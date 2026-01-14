Planetele retrograde în 2026. Cum afectează fiecare semn zodiacal

În anul 2026, harta cerului va fi marcată de o serie de mișcări retrograde ale unor planete importante din sistemul solar, potrivit calendarului astrologic al anului.

Aceste retrogradări apar atunci când o planetă pare, din perspectiva Pământului, că se mișcă „înapoi” pe cer, ceea ce reflectă pași de analiză și reevaluare în astrologie.

În 2026, planetele rapide și lente vor retrograda în perioade diferite, ceea ce oferă un context detaliat pentru revizuirea planurilor, relațiilor și direcțiilor personale ale fiecărui semn zodiacal.

Astrologii internaționali au stabilit că mai multe planete vor avea perioade importante de mers retrograd în 2026:

Mercur va retrograda de trei ori: între 26 februarie – 20 martie, 29 iunie – 23 iulie și 24 octombrie – 13 noiembrie.

Venus va sta retrograd între 3 octombrie și 13 noiembrie, traversând semnele Scorpion și Balanță.

Jupiter își va continua retrogradarea începută în 2025 până în 10 martie și va intra din nou retrograd la 12 decembrie 2026.

Saturn va fi retrograd între 26 iulie și 10 decembrie, în semnul Berbecului.

Uranus își va încheia retrogradarea începută în 2025 pe 3 februarie și va reveni în mers retrograd din 10 septembrie până în 2027.

Neptun va retrograda între 7 iulie și 12 decembrie în Berbec.

Pluto va fi retrograd din 6 mai până pe 15 octombrie în Vărsător.

Aceste date sunt extrase dintr-un calendar astrologic complet pentru anul 2026, furnizat de specialiști în astrologie.

Retrogradările planetare sunt percepute în astrologie ca perioade în care anumite aspecte ale vieții sunt puse sub semnul reflecției și revizuirii:

Mercur retrograd este asociat cu reevaluarea comunicării, a proiectelor intelectuale și a modului în care ideile sunt formulate.

Venus retrograd este legată de analiza relațiilor, a valorilor personale și a modului în care se exprimă armonia în viața socială.

Jupiter retrograd deschide spații pentru reexaminarea aspirațiilor legate de expansiune, învățare și convingeri personale.

Saturn retrograd indică perioade de revizuire a responsabilităților, a structurii de viață și a strategiilor pe termen lung.

Retrogradările planetelor lente, precum Uranus, Neptun și Pluto, pun accent pe teme profunde de transformare și regândire a direcției personale pe termen lung.

Deși fiecare semn zodiacal este influențat diferit de aceste mișcări cerești, astrologii internaționali subliniază anumite teme generale care apar în 2026:

Berbec – Perioadele de retrogradare ale lui Saturn și Neptun pot aduce accent pe responsabilitate și clarificare a obiectivelor personale.

– Perioadele de retrogradare ale lui Saturn și Neptun pot aduce accent pe responsabilitate și clarificare a obiectivelor personale. Taur – Jupiter și Uranus sugerează reevaluarea valorilor și a modului de gestionare a resurselor financiare sau afective.

– Jupiter și Uranus sugerează reevaluarea valorilor și a modului de gestionare a resurselor financiare sau afective. Gemeni – Retrogradările lui Uranus și Mercur pot sublinia nevoia de ajustare a comunicării și perspectivei asupra relațiilor.

– Retrogradările lui Uranus și Mercur pot sublinia nevoia de ajustare a comunicării și perspectivei asupra relațiilor. Rac – Revizuirea emoțiilor și a legăturilor familiale poate fi evidențiată în perioadele Mercur retrograd.

– Revizuirea emoțiilor și a legăturilor familiale poate fi evidențiată în perioadele Mercur retrograd. Leu – Jupiter și Pluto retrograd pot aduce întrebări despre exprimarea de sine și planurile creative pe termen lung.

– Jupiter și Pluto retrograd pot aduce întrebări despre exprimarea de sine și planurile creative pe termen lung. Fecioară – Mercur retrograd accentuează analiza detaliilor, a rutinei zilnice și a modului în care se structurează munca.

– Mercur retrograd accentuează analiza detaliilor, a rutinei zilnice și a modului în care se structurează munca. Balanță – Venus retrograd poate pune în prim‑plan autocunoașterea în relații și așteptările din parteneriate.

– Venus retrograd poate pune în prim‑plan autocunoașterea în relații și așteptările din parteneriate. Scorpion – Retrogradările lui Venus și Mercur evidențiază introspecția asupra motivațiilor profunde și a angajamentelor.

– Retrogradările lui Venus și Mercur evidențiază introspecția asupra motivațiilor profunde și a angajamentelor. Săgetător – Jupiter retrograd poate indica o perioadă de reflecție asupra credințelor personale și direcțiilor de expansiune.

– Jupiter retrograd poate indica o perioadă de reflecție asupra credințelor personale și direcțiilor de expansiune. Capricorn – Retrogradările lente sugerează revizuirea planurilor de carieră și a responsabilităților personale.

– Retrogradările lente sugerează revizuirea planurilor de carieră și a responsabilităților personale. Vărsător – Pluto retrograd poate accentua angajamentele sociale și reevaluarea rolului în comunitate.

– Pluto retrograd poate accentua angajamentele sociale și reevaluarea rolului în comunitate. Pești – Cu Mercur și alte retrogradări în semne de apă, poate apărea o perioadă de reflecție asupra intuiției și limitei emoționale.

Specialiștii în astrologie notează că retrogradările sunt „o iluzie optică cosmică”, deoarece planetele nu se mișcă efectiv înapoi, ci apar astfel din perspectiva observatorului de pe Pământ.