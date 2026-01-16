Ce sunt Orionidele și pe ce dată pot fi văzute în punctul lor maxim în 2026

Orionidele se numără printre cele mai cunoscute și așteptate ploi de meteori ale anului, un fenomen astronomic care transformă nopțile de toamnă într-un spectacol vizibil cu ochiul liber. În fiecare an, acest curent de meteori atrage atenția pasionaților de cerul nopții, dar și a celor care își doresc să vadă „stele căzătoare” fără a avea nevoie de echipamente speciale.

Orionidele reprezintă un curent anual de meteori care apare atunci când Pământul traversează un nor de particule cosmice lăsate în urmă de Cometa Halley. Aceste particule sunt extrem de mici, dar, odată ce intră în atmosfera Terrei cu viteze foarte mari, se aprind din cauza frecării cu aerul și produc dârele luminoase cunoscute popular drept „stele căzătoare”, potrivit Observatorului Astronomic „Amiral Vasile Urseanu”.

Denumirea fenomenului vine de la constelația Orion, zona cerului din care par să provină meteorii. Chiar dacă pot fi observați pe o suprafață largă a cerului, traiectoriile lor indică vizual un punct de origine aflat în apropierea centurii lui Orion.

Orionidele sunt active în fiecare an în a doua parte a toamnei. În 2026, fenomenul se manifestă pe parcursul lunii octombrie, iar perioada de vârf este estimată pentru noaptea de 21 spre 22 octombrie. Atunci, în condiții ideale, pot fi observate aproximativ 20–25 de meteori pe oră, mai ales din zone cu cer întunecat și fără poluare luminoasă.

Cele mai bune momente pentru observații sunt, de regulă, după miezul nopții și până la primele ore ale dimineții, când radiantul Orionidelor se află mai sus pe cer, iar numărul de meteori vizibili crește.

Pentru a vedea Orionidele la intensitatea lor maximă, este recomandat un loc situat departe de luminile orașelor, cu un orizont cât mai deschis și cer senin. Nu este necesar un telescop sau un binoclu, deoarece meteorii sunt fenomene rapide și apar pe zone extinse ale cerului.

Adaptarea ochilor la întuneric este esențială: câteva zeci de minute fără lumină artificială pot face diferența între o observație modestă și una memorabilă. Privirea trebuie orientată spre cerul estic și sud-estic, unde constelația Orion începe să fie tot mai bine conturată în a doua parte a nopții.

În Sistemul Solar există numeroase fragmente rămase din formarea planetelor, cu dimensiuni foarte variate. Cele mai mari sunt asteroizii și cometele, iar fragmentele mai mici poartă numele de meteoroizi.

Atunci când un meteoroid pătrunde în atmosfera Pământului și se aprinde, apare fenomenul vizibil numit meteor. În cele mai multe cazuri, aceste fragmente se dezintegrează complet. Doar rareori, o parte ajunge pe sol, caz în care vorbim despre un meteorit.

„Orionidele sunt un curent de meteori asociat cu cometa Halley. Când Pământul trece prin praful lăsat de cometă, particulele intră în atmosferă și ard, creând meteori, stele căzătoare. (Curentul de meteori pare să vină din constelația Orion, aproape de celebrul Centura lui Orion, de unde și numele „Orionide”) În zilele de maxim, între 21 și 22 octombrie se pot produce 10-15 meteori pe oră, care se pot observa după miezul nopții.”

Cometa Halley este una dintre cele mai faimoase comete cunoscute, fiind primul obiect cosmic pentru care a fost calculată cu exactitate perioada de revoluție în jurul Soarelui. Aceasta revine în apropierea Sistemului Solar la aproximativ 76 de ani și va putea fi observată din nou în 2061. Orionidele rămân unul dintre cele mai ușor de urmărit fenomene astronomice, tocmai pentru că nu necesită aparatură specială și pot fi observate cu ochiul liber. În 2026, noaptea de 21 spre 22 octombrie oferă o ocazie excelentă pentru a privi cerul și a descoperi legătura dintre Pământ, praf cosmic și o cometă celebră.