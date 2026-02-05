UE stabilește detaliile împrumutului de zeci de miliarde de euro pentru Ucraina. Cum vor fi folosiți banii

Ambasadorii țărilor membre ale Uniunii Europene au aprobat detaliile unui împrumut de 90 de miliarde de euro destinat Ucrainei, în timpul unei reuniuni desfășurate miercuri la Bruxelles. Inițiativa, convenită de liderii UE în decembrie, vizează sprijinirea financiară a Kievului în perioada 2026-2027 și continuarea luptei împotriva Rusiei, arată Reuters și Politico.

Potrivit unui comunicat al Consiliului UE, două treimi din fonduri vor fi alocate ajutorului militar, iar o treime pentru sprijin bugetar general. În privința achizițiilor militare, „materialele de apărare ar trebui, în principiu, să fie achiziţionate numai de la companii din UE, Ucraina sau ţările SEE-AELS”.

„În cazul în care nevoile militare ale Ucrainei necesită livrarea urgentă a unui produs de apărare care nu este disponibil în UE, Ucraina sau o ţară SEE-AELS, se vor aplica o serie de derogări specifice”, se arată în comunicat.

Parlamentul European trebuie să aprobe acum acordul, astfel încât Comisia să poată începe împrumuturile pe piețele financiare și să efectueze prima tranșă către Ucraina la începutul lunii aprilie.

Fără acest sprijin, Ucraina risca să rămână fără lichidități, ceea ce ar fi afectat efortul de război și negocierile de pace cu Rusia mediate de SUA.

Negocierile între statele membre au vizat modul în care fondurile vor fi cheltuite și cine va beneficia de ele. Franța a insistat ca o parte cât mai mare a achizițiilor militare să fie realizată în cadrul UE, în timp ce Germania, Țările de Jos și statele scandinave au susținut o flexibilitate mai mare pentru Ucraina.

Proiectul de acord permite Kievului să cumpere arme din țări terțe, inclusiv SUA și Marea Britanie, atunci când produsele nu sunt disponibile în UE sau există o nevoie urgentă. Lista armelor include sisteme de apărare aeriană și antirachetă, muniție pentru avioane de luptă și capacități de atac la distanță. Participarea altor țări terțe, precum Coreea de Sud, va fi condiționată de contribuții financiare proporționale cu beneficiile firmelor lor din program.

După aprobarea acordului de către Parlamentul European, Ucraina ar urma să primească în acest an 45 de miliarde de euro în tranșe, iar restul fondurilor în 2027. Rambursarea împrumutului va fi condiționată de încetarea invaziei ruse și plata reparațiilor de război de către Moscova. În cazul refuzului, UE va lua în considerare confiscarea activelor rusești înghețate în instituțiile financiare ale blocului.

Chiar și cu acest împrumut și o rundă suplimentară de 8 miliarde de dolari preconizată din partea FMI, Ucraina nu va acoperi integral nevoile financiare estimate la cel puțin 135 de miliarde de euro pentru 2026-2027. În paralel, oicialii SUA și UE pregătesc un plan de reconstrucție a Ucrainei, vizând atragerea a 800 de miliarde de dolari din fonduri publice și private pe 10 ani, dar implementarea depinde de stabilizarea frontului de est.