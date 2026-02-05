Elon Musk spune într-un tweet că „banii nu pot cumpăra fericirea”

Elon Musk, recunoscut drept cel mai bogat om de pe planetă, sugerează că averea impresionantă nu garantează fericirea. Această reflecție lasă impresia că, în ciuda succesului profesional uriaș, viața personală a antreprenorului nu este lipsită de provocări emoționale.

Într-o postare pe X, publicată peste noapte, Elon Musk a recunoscut că proverbul „banii nu pot cumpăra fericirea” are un fundament real. Miliardarul a încheiat mesajul cu un emoji trist, accentuând astfel natura profund personală a revelației sale, sugerând că, în ciuda averii uriașe, satisfacția în viața privată rămâne o provocare.

„Cine a spus „banii nu pot cumpăra fericirea” chiar știa despre ce vorbește”, a scris Elon Musk pe contul său.

Elon Musk, pe punctul de a deveni primul trilionar din istorie, se află în centrul criticilor pentru implicările sale recente în lumea politică. De la sprijinul intens acordat lui Donald Trump în cursa pentru Casa Albă, până la apropierea de figuri controversate precum activistul de extremă dreaptă Tommy Robinson, Musk a atras atenția publicului și a opiniei critice.

În plus, numele său a apărut în Dosarele Epstein, în contextul unei discuții legate de o vizită pe insula controversatului mogul condamnat pentru pedofilie.

Urmăritorii săi au remarcat ironia situației sugerând: „dacă Musk consideră că banii nu aduc fericirea, poate ar fi momentul să ia în considerare redistribuirea unei părți din averea sa impresionantă”.

Alții au sugerat că poate Musk s-ar simți puțin mai vesel dacă ar înceta să împrăștie ură în lume. Însă mulți au găsit pur și simplu o glorioasă fraudă în a-l vedea pe Musk recunoscând că, în ciuda tuturor banilor și puterii sale, era totuși un om nefericit.

Elon Musk a intrat în istorie, devenind prima persoană al cărei patrimoniu net depășește 800 de miliarde de dolari, după ce fuziunea dintre SpaceX și xAI a majorat valoarea grupului combinat la 1.250 de miliarde de dolari. Aceasta transformă compania într-una dintre cele mai valoroase entități private din lume.

Tranzacția îi conferă lui Musk aproximativ 43% din noul conglomerat, echivalentul a 542 de miliarde de dolari, calculat pe baza deținerilor sale anterioare: 42% din SpaceX, evaluată la 800 de miliarde, și 49% din xAI, evaluată la 250 de miliarde. Într-o singură zi, averea sa a crescut cu 84 de miliarde de dolari, ajungând la 852 de miliarde, cu 578 de miliarde mai mult decât locul doi, ocupat de Larry Page.

Portofoliul lui Musk este dominat de SpaceX, dar include și 12% din Tesla, cu o valoare estimată între 177 și 178 de miliarde de dolari, opțiuni de acțiuni în valoare de 124 de miliarde și un pachet de remunerare de 1.000 de miliarde aprobat recent de acționari, condiționat de atingerea unor obiective ambițioase.

Fuziunea dintre xAI și rețeaua X (fostul Twitter), realizată în martie, a accelerat această creștere. În mai puțin de un an, Musk a depășit pragurile de 500, 600, 700 și acum 800 de miliarde de dolari, apropiindu-se rapid de statutul de primul trillionar din istorie, potrivit thelondoneconomic.com.