Horoscopul lui Dom' Profesor, 19 decembrie 2025. Despre demografie

Pe 19 decembrie s-au născut Edith Piaf, Leonid Brejnev, Bronislav Huberman, Ion Sima, George Enache. În calendar sunt Sfinţii Bonifatie, Grichentie din Etiopia, Trifon şi Aglaia.

Tradiţional, în "kalendar" Ajunul Ignatului. În această noapte creaturile nopţii conduse de vrăjitoare malefice umblă să ia belşugul casei. De aceea se presară mei şi sare împrejurul casei, a hambarelor şi a curţii. (Speranţia).

Marele antropolog şi etnograf german Julius Lips arăta similitudinea unor obiceiuri dintre diferitele popoare. Se referea la... cerşetorie! Larg răspândită de la laponii de la Polul Nord până la negrii bantu din fierbintea Africă neagră.

Savantul german spune că pe la sfârşitul neoliticului au apărut în ţinuturile noastre europene primele acumulări de produse, în special alimente pentru iarnă. Cei mai harnici şi mai abili reuşeau să facă rezerve mai mari pentru iarnă. Alţii, din diverse motive, între care se găsea şi lenea, nu puteau să pună mai nimic deoparte.

Cam pe la timpul solstiţiului de iarnă cei urgisiţi de soartă nu mai aveau cum şi ce să-şi procure de ale gurii şi urlau, în sensul propriu al cuvântului, de foame. Cete de „urlători” înconjurau sălaşurile celor mai norocoşi, care mai aveau de mâncare.

Cei "bogaţi" împărţeau puţinul lor cu ceilalţi, unii răniţi de animale sălbatice sau de triburi duşmane, alţii cu prea mulţi copii. Dar, uneori, se lăsa cu jaf şi omor.

Trecând vremea, „urlătorii” s-au transformat în „colindători”. Sărăcimea şi puturoşii satului „colindau” pe cei harnici şi avuţi ca să primească şi ei ceva de hrană. Dacă nu primeau, „urlau”, fluierau, înjurau şi scuipau – blesteme ţărăneşti de pasaj!

Dâra de mei şi de sare are rolul unei bariere magice. Sarea şi meiul sunt produse, reprezintă rodul unei munci! Hărnicia împotriva lenei. Rodul muncii împotriva obrăzniciei puturoşilor!

Cerşetoria rituală, în mii de ani, a luat forme din ce în ce mai sofisticate, preluând motive creştine şi devenind, prin lungimea în timp a practicării ei, un obicei folcloric.

Având în vedere configurația conducerii României trebuie să ne amintim că suntem francofoni și că ”marele licurici” este, s-a mutat, de fapt, în orașul luminilor.

Am considerat interesant un articol, scris de Sébastien Oliveau, geograf, director al MSH Paris-Saclay, Universitatea Paris-Saclay; Universitatea Aix-Marseille (AMU) și apărut în ”The Conversation”. Iată:

”Deși accentul pus în această vară a fost pus pe sfârșitul observat al creșterii naturale a populației în Franța, nu toate regiunile sunt afectate în același mod. O scurtă descriere a Franței ne arată că dinamica rămâne foarte variată.

În iulie 2025, presa a sesizat o statistică șocantă: sporul natural al Franței (diferența dintre numărul de decese și numărul de nașteri) fusese negativ timp de douăsprezece luni, marcând sfârșitul sporului natural al țării. Creșterea populației Franței se bazează acum pe migrația netă (diferența dintre intrările și ieșirile din țară).

Acest fenomen, nou la scară națională, afectează de mult timp multe municipalități, chiar și departamente, în special în zonele rurale.

În Franța, de la sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial, creșterea populației a fost constant pozitivă datorită atât unui spor natural pozitiv, cât și unei migrații nete pozitive. În ultimele luni, sporul natural a fost negativ la nivel național, dar migrația netă rămâne suficientă pentru a asigura o creștere continuă a populației.

Când soldurile naturale și migratorii sunt pozitive, populația crește, acesta fiind cazul astăzi în marile zone metropolitane, în anumite zone de frontieră (cu Elveția, Germania, Luxemburg), dar și local în Réunion și Guyana Franceză.

Creșterea poate fi uneori determinată exclusiv de un spor natural pozitiv, chiar dacă migrația netă este negativă. Aceste dinamici se regăsesc în aceleași locuri ca și cele pe care tocmai le-am menționat: local în Réunion (de exemplu, în Saint-Denis) sau în Guyana Franceză (în Saint-Laurent-du-Maroni) sau chiar în jumătate din regiunea Île-de-France, orașul Lyon (Rhône) etc.

În sfârșit, este posibil să existe o creștere a populației legată de o migrație netă pozitivă (persoane provenind din alte teritorii franceze sau chiar internațional), în ciuda unui spor natural negativ. Acesta este cazul coastei atlantice, sudului Noii Aquitanii, Occitaniei, regiunii PACA și Corsica.

În schimb , declinul populației se poate datora unor creșteri naturale negative, în ciuda migrației nete pozitive. Acesta este cazul unei mari părți a zonelor rurale din centrul Franței, care se extind spre sud până la Masivul Central și chiar până la Pirinei.

Jumătatea nordică a Franței, cu excepția zonelor dinamice menționate anterior, se confruntă cu o situație în care migrația netă negativă duce la o scădere a populației, uneori cuplată cu un spor natural negativ care exacerbează și mai mult aceste tendințe. Situația din Guadelupa și Martinica este similară.

Prin urmare, cifrele generale maschează o diversitate locală care este adesea trecută cu vederea. Astfel, o parte a Franței pierde constant populație de mai bine de cincizeci de ani și, pentru unele locuri, de la sfârșitul secolului al XIX-lea.

Cazul departamentului Creuse este cel mai frapant exemplu. Departamentul a atins vârful populației în 1886, cu aproape 285.000 de locuitori. De atunci, a fost practic depopulat. Inițial a fost victima exodului rural, dar din 1975, migrația netă a fost pozitivă. Prin urmare, prăbușirea creșterii naturale a populației explică declinul demografic al Creuse. Creșterea naturală a ajuns acum la aproape -1% pe an (un record în Franța). Există de două și jumătate mai multe decese decât nașteri, iar în anul 2024 s-au înregistrat doar 713 nașteri, jumătate din numărul înregistrat în anii ‘70.

S-a vorbit adesea despre o ”renaștere rurală” încă din anii 1990. La nivel național, acesta este într-adevăr cazul: sub influența extinderii urbane și a accelerării călătoriilor, zonele rurale cele mai apropiate de orașe, și în special cele mai mari, au cunoscut o creștere constantă și continuă a populației. Dar acesta este în primul rând un efect de propagare a populațiilor urbane în zonele înconjurătoare, facilitat de dezvoltarea transporturilor (în principal automobilul).

Cei care au susținut această „renaștere rurală” au refuzat să recunoască realitatea cifrelor. Deși indicatorii de creștere au fost în general pozitivi, depopularea a persistat în anumite părți ale teritoriului, adesea deja slab populate. În plus, unele dintre aceste migrații au implicat pensionari, ceea ce a putut oferi doar un impuls temporar populației locale (nu a existat nicio creștere a ratei natalității).

Un studiu recent, propus de geografii Guillaume Le Roux și Pierre Pistre, arată totuși o accelerare a dinamicii migratorii în favoarea zonelor rurale, în urma carantinei din 2020. Cu toate acestea, aceste migrații rămân modeste și privesc în principal populațiile cele mai bogate, care sunt și cele mai în vârstă.

Declinul populației afectează și orașele, și nu orice orașe. Este adesea legat de emigrare, dar poate fi legat și de o scădere a creșterii lor naturale sau chiar de o combinație a ambilor factori.

În primul caz, declinul populației din cauza emigrării, există peste 90 de orașe cu peste 20.000 de locuitori, inclusiv 27 de centre urbane cu peste 50.000 de locuitori, de la Bondy, Arles și Sartrouville (cel mai mic) până la Grenoble, Le Havre, Reims și mai ales Paris. În cazul capitalei, această dinamică afectează orașul propriu-zis: suburbiile și zonele periurbane din Île-de-France experimentează modele de creștere variate. Întreaga regiune Île-de-France continuă să crească datorită dinamicii sale naturale demografice.

În al doilea caz, declinul populației legat de dinamica naturală, se regăsesc doar 13 orașe cu peste 20.000 de locuitori, inclusiv Hyères și Cannes. Aproximativ treizeci de orașe cu 10.000 până la 20.000 de locuitori sunt, de asemenea, afectate, în întreaga Franță: acest lucru afectează atât sudul (Saint-Cyr-sur-Mer, Roquebrune-Cap-Martin etc.), cât și centrul (Le Puy-en-Velay, Saint-Amand-les-Eaux etc.), vestul (Cognac, Thouars, La Flèche, Douarnenez etc.) sau estul Franței (Autun, Bischwiller, Freyming-Merlebach etc.).

Ultimul caz, declinul populației legat de o scădere totală (ambele solduri sunt negative), afectează 74 de orașe cu peste 10.000 de locuitori, inclusiv 27 de orașe cu peste 20.000 de locuitori, cele mai mari fiind: Cherbourg, Bourges, La-Seyne-sur-Mer și Saint-Quentin.

Sfârșitul creșterii naturale a populației observat la nivel național este, așadar, un scenariu deja cunoscut la nivel local; ceea ce poate părea nou este, așadar, deja experimentat în multe locuri. Dinamica observată trebuie diferențiată în funcție de dimensiunea populației zonelor în cauză, de amplasarea lor regională și de profilurile locuitorilor implicați. În general, zonele metropolitane înregistrează mai multe nașteri decât decese, în special pentru că structura lor pe vârste este mai tânără. Studenții și adulții care lucrează tind să se mute în orașe (sau să rămână acolo), în timp ce pensionarii sunt mai predispuși să se mute pe coasta Atlanticului și în jumătatea sudică a Franței.

Luarea în considerare a dinamicii locale în diversitatea lor geografică este esențială: nevoile nu vor fi aceleași în următorii ani într-o comunitate rurală mică, în declin, din Champagne, ca și într-un oraș în creștere din suburbiile Lyonului. Declinul legat de migrație nu are aceleași cauze ca cel legat de un spor natural negativ al populației.

Consecințele acestor dinamici diferite vor varia, de asemenea, așa cum o demonstrează, de exemplu, nevoia de infrastructură publică: ce se întâmplă cu serviciile pentru tineri atunci când rata naturală de creștere a populației devine negativă? Migrația implică femei tinere, educate, care lucrează sau cupluri pensionare?

Profilul migrației are efecte foarte diferite: atunci când femeile tinere pleacă pentru studii și nu se întorc, ratele natalității viitoare sunt afectate; atunci când pensionarii părăsesc zona, acest lucru duce atât la o pierdere a veniturilor locale, cât și la o reducere a presiunii asupra serviciilor de sănătate și sociale; atunci când persoanele apte de muncă pleacă, forța de muncă este redusă și numai sunt bani pentru sănătate, învățământ și pensii. Toate acestea sunt situații care se combină și necesită răspunsuri locale, adaptate și inovatoare.

Nu există o singură Franță în declin, ci mai degrabă o varietate de situații. Fără îndoială, aici rezidă cea mai mare provocare: să luăm în considerare adaptarea locală într-o țară al cărei discurs politic și acțiuni sunt încă concepute în termeni prea globali.”

Concluziile sunt clare și evidente, acum o să văd un film de vineri seara, un horror. Mi s-a recomandat ”Monster Hunter” un film după un joc japonez, cu Milla Jovovich, din anul 2020. Are numai nota 5,2 pe IMDb, ceea ce promite, pentru mine, o distracție pe cinste. Cred că este pe ”Netflix”. Apoi o să mai citesc din ”The Letters of J.R.R. Tolkien”, o carte masivă de 707 pagini, greu de parcurs, dar extraordinară și de o mare plăcere intelectuală.

Mă puteți citi, din nou, mâine, sunt multe șanse să supraviețuiesc, doar este, în definitiv, o altă zi !

BERBEC Ieşi puţin afară, în frig şi umezeală, ca să vezi ce bine este în casă, la adăpost! Uneori trebuie să vezi cât de bine o duci prin comparaţie. Nu-ţi mai face planuri măreţe, ai suficient! Mare oboseală şi monotonie în acestă perioadă, cu toate că ai acelaşi program supraîncărcat - sau tocmai de aceea. O realizare notabilă în a doua jumătate a zilei, mai pe seară. Nu te lăsa copleşit de rutina zilnică, căuta să te distrezi, moderat şi în locuri cunoscute, verificate. Dar, ai...patine?

TAUR Astăzi vrei să controlezi pe toţi şi pe toate. Să ştii ce vor să facă, unde se duc şi de ce! Lasă-te în fluxul principal al evenimentelor, mai şi improvizează, este mai interesant aşa! Cu toate că oboseala cronică te-a ajuns din urmă, continuă cu dinamism, dispui de o mare rezervă de „încăpăţânare taurină”. O zi favorabilă, în special pentru activităţile de rutină. Toată ziua este plină de aspecte planetare bune, fiind o zi explicită, transparentă aşa că fii foarte atent la semnalele care apar pe piaţă. Stelele au un moment de bunăvoinţă.

GEMENI Eşti pe cale să culegi roadele pe care le-ai plănuit de mult. Numai că nu iese chiar cum vrei tu şi va trebui să mai munceşti. E bine că mai ai aproape o săptămână de zile până la Crăciun! Poţi evita, cu siguranţă, o situaţie neplăcută, prin amânarea unor întâlniri sau prin reprogramarea unor evenimente. În a doua parte a intervalului, după prânz, trebuie să dai dovadă de prudenţă şi chiar suspiciune în analiza unor veşti şi informaţii.

RAC Ai sau nu ai încredere în familie şi rude, aproape nu contează. Deşi crezi că te vei descurca singur într-o problemă dificilă, este scris că nu vei putea fără ajutorul celor cu acelaşi ADN. Lucrurile sunt aşa cum le-ai văzut de prima dată. Aşa au căzut ele! Deseori învingatorii sunt desemnaţi dintre cei care par a fi invingatori, din cauza ca anturajul nu prea are timp sa judece pe fiecare in parte. Limitează-te la activităţile obişnuite, de rutină.

LEU Crezi că cineva te nedreptăţeşte şi ai dreptate. Motivul este invidia şi nu prea ai cum să lupţi cu ea. Păstrează-ţi calmul şi continuă. Până la urmă vor recunoaşte că eşti cel mai... leu! Eşti mai hotărât ca niciodată să schimbi ceva în viaţa ta. Iar auspiciile sunt favorabile, trebuie doar să te mişti repede şi să nu amâni. Hotărârea este buna, treci la fapte! Perioada zilei de astăzi nu este foarte rea, dar nici cea mai buna din viaţa ta, grăbeşte-te să faci ce ai de făcut!

FECIOARĂ Îţi pilotezi cu măiestrie destinul printre prăpăstii morale şi curbe ilegale! Dar, astăzi, trebuie să dai Cezarului, ce este al Cezarului, să-ţi achiţi datoriile de suflet către cei dragi! Nu acţiona după prima bârfă pe care o auzi. Nu te repezi imediat şi lua de bun pe primul venit. Reflectează cui foloseşte ingineria respectivă. Configuratia astrologica iti indică sa nu te repezi să tragi concluzii greşite, să ai suficientă răbdare, pentru că lucrurile se vor lamuri.

BALANŢĂ Eşti prea bănuitor, prea susceptibil şi încruntat. Cei din jurul tău ştiu că nu eşti un om rău, aşa că te tratează cu condescendenţă. Până mâine totul o să treacă, o să zâmbeşti din nou! Cam de multă vreme nu comunici, nu vorbeşti şi lucrul ăsta a început să se ştie şi să plictisească până şi pe proprii prieteni. Mai multa discreţie nu strică, dar foarte multă discreţie înstrăinează pe cei apropiaţi! Nu te enerva, oricum nu este la îndemâna ta rezolvarea problemei cu care te confrunţi. Singurul care se pricepe este Destinul. Aşteaptă!

SCORPION Ai de câştigat ceva, poate în registrul sentimental, dar depinde de tine să ai succes şi să nu dai naştere la bârfe. Reuşita este aproape sigura, condiţile sunt însă răbdarea şi discreţia! Nu trebuie să-ţi faci atâtea gânduri pentru orice amănunt. Dacă telefonul tău nu sună asta nu înseamnă că rudele tale, copii, părinţii, prietenii te-au uitat. Toată lumea este ocupată cu pregătirile de Crăciun şi strivită de sistem. În a doua parte a zilei sunt favorizate vizitele şi întâlnirile cu prietenii (cei rămaşi) şi rudele, reuniunile de familie.

SĂGETĂTOR Dimineaţa îţi aduce o veste şi o poveste. Depinde de tine, să gestionezi corect situaţia. O evaluare corectă, sinceră îţi salvează timp şi bani. Nu te grăbi, dar nu intra în criză de timp! Astăzi problemele Săgetătorilor par să să devină mai serioase. Pentru că tu le consideri aşa. Dacă într-adevăr lucrurile devin mai serioase, ascultă cu atenţie, descifrează sensul ascuns al lucurilor. Fi selectiv şi reţinut în promisiuni, mai ales nu promite nimic pe termen lung.

CAPRICORN Se poate să ai un prag de trecut de care depinde cum îţi va fi vacanţa de iarnă, ce bani vei câştiga până la Crăciun. Bazează-te pe instinct, fii calm, zâmbitor şi competent şi poţi câştiga! Sănătatea este la cote modeste, eşti în pierdere de energie, totuşi nu trebuie să te alarmezi – eternul Pluton din zodie se ocupă cu „regenerarea”. Spaţiile largi te aşteaptă: în filozofie şi în viaţa proprie. Trebuie să ai mai multă încredere în fortele proprii şi să nu ceri ajutor decat când este absolut necesar. Asa o sa eviti refuzurile şi decepţiile.

VĂRSĂTOR Vrei să-ţi demonstrezi bunele intenţii în această perioadă dominată de Spiritul Crăciunului. Foarte bine, cel mai ieftin este să te porţi civilizat, zâmbitor şi să ajuţi pe cei din jur! Unele surprize plăcute, dar până la urmă previzibile – din partea copiilor sau a fraţilor mai mici. Pentru un procent dintre Vărsătorii de apă: în scenariul pe care-l construieşti lipsesc unele amanunte, dar fiind vorba de familie, afaceri şi bani nu trebuie sa uiti nici un detaliu.

PEŞTI Astăzi ai un dar special să transformi în favoarea ta, în interesul tău, urmarea unor evenimente neplăcute. Isteţime sau viclenie, este mai puţin important, principalul este că funcţionează! Evita la birou orice lucru, vorbă, faptă sau gest care pot avea o implicatie sau un aspect din domeniul legal sau al jurisprudenţei. Nu semna contracte, nu incheia intelegeri. Nu te duce la bancă sau la bursă, nici măcar în piaţa la cumpărături. Un aspect disarmonic te poate face să pierzi ceva bani - ceea ce este un adevărat dezastru în aceste timpuri de criză, de cheltuieli mari pentru sărbători.