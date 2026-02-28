Ministrul Apărării despre recrutarea tinerilor români. 27.000 de lei pentru voluntari

Ministrul Apărării, Radu Miruță, a explicat sâmbătă cum guvernul intenționează să atragă tineri în armată prin programul de recrutare voluntară, pentru prima dată după desființarea stagiului militar obligatoriu, potrivit MApN. Oficialul a precizat că armata va oferi între 1.000 și 3.000 de locuri, în funcție de fondurile alocate de Ministerul Finanțelor.

„Anul ăsta este pentru prima oară când vom avea din nou o armată cu tineri care vin voluntar, nu forțați”, a declarat Miruță. Ministrul a explicat că, după mulți ani fără recrutări masive, era nevoie de o lege care să permită angajarea voluntară, iar interesul există deja.

Tinerii între 18 și 35 de ani care aleg armata voluntară vor parcurge un program de pregătire militară de patru luni. Aceștia vor locui și mânca în unitățile militare și vor primi o recompensă de 27.000 de lei brut, aproximativ 15.000 de lei net. La final, recruții pot decide dacă rămân în sistem, cu posibilitatea de a avansa în grade militare și de a urma cursuri de specializare.

Miruță a punctat că armata română a trecut printr-un proces de modernizare semnificativ și că serviciul militar poate reprezenta și o pasiune pentru tineri. „Este o armată care s-a modernizat mult față de ce îmi povestește tatăl meu. Pentru unii este și o pasiune de a purta haina militară”, a spus el.

Ministrul a confirmat că norma de hrană pentru militari nu va fi tăiată, contrar zvonurilor recente, și că suma de 34 de lei pe zi poate ajunge până la 40 de lei pentru specialiști precum scafandrii. De asemenea, cazarea subofițerilor în București este asigurată cu aproximativ 500 de lei.

„Nu se taie norma de hrană. S-a pus această problemă, dar am prezentat datele și argumentele necesare, iar premierul a acceptat”, a explicat Miruță.

Referitor la apărarea națională, ministrul a afirmat că România are obligația să gestioneze singură anumite amenințări și că, pentru situațiile în care țara nu poate face față, intervin mecanismele de apărare comună NATO.

„România are obligație să facă tot ce poate, tot ce ține de ea, pentru a se apăra până la un anumit nivel. Sunt amenințări pe care România le gestionează 100% singură. România este parte din NATO. Pentru un nivel major de amenințare, răspunsul este comun NATO”, a mai spus Miruță.

Ministrul a precizat că bugetul pentru Apărare va crește anul acesta la 2,7% din PIB, pentru a susține modernizarea armatei și programele de înzestrare inițiate după mulți ani de subfinanțare. „România capătă atenție internațională pe măsură ce își crește capacitatea de apărare și își demonstrează seriozitatea în cadrul parteneriatelor strategice”, a mai adăugat el.