Misiunea Artemis II intră în faza decisivă. Revenirea pe Pământ, unul dintre cele mai riscante momente ale călătoriei

Misiunea Artemis II, primul zbor cu echipaj uman al programului american de revenire în proximitatea Lunii după mai bine de jumătate de secol, este prezentată de NASA drept un test esențial pentru etapele următoare ale explorării spațiale.

Cei patru astronauți aflați la bordul capsulei Orion urmează să efectueze un survol al Lunii și să revină pe Pământ, într-o misiune concepută pentru a verifica, în condiții reale, performanța navei, sistemele de susținere a vieții, comunicațiile din spațiul cislunar și profilul de reintrare în atmosferă.

Deși apropierea de Lună este partea cea mai spectaculoasă a călătoriei, atât pentru echipaj, cât și pentru public, una dintre cele mai sensibile secvențe ale misiunii începe în momentul în care nava trece în spatele satelitului natural al Pământului.

În acel interval, contactul direct cu Terra va fi întrerupt timp de aproximativ 41 de minute, potrivit datelor publicate de NASA. Fără legătură radio, fără voce și fără telemetrie în timp real, astronauții și centrul de control vor trebui să aștepte reapariția capsulei din spatele Lunii pentru reluarea comunicațiilor.

NASA arată că această întrerupere este planificată și este legată de faptul că Luna blochează semnalul radio dintre Orion și rețeaua de stații terestre.

Pilotul misiunii, Victor Glover, a descris acest moment drept unul încărcat emoțional, nu doar pentru echipaj, ci și pentru cei rămași pe Pământ.

„Deși nu vom putea vorbi cu planeta și nici cu prietenii noștri care se află chiar și în spațiu, pe Stația Spațială Internațională, mi-ar plăcea ca întreaga lume, acei opt miliarde de oameni, să se unească și pur și simplu să spere și să se roage pentru noi, ca să obținem din nou semnalul și să fim iar în contact cu toată lumea”, a spus acesta, într-o declarație preluată de presa internațională.

Artemis II nu este o misiune de aselenizare. Rolul ei este acela de a valida, cu echipaj uman la bord, arhitectura de zbor care va sta la baza viitoarelor misiuni către suprafața Lunii.

NASA precizează că Orion va transporta patru astronauți într-un zbor în jurul Lunii și înapoi pe Pământ, într-o misiune de aproximativ 10 zile, menită să verifice modul în care vehiculul funcționează în spațiul profund.

Echipajul este format din Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch și Jeremy Hansen. Misiunea este importantă și din punct de vedere simbolic: va fi primul zbor uman către vecinătatea Lunii de la programul Apollo încoace și va plasa echipajul într-un grup extrem de restrâns de astronauți care au zburat dincolo de orbita joasă a Pământului.

Potrivit informațiilor NASA despre Artemis II, Orion este vehiculul ales pentru transportul și susținerea astronauților în misiunile lunare ale agenției, iar această călătorie este văzută ca un pas direct către obiectivul de a trimite din nou oameni pe suprafața Lunii.

Profilul de zbor este unul de tip free-return, adică o traiectorie care folosește gravitația Lunii pentru a întoarce nava către Pământ fără intrarea pe orbită lunară.

Conform ghidului de referință publicat de NASA, Orion va trece la cea mai mică distanță de aproximativ 4.047 mile de partea îndepărtată a Lunii, iar această apropiere va fi urmată de întoarcerea spre Pământ, în cadrul aceluiași traseu de aproximativ patru zile dus și patru zile întors.

Una dintre cele mai urmărite secvențe ale misiunii va fi trecerea navei Orion în spatele Lunii, unde legătura radio cu Pământul nu mai poate fi menținută prin infrastructura terestră actuală. NASA a explicat că Orion va intra într-o perioadă de blackout de comunicații de aproximativ 41 de minute, cauzată de blocarea semnalelor radio de către Lună.

Agenția arată că situații similare au existat și în epoca Apollo și că reluarea legăturii se va face imediat ce nava revine într-o poziție din care poate fi „văzută” din nou de Deep Space Network, rețeaua internațională de antene folosită pentru comunicarea cu misiunile aflate la mare distanță de Pământ.

În termeni operaționali, acest interval nu este considerat o anomalie, ci un element anticipat al zborului. Chiar și așa, lipsa comunicațiilor în timp real înseamnă că echipajul va trece singur printr-un segment al misiunii aflat printre cele mai sensibile din punct de vedere psihologic și tehnic.

Pentru public, momentul va avea o încărcătură aparte, tocmai pentru că va exista un gol informațional între ultima comunicare cu Pământul și reluarea contactului.

Experiența Artemis I, misiunea fără echipaj care a precedat actualul zbor, a oferit deja un indiciu asupra modului în care asemenea secvențe sunt gestionate.

În timpul apropierii de Lună din 2022, Orion a pierdut legătura cu centrul de control pentru aproximativ o jumătate de oră înainte de a reapărea și de a relua contactul. Datele colectate atunci au fost folosite în pregătirea Artemis II.

După survolul Lunii și reluarea comunicațiilor, echipajul va intra în ultima parte a misiunii: călătoria de întoarcere. Deși această fază durează doar câteva zile, ea este considerată una dintre cele mai riscante. Motivul principal este reintrarea în atmosfera terestră, etapă în care capsula trebuie să reziste la viteze și temperaturi extreme.

Potrivit documentației NASA, Orion va reintra în atmosferă cu o viteză de aproximativ 25.000 de mile pe oră. În timpul reintrării, partea destinată să suporte solicitările termice cele mai severe este scutul termic al modulului de echipaj.

Această secvență este descrisă ca momentul în care capsula se separă de restul navei și se orientează astfel încât scutul termic să preia impactul temperaturilor generate de frecarea cu atmosfera, protejând astronauții din interior.

Valoarea temperaturii menționate, de circa 2.700 de grade Celsius, reflectă nivelul extrem al solicitării termice la care va fi supus vehiculul în această etapă.

Datele făcute publice de NASA arată că, după trecerea prin faza cea mai intensă a reintrării, va urma desfășurarea parașutelor, care vor reduce viteza capsulei înainte de amerizarea în Oceanul Pacific.

Recuperarea este planificată în largul coastei Californiei, în zona San Diego, cu sprijinul Marinei SUA și al unei nave amfibii de clasă San Antonio.

Scutul termic al capsulei Orion se află în centrul atenției încă din perioada de pregătire a Artemis II. Motivul este legat de observațiile făcute după Artemis I, când, la analiza capsulei revenite pe Pământ, NASA a constatat o degradare semnificativă a unor porțiuni din materialul de protecție termică.

Problema a fost descrisă în spațiul public prin referiri la desprinderea unor fragmente de material, iar inginerii au analizat în ce măsură profilul de reintrare a contribuit la acest fenomen.

În forma inițială, Orion urma să execute la întoarcere o manevră de tip skip reentry, adică o reintrare în care capsula „atinge” straturile superioare ale atmosferei, își reduce o parte din energie și revine pentru scurt timp pe o traiectorie mai înaltă, înainte de coborârea finală.

Informațiile apărute în surse din 2026 arată însă că, după analiza efectelor observate la Artemis I, managerii misiunii au renunțat la acest profil pentru Artemis II și au optat pentru o reintrare mai abruptă. Scopul este reducerea riscului repetării fenomenului observat anterior la scutul termic.

NASA a transmis că are încredere în soluțiile aplicate și în noul profil de reintrare. Miza este majoră, deoarece Artemis II nu este doar o demonstrație tehnologică, ci și o validare a capacității capsulei de a aduce în siguranță un echipaj uman din spațiul cislunar.

După reintrarea în atmosferă și deschiderea parașutelor, capsula Orion urmează să amerizeze în Pacific, unde echipele de recuperare vor interveni pentru securizarea vehiculului și extragerea echipajului. NASA a explicat în documentele sale că sistemul Orion include și pungi gonflabile speciale destinate redresării capsulei, în cazul în care aceasta ajunge la suprafața apei într-o poziție nefavorabilă.

În timpul testelor și al misiunii Artemis I, toate cele cinci astfel de sisteme de redresare au fost verificate cu succes după amerizare.

Textul de bază menționează că modulul poate ajunge pe apă în poziție verticală, răsturnată sau laterală, iar baloanele portocalii gonflabile sunt menite să ajute la readucerea sa în poziția corectă, astfel încât astronauții să poată ieși în siguranță. Imaginile publicate de NASA după Artemis I au arătat exact acest tip de operațiune: capsula plutind pe ocean, înconjurată de elemente de flotabilitate și de echipe de recuperare aflate în ambarcațiuni militare.

După ieșirea din capsulă, astronauții vor fi transportați la sol pentru evaluări medicale și pentru procedurile standard de readaptare după o misiune desfășurată în afara atmosferei terestre. În unele prezentări publice despre Artemis II, NASA a menționat inclusiv testări privind modul în care echipajul își recapătă rapid capacitatea de a funcționa în gravitație după întoarcere.

În paralel cu explicațiile tehnice, NASA și echipajul au insistat și asupra dimensiunii umane a acestei călătorii. Pentru astronauți, zborul în jurul Lunii este un eveniment istoric, dar și o experiență personală marcată de distanță, izolare și presiune operațională.

Victor Glover a vorbit deschis despre momentul revenirii și despre faptul că, dincolo de obiectivele misiunii, așteaptă cu nerăbdare secvența finală în care parașutele se vor deschide deasupra capsulei.

„Abia aștept să văd acele trei parașute frumoase și să amerizăm în Oceanul Pacific. Știu că acela va fi momentul în care soția mea va putea, pentru prima dată, să respire cu adevărat ușurată, iar asta înseamnă mult pentru mine. Aceasta este o experiență foarte dificilă pentru familii, așa că știu că va fi un moment foarte special pentru ea, iar asta îl face special și pentru mine”, a spus pilotul misiunii.

Această declarație pune într-un registru personal unul dintre cele mai intense momente ale întregii expediții.

Dincolo de impactul asupra familiilor, misiunea este una care va repoziționa experiența umană în explorarea spațiului profund. Pentru prima dată după generația Apollo, un echipaj va vedea din nou Pământul și Luna din această perspectivă, într-o misiune menită nu să repete trecutul, ci să deschidă o nouă etapă operațională.

Pentru NASA, Artemis II este mai mult decât o simplă misiune de survol lunar. Agenția a definit-o ca pe o etapă intermediară indispensabilă înaintea revenirii efective a astronauților pe suprafața Lunii.

Datele strânse în timpul zborului, de la performanța vehiculului la comportamentul sistemelor de bord și până la răspunsul echipajului uman în spațiul profund, vor fi analizate în detaliu după amerizare.

Programul Artemis are ca obiectiv declarat nu doar readucerea oamenilor pe Lună, ci și stabilirea unei prezențe susținute în regiunea lunară.

În această logică, Artemis II trebuie să confirme că Orion și infrastructura asociată pot susține în siguranță o misiune umană dincolo de orbita joasă a Pământului. Fără validarea acestei etape, următorii pași, inclusiv misiunile de aselenizare și operațiunile mai complexe din jurul Lunii, nu pot avansa în același ritm.

Totodată, misiunea are loc într-un context în care comunicațiile lunare, navigația în spațiul cislunar și logistica zborurilor cu echipaj devin elemente centrale pentru viitorul explorării.

Faptul că Orion va experimenta o perioadă inevitabilă de întrerupere a comunicațiilor atunci când trece în spatele Lunii subliniază și limitele infrastructurii actuale, bazate în principal pe comunicații directe cu Pământul.

NASA lucrează și la proiecte mai ample pentru viitoare sisteme de releu și navigație în jurul Lunii, însă pentru Artemis II arhitectura folosită rămâne una în care astfel de blackout-uri sunt anticipate.

Deși Artemis II este definită ca un zbor de test, interesul public pentru această misiune depășește sfera strict tehnică. Ea combină elemente istorice, tehnologice și umane: primul echipaj care se îndreaptă spre Lună după decenii, o capsulă nouă supusă unor condiții extreme de zbor, o perioadă de tăcere radio în spatele Lunii și o revenire prin atmosferă la viteze record pentru o capsulă destinată transportului uman.

În final, succesul misiunii nu va fi măsurat doar prin faptul că astronauții vor vedea Luna de aproape și se vor întoarce acasă, ci prin calitatea datelor pe care le va furniza.

Aceste date vor influența configurarea următoarelor zboruri Artemis, inclusiv cele care ar trebui să ducă din nou oameni pe suprafața lunară.

Până atunci, unul dintre cele mai așteptate momente rămâne cel descris chiar de Victor Glover: reapariția semnalului după trecerea prin spatele Lunii, semnul că nava a trecut cu bine printr-o etapă care, deși planificată, va fi urmărită cu tensiune de la sol