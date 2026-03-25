NASA pregătește colonizarea Lunii. Planul care ar putea schimba istoria omenirii

NASA a prezentat o nouă strategie de explorare spațială care vizează nu doar revenirea oamenilor pe Lună, ci și stabilirea unei prezențe permanente pe satelitul natural al Pământului, potrivit El Pais.

Anunțul a fost făcut în contextul pregătirilor pentru misiunea Artemis 2, programată pentru începutul lunii aprilie, și evidențiază o schimbare de obiectiv: de la explorare punctuală la dezvoltarea unei infrastructuri locuibile pe termen lung.

Administratorul NASA, Jared Isaacman, a subliniat că agenția urmărește să transforme Luna într-un punct de activitate continuă pentru oameni. „Dar de această dată, obiectivul nostru nu este să pășim pe Lună, ci să rămânem acolo”, a declarat acesta în cadrul unei conferințe organizate la Washington.

Planurile NASA includ construirea unei baze permanente care să susțină activități științifice și tehnologice, marcând o etapă nouă în explorarea spațială. Această abordare presupune dezvoltarea unei infrastructuri complexe și crearea unor condiții pentru prezență umană constantă.

Strategia agenției este structurată în trei faze principale. Prima etapă, de natură experimentală, va presupune intensificarea misiunilor robotice și a celor cu echipaj uman. Ulterior, NASA va dezvolta o infrastructură semilocuită și va asigura transportul regulat de resurse și echipamente.

În etapa finală, agenția intenționează să instaleze infrastructura necesară pentru susținerea unei prezențe umane permanente. Acest obiectiv depinde și de dezvoltarea unor vehicule spațiale capabile să transporte cantități mari de materiale către Lună.

Isaacman a atras atenția asupra dimensiunii proiectului: „Baza lunară nu va apărea peste noapte. Pentru primele două faze, în următorii șapte ani vom investi aproximativ 20 de miliarde de dolari, care vor fi direcționați către zeci de misiuni”.

După misiunile Artemis 4 și 5, planificate pentru 2028, NASA intenționează să intensifice frecvența zborurilor. Strategia prevede aselenizări cu echipaj uman la fiecare șase luni, începând cu 2029, precum și o creștere semnificativă a misiunilor robotice încă din 2027.

Aceste acțiuni sunt esențiale pentru dezvoltarea infrastructurii necesare și pentru acumularea experienței necesare susținerii unei baze permanente pe Lună.

În plan imediat, NASA se pregătește pentru lansarea misiunii Artemis 2, programată într-o fereastră între 1 și 6 aprilie. Lori Glaze, responsabilă pentru sistemele de explorare, a declarat:

„Mai este doar o săptămână și pot confirma că totul este în regulă și nu există niciun impediment pentru lansarea Artemis, dacă condițiile meteorologice o permit”.

Misiunea va transporta patru astronauți în apropierea Lunii și va marca prima astfel de operațiune cu echipaj uman după anul 1972.

Planurile NASA sunt dezvoltate într-un context internațional competitiv. Oficialii agenției au recunoscut că există riscul ca alte state să ajungă primele pe Lună.

„Este posibil ca China să câștige și să ajungă înainte pe Lună”, a declarat Isaacman. Acesta a adăugat că „dacă nu implementăm schimbările propuse, am putea pierde această cursă”.

Pe lângă proiectul bazei lunare, NASA intenționează să utilizeze energia nucleară pentru propulsia misiunilor spațiale, inclusiv pentru viitoare expediții către Marte. Această tehnologie ar putea reduce semnificativ durata călătoriilor și ar permite dezvoltarea unor misiuni mai complexe.