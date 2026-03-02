Social

Numirea lui Mihai Dimian în funcția de ministru al Educației, validată în ședința PNL

Mihai Dimian. Sursa foto: Facebook/Mihai Dimian
Profesorul universitar Mihai Dimian, rector al Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, a fost propus și validat, luni, în unanimitate, la inițiativa președintelui PNL şi premierului României, Ilie Bolojan, pentru funcţia de ministru al Educaţiei şi Cercetării.

Mihai Dimian, validat în ședința PNL

Biroul Politic Naţional al Partidului Naţional Liberal s-a reunit luni, pe data de 2 martie, de la ora 18.00, în format online, pentru a discuta mai multe teme aflate pe agenda politică și guvernamentală a partidului. În timpul ședinței, unul dintre punctele discutate a vizat nominalizarea candidatului pentru funcția de ministru al Educației și Cercetării.

„La iniţiativa preşedintelui PNL şi premierului României, Ilie Bolojan, a fost propus şi validat, în unanimitate, pentru funcţia de ministru al Educaţiei şi Cercetării domnul profesor universitar doctor Mihai Dimian, rector al Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava. Propunerea PNL pentru portofoliul Educaţiei, domnul Mihai Dimian, a prezentat în cadrul şedinţei BPN viziunea sa asupra reformării şi dezvoltării acestui domeniu”, a anunțat PNL.

Ilie Bolojan

Ilie Bolojan. Sursa: Inquam Photos/ Octav Ganea

Rectorul Universității din Suceava, susținut de PNL în calitate de independent

Rectorul Mihai Dimian este susținut de Partidul Național Liberal în calitate de independent. El are misiunea de a contribui la dezvoltarea sistemului de învățământ din România, în acord cu programul de guvernare, continuând totodată eforturile de eficientizare a domeniului educației.

Ministerul Educației a rămas fără titular de la demisia lui Daniel David, din 22 decembrie 2025. Premierul Ilie Bolojan a asigurat interimatul din 14 ianuarie, timp de 45 de zile. Din 27 februarie, conducerea ministerului a fost preluată de secretarul general Ioana Lazăr.

Cine este Mihai Dimian

Mihai Dimian este rector al Universității din Suceava din 2024, iar până în 2016 a predat în Statele Unite, la Universitatea Howard din Washington D.C. El este licențiat în matematică și fizică și deține un doctorat în inginerie electrică, obținut în statul Maryland, SUA.

În ianuarie 2026, el a luat parte la consultările organizate la Palatul Victoria pe tema bugetului pentru educație și cercetare.

