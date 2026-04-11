Artemis II a revenit cu succes pe Pământ. Astronauții NASA, în siguranță după o misiune istorică în jurul Lunii

Misiunea Artemis II, una dintre cele mai importante etape ale programului spațial american din ultimele decenii, s-a încheiat cu succes vineri seară, odată cu amerizarea capsulei Orion în Oceanul Pacific, în largul coastelor Californiei, potrivit NASA.

Cei patru astronauți aflați la bord au fost recuperați în siguranță după o călătorie de 10 zile în jurul Lunii, marcând o revenire simbolică și operațională a Statelor Unite în explorarea umană a spațiului cislunar.

Conform publicației FoxNews, oficialii NASA au confirmat că echipajul este „fericit și sănătos”, iar primele evaluări medicale nu au indicat probleme majore după reintrarea în atmosfera terestră.

Evenimentul reprezintă nu doar o reușită tehnologică, ci și un pas strategic în pregătirea viitoarelor misiuni cu echipaj uman pe suprafața Lunii, programate pentru următorii ani.

Capsula Orion, care a transportat echipajul Artemis II, a amerizat în Oceanul Pacific la ora locală 17:07, în apropiere de San Diego, după o reintrare în atmosferă caracterizată de oficialii NASA drept una „perfectă”.

În timpul coborârii, vehiculul a atins viteze de aproximativ 40.000 km/h, iar comunicațiile cu solul au fost întrerupte timp de șase minute, o etapă standard în astfel de misiuni.

Înainte de amerizare, centrul de control al misiunii a confirmat că manevra de ajustare a traiectoriei de revenire a fost „atât de precisă încât vehiculul s-a aflat exact pe axa corectă de coborâre”, ceea ce a contribuit la o aterizare în condiții optime.

După contactul cu apa, echipele de recuperare ale Marinei SUA s-au deplasat rapid către capsulă, inițiind procedurile standard de securizare și extracție a echipajului.

Astronauții au fost extrași din capsulă în mod etapizat, conform unui plan bine stabilit. Prima a fost ridicată Christina Koch, urmată de pilotul Victor Glover. Ulterior, Jeremy Hansen și comandantul Reid Wiseman au fost evacuați în siguranță.

Aceștia au fost transportați cu elicoptere către nava de recuperare USS John P. Murtha, aflată la aproximativ opt kilometri de locul amerizării. Odată ajunși la bord, echipajul a intrat imediat într-un protocol de evaluare medicală.

Potrivit oficialilor NASA, „după extragerea din capsulă, astronauții sunt supuși unor verificări medicale preliminare pentru a evalua modul în care organismul reacționează la revenirea în gravitația Pământului”.

Rick Henfling, directorul de zbor responsabil de faza de reintrare a misiunii Artemis II, a declarat într-o conferință de presă că „tot ceea ce am auzit de la echipele medicale indică faptul că echipajul este fericit, sănătos și pregătit să revină acasă, la Houston”.

El a precizat că pilotul Victor Glover a fost văzut stând pe puntea navei USS John P. Murtha și că se afla „într-o stare foarte bună, cu moral ridicat”.

Henfling a subliniat că prioritatea imediată este reunirea astronauților cu familiile lor:

„Prioritatea principală va fi să îi aducem cât mai rapid înapoi alături de familiile lor aici, în Houston. Sunt sigur că fiecare membru al echipajului are planuri speciale pentru acest moment și acesta va fi obiectivul principal în următoarele zile”.

NASA estimează că echipajul va ajunge la Centrul Spațial Johnson din Houston în intervalul orar 07:00–19:00, ora locală.

După evaluările medicale inițiale realizate pe nava militară, astronauții vor fi transportați la baza aeriană navală din San Diego, de unde vor zbura către Houston cu o aeronavă NASA.

Odată ajunși la Centrul Spațial Johnson, aceștia vor continua procesul de readaptare la gravitația terestră, un protocol standard pentru astronauții care revin din spațiu.

Specialiștii NASA monitorizează atent parametri precum echilibrul, tensiunea arterială și adaptarea sistemului vestibular, în condițiile în care organismul uman suferă modificări semnificative în absența gravitației.

În paralel, astronauții vor avea ocazia să petreacă timp cu familiile lor, un aspect considerat esențial pentru recuperarea psihologică după o misiune spațială.

După extragerea echipajului, atenția s-a mutat asupra capsulei Orion, care va fi recuperată și analizată în detaliu. Scafandrii Marinei SUA vor atașa cabluri speciale pentru a ridica vehiculul la bordul navei USS John P. Murtha.

Capsula va fi poziționată într-un suport special conceput, iar ulterior apa din zona de operare va fi evacuată pentru a permite accesul echipelor tehnice.

Inginerii vor încerca să recupereze componente esențiale, inclusiv capacul frontal și cele trei parașute principale. Dacă acestea vor fi recuperate, vor fi analizate pentru a colecta date relevante privind performanța sistemelor în timpul misiunii.

După finalizarea acestor operațiuni, Orion va fi transportată la o bază navală din San Diego, iar ulterior va fi trimisă la Centrul Spațial Kennedy pentru investigații suplimentare.

Artemis II reprezintă prima misiune cu echipaj uman care a orbitat Luna după mai bine de 50 de ani. Administratorul NASA, Jared Isaacman, a descris această realizare drept una „istorică”, subliniind că „pentru prima dată, am revenit în mediul lunar după mai bine de jumătate de secol”.

El a declarat, de asemenea, că „suntem din nou în poziția de a trimite astronauți pe Lună”, evidențiind importanța strategică a programului Artemis într-un context geopolitic competitiv.

„Avem un rival geopolitic care ne provoacă în acest domeniu. Succesul sau eșecul se va măsura în luni, nu în ani. Vom rămâne implicați în acest program”, a afirmat Isaacman.

În perspectivă, NASA intenționează să lanseze misiunea Artemis III în 2028, care va include o aselenizare și planuri pentru dezvoltarea unei baze lunare permanente.

Președintele Donald Trump a felicitat echipajul într-un mesaj public, afirmând:

„Felicitări echipajului extraordinar și foarte talentat al Artemis II. Întreaga călătorie a fost spectaculoasă, aterizarea a fost perfectă și, în calitate de președinte al Statelor Unite, nu aș putea fi mai mândru”.

El a adăugat că așteaptă să îi primească pe astronauți „în curând la Casa Albă” și a sugerat continuarea programului spațial:

„Vom face acest lucru din nou, iar următorul pas va fi Marte”.

Aceste declarații reflectă interesul continuu al administrației americane pentru explorarea spațială și extinderea misiunilor umane dincolo de orbita terestră.

Succesul amerizării a fost influențat și de condițiile meteorologice favorabile. NASA impune reguli stricte pentru astfel de operațiuni: absența furtunilor pe o rază de 56 km, valuri sub doi metri și vânturi moderate.

Potrivit datelor furnizate înainte de amerizare, toate aceste condiții au fost îndeplinite, ceea ce a permis desfășurarea operațiunii fără incidente.

De asemenea, scutul termic al capsulei Orion a fost modificat față de versiunea utilizată în misiunea Artemis I, după ce au fost identificate probleme la întoarcerea fără echipaj. Oficialii NASA au precizat că noul design a fost supus unor teste extinse pentru a asigura siguranța echipajului.

„Siguranța este prioritatea noastră absolută. Nu am fi trimis echipajul în spațiu dacă nu am fi avut încredere deplină în sistemele noastre”, a declarat purtătoarea de cuvânt Bethany Stevens.

Revenirea cu succes a misiunii Artemis II marchează un moment definitoriu pentru explorarea spațială modernă. După o absență de peste jumătate de secol, omenirea revine în mod activ în proximitatea Lunii, pregătind terenul pentru o prezență umană sustenabilă dincolo de orbita joasă a Pământului.

Cu un echipaj în siguranță, date valoroase colectate și tehnologii validate în condiții reale, NASA face un pas decisiv către următoarea etapă: aselenizarea și, ulterior, explorarea planetei Marte.