman de la ultima aselenizare Apollo din 1972. Fereastra de lansare pentru Artemis II, așa cum se numește misiunea, se deschide miercuri, 1 aprilie, la ora 18:24 ET.

Echipele NASA au pregătit vehiculele pentru plecarea de la Centrul Spațial Kennedy din Florida, în călătoria planificată de aproximativ 10 zile. Membrii echipajului s-au antrenat ani de zile pentru acest moment.

Reid Wiseman, astronautul NASA care servește drept comandant al misiunii, a spus că nu se teme să întreprindă călătoria. Fiind văduv, își face uneori griji cu privire la ceea ce le spune fiicelor sale.

„Aș putea avea o viață foarte confortabilă pentru ele”, a spus Wiseman într-un interviu din septembrie anul trecut. „Dar sunt și om și văd spiritul din ochii lor care arde și în sufletul meu. Așa că trebuie doar să nu ne oprim niciodată.”

Colegii de echipaj ai lui Wiseman pe Artemis II sunt Victor Glover și Christina Koch de la NASA, precum și astronautul Jeremy Hansen de la Agenția Spațială Canadiană.

Cel mai important este să ducă echipajul în siguranță cu vehicule care nu au transportat niciodată astronauți până acum.

Impozanta rachetă Space Launch System are sarcina de a transporta în spațiu un vehicul numit Orion și de a-l transporta spre Lună. Orion este concepută pentru a transporta echipajul în jurul Lunii și înapoi. Numeroase sisteme de pe navă - sisteme de susținere a vieții, comunicații, navigație - vor fi testate cu astronauții la bord.

SLS și Orion nu au prea multă experiență de zbor. Vehiculele au zburat ultima dată în 2022, când agenția și-a încheiat misiunea Artemis I fără echipaj.

Artemis II va începe când SLS ca decola de pe o rampă de lansare din Florida, având Orion așezat deasupra. Așa-numita etapă superioară a SLS se va separa ulterior de partea principală a rachetei, la care este atașat Orion, și își va folosi motorul pentru a pregăti acest din urmă vehicul pentru o deplasare spre Lună.

După ce Orion se va separa de etapa superioară, va efectua ceea ce se numește o injecție translunară - pornirea motorului care angajează Orion să se înalțe spre Lună. Va zbura spre Lună în decurs de câteva zile și va călători în jurul feței sale nevăzute.

Orion se va confrunta cu o întoarcere dificilă acasă după ce a călătorit în viteză prin spațiu. Pe măsură ce va lovi atmosfera Pământului, Orion va zbura cu 40.000 de kilometri pe oră și va înfrunta temperaturi de 8.000 de grade Celsius pe măsură ce încetinește. Capsula este proiectată să aterizeze cu parașute în Oceanul Pacific, nu departe de San Diego.

Din motive de siguranță, agenția nu va lansa racheta dacă anumite condiții meteorologice dificile se abat asupra zonei Cape Canaveral, Florida. Sunt posibile și întârzieri cauzate de probleme tehnice. NASA a identificat și alte date pentru misiune dacă aceasta nu începe pe 1 aprilie.

Echipajul va fi condus de Wiseman, un pilot de marină pensionar care a finalizat misiuni militare înainte de a se alătura corpului de astronauți al NASA. El a călătorit spre Stația Spațială Internațională în 2014.

Alți doi astronauți vor reprezenta NASA în timpul misiunii: Glover, un pilot de marină experimentat, și Koch, care și-a început cariera ca inginer electrician pentru agenție și a petrecut odată un an la o stație de cercetare din Polul Sud. Ambii au fost pe stația spațială înainte.

Hansen este un pilot militar care s-a alăturat corpului de astronauți al Canadei în 2009. El va face prima sa călătorie în spațiu.

Participarea lui Koch la Artemis II va marca prima ocazie în care o femeie va zbura dincolo de orbitele din apropierea Pământului. Glover și Hansen vor fi primii astronauți afro-americani, respectiv non-americani, care vor face același lucru.

Astronauții vor evalua modul în care zboară Orion, vor exersa proceduri de urgență și vor captura imagini ale feței ascunse a Lunii în scopuri științifice și de explorare (ar putea deveni primii oameni care văd părți ale feței ascunse a suprafeței lunare). Proiectele de monitorizare a stării de sănătate a astronauților sunt concepute pentru a ajuta la misiunile viitoare.

Aceste eforturi se vor desfășura în modulul echipajului de pe Orion, care are o suprafață locuibilă aproximativă egală cu a două microbuze. La bord, astronauții vor petrece aproximativ 30 de minute pe zi făcând exerciții, folosind un dispozitiv care le permite să facă ridicări de la sol, vâslire și multe altele. Vor dormi în hamace în perioade de câte opt ore.

Există un încălzitor personalizat pentru mese, cu piept de vită și quiche vegetariană în meniu. Fiecare astronaut are voie să consume două băuturi aromate pe zi, inclusiv cafea. Echipajul va avea o masă comună de o oră în fiecare zi.

Sistemul universal de gestionare a deșeurilor - adică toaleta - folosește fluxul de aer pentru a colecta deșeurile fluide și solide în recipiente.

Presupunând că totul merge bine, NASA va continua cu misiunea Artemis III, programată pentru anul viitor. În timpul acestei operațiuni, NASA intenționează să lanseze Orion cu membri ai echipajului la bord și să exerseze andocarea navei cu vehicule lunare pe care SpaceX, condus de Elon Musk, și Blue Origin, condus de Jeff Bezos, le-au dezvoltat. Operațiunile de întâlnire vor avea loc relativ aproape de Pământ.

NASA speră că firmele contractoare și agenția însăși sunt pregătite să încerce una sau mai multe misiuni de aselenizare în 2028. Mulți oficiali actuali și foști din domeniul zborurilor spațiale sunt sceptici cu privire la fezabilitatea calendarului.

Deși misiunea Artemis II este un survol (nu o aselenizare), trecerea astronauților pe deasupra feței nevăzute a Lunii are o importanță capitală pentru viitorul prezenței umane în spațiu.

Spre deosebire de fața vizibilă, care este dominată de „mări” lunare (câmpii vaste de bazalt rezultate din activitate vulcanică antică), fața nevăzută este extrem de accidentată, plină de cratere și munți.

Astronauții vor observa Bazinul Polul Sud-Aitken, unul dintre cele mai mari și mai vechi cratere de impact din sistemul solar. Studierea acestuia poate oferi indicii despre compoziția mantalei lunare.

Fața nevăzută a Lunii acționează ca un scut natural împotriva „poluării” cu unde radio de pe Pământ.

Importanță: Acesta este cel mai bun loc din sistemul solar interior pentru instalarea viitoarelor radiotelescoape. Astronauții Artemis II vor evalua vizibilitatea și condițiile de propagare a semnalului în timp ce se află în „umbra radio” a Pământului, un test critic pentru comunicațiile misiunilor viitoare către Marte.

Chiar dacă avem imagini din satelit, observația umană directă rămâne neegalată. Echipajul va folosi camere de ultimă generație pentru a captura detalii ale topografiei lunare care vor ajuta la alegerea sitului de aselenizare pentru Artemis III.