Rectorul Universității Ștefan cel Mare din Suceava, numit ministru al Educației. Va depune jurământul marți, 3 martie

Președintele României, Nicușor Dan, a semnat decretul de numire a lui Mihai Dimian în funcția de ministru al Educației și Cercetării (MEC), iar ceremonia de depunere a jurământului va avea loc astăzi, de la ora 16:00, în Sala Unirii a Palatului Cotroceni. Anunțul vine la scurt timp după ce premierul Ilie Bolojan a trimis propunerea la Cotroceni.

„Premierul Ilie Bolojan a transmis președintelui României, Nicușor Dan, propunerea de numire a domnului Mihai Dimian în funcția de ministru al Educației și Cercetării”, conform anunțului făcut de reprezentanții Guvernului.

Mihai Dimian a fost singurul candidat propus pentru funcția de ministru al Educației, de către conducerea PNL, în ședința de luni seară.

„Propunerea PNL pentru portofoliul Educației, domnul Mihai Dimian, a prezentat în cadrul ședinței BPN viziunea sa asupra reformării și dezvoltării acestui domeniu. Rectorul Mihai Dimian este susținut de Partidul Național Liberal în calitate de independent, cu misiunea de a contribui la dezvoltarea sistemului de învățământ din România în acord cu programul de guvernare, continuând în același timp eforturile de eficientizare a domeniului educației”, se arată într-un comunicat al PNL.

Portofoliul Educației a rămas vacant după demisia lui Daniel David, pe 22 decembrie, iar între timp a fost ocupat interimar de premierul Ilie Bolojan.

Mihai Dimian, în vârstă de 49 de ani, este rector al Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, funcție pentru care a fost ales în 2024. Anterior, a ocupat poziția de prorector și este profesor în cadrul Facultății de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor.

Dimian are un doctorat în Inginerie Electrică și Calculatoare la University of Maryland, College Park (SUA) și a activat ca cercetător sau profesor vizitator în instituții din Franța și Germania. Activitatea sa științifică se concentrează pe nanotehnologie, magnetism, comunicații wireless și modelarea sistemelor complexe.

Mandatul interimar al lui Ilie Bolojan la Ministerul Educației s-a încheiat vineri, 27 februarie, la aproape două luni de la demisia lui Daniel David.

Bolojan a preluat interimatul Ministerului Educației pe 14 ianuarie, deși, potrivit Constituției, un interimat nu putea depăși 45 de zile. În această perioadă, premierul a amânat constant numirea unui nou ministru, deși mai multe nume fuseseră vehiculate public. Singurul rector care și-ar fi dat acordul pentru propunerea premierului a fost Daniel Breaz, rector al Universității din Alba Iulia, fost senator PSD și recent membru PNL, potrivit Edupedu.

Inițial, pe lista candidaților se mai aflau Marilen Pirtea, rector al UVT, și Luciana Antoci, consilier de stat, însă ambele nume și-au pierdut susținerea din cauza controversele și a presiunilor venite din mediul universitar.

Pe lista posibililor candidați figura și Andreea Paul, fostă consilieră a primarului Emil Boc. Aceasta a subliniat că reformarea sistemului de învățământ trebuia să se bazeze pe performanță, digitalizare și dialog constant între autorități și actorii din educație. Paul a atras atenția că viitorul tinerilor nu trebuia compromis pentru a rezolva dezechilibre bugetare pe termen scurt și a insistat asupra respectării revendicărilor profesorilor și studenților.