Ucraina și partenerii săi au convenit asupra unui răspuns militar dacă Rusia încalcă în mod repetat un viitor armistițiu 

Ucraina a convenit cu partenerii occidentali că o orice încălcare repetată de către Rusia a unui viitor acord de încetare a focului va duce la o reacție militară coordonată a Europei și a Statelor Unite, potrivit Financial Times.

Potrivit propunerii, orice încălcare a armistițiului de către Rusia ar declanșa, în cel mult 24 de ore, o reacție care ar începe cu un avertisment diplomatic și, dacă situația o impune, ar continua cu acțiuni ale armatei ucrainene pentru oprirea încălcării, relatează FT.

Dacă ostilitățile vor continua, propunerea prevede trecerea la o a doua fază de intervenție, care ar implica forțele Coaliției de Voință, formată din numeroase state membre ale UE, alături de Marea Britanie, Norvegia, Islanda și Turcia. În cazul unui atac de amploare, propunerea prevede un răspuns coordonat al forțelor susținute de Occident, inclusiv al armatei SUA, care ar urma să fie declanșat la 72 de ore după prima încălcare.

Planul a fost discutat în mai multe rânduri, în decembrie și ianuarie, de oficiali ucraineni, europeni și americani și prevede un răspuns pe mai multe niveluri în cazul oricărei încălcări a armistițiului convenit de Rusia.

Trimișii Kievului, Moscovei și Washingtonului se vor reuni miercuri și joi la Abu Dhabi pentru discuții care vizează încheierea războiului, iar Donald Trump a declarat luni că se așteaptă la „vești bune”.

Potrivit TF, Zelenski a discutat cu Trump, în decembrie, în timpul vizitei liderului ucrainean la Mar-a-Lago, despre ce ar fi Statele Unite dispuse să ofere într-un acord de armistițiu.

După o reuniune la Paris, principalii aliați ai Kievului au anunțat că o forță de „descurajare” condusă de Europa ar urma să ofere „măsuri de asigurare în aer, pe mare și pe uscat” după încetarea focului, cu sprijin informațional și logistic din partea SUA. Modul în care armistițiul va fi monitorizat și aplicat va fi esențial pentru durabilitatea acestuia. Potrivit FT, SUA s-au oferit să furnizeze capacități de monitorizare de înaltă tehnologie de-a lungul liniei de front de 1.400 de kilometri.

Rusia a reiterat luni, printr-o declarație a Ministerului de Externe, că nu va accepta trupe și echipamente militare occidentale în Ucraina și că le va considera „ținte legitime”.

Zelenski a declarat în ianuarie că garanțiile de securitate negociate cu SUA și contribuția partenerilor europeni sunt „100% gata”, iar Kievul așteaptă ca partenerii să confirme data și locul semnării.

Multe detalii ale acordului rămân neclare, iar elementul esențial, garanțiile de securitate, depinde de un armistițiu durabil care încă nu s-a materializat, menționează FT. Trump i-a oferit lui Zelenski garanții de securitate pe care președintele ucrainean le-a descris drept „asemănătoare celor din NATO”, comparabile cu angajamentul prevăzut de articolul 5 al alianței, potrivit căruia un nou atac rus ar declanșa o reacție colectivă a aliaților Kievului. Zelenski a mai spus că Trump a propus o garanție valabilă 15 ani, în timp ce oficialii ucraineni încearcă să o extindă la 50 de ani.

Săptămâna trecută, Zelenski a declarat că o armată ucraineană de 800.000 de soldați, susținută cu armament și instruire, face parte dintr-un pachet de garanții de securitate convenit cu SUA. El vrea să semneze acest document, alături de un „plan de prosperitate” postbelic pentru reconstrucția Ucrainei, împreună cu SUA, înainte de împlinirea a patru ani de la invazia rusă pe scară largă, la 24 februarie.

Administrația Trump a transmis Ucrainei că garanțiile de securitate ale SUA depind de acceptarea de către Kiev a unui acord de pace care ar presupune, cel mai probabil, cedarea regiunii Donbas către Rusia, a relatat anterior FT. Marți, șeful NATO a făcut o referire similară într-un discurs susținut în parlamentul de la Kiev, unde a vorbit despre „alegeri dificile” pe care Ucraina ar urma să le facă.

Regiunea Donbas din estul Ucrainei a devenit un punct sensibil în negocieri, deoarece Kievul refuză să cedeze o parte considerată crucială, pe care armata rusă nu a reușit să o ocupe, iar Moscova nu este dispusă să avanseze cu un acord de pace decât dacă sunt îndeplinite condițiile sale.

Rusia a respins garanțiile de securitate discutate de SUA și Ucraina. Dmitri Medvedev, apropiat al lui Putin, a declarat luni că „aceste garanții nu pot fi unilaterale”, potrivit TASS. „Acestea nu sunt garanții pentru Ucraina. Sunt garanții pentru ambele părți: Rusia și Ucraina. Altfel, garanțiile nu funcționează”, a subliniat el.

Moscova a transmis, de asemenea, că nu va accepta un armistițiu înainte de semnarea unui acord cuprinzător de încetare a războiului și că respinge orice desfășurare de trupe occidentale în Ucraina.