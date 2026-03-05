Scumpiri suspecte la carburanți și transport în plină criză energetică. Igor Grosu cere intervenția ANRE și a Consiliului Concurenței

Republica Moldova. Unele stații de alimentare cu combustibil și operatori de transport din Republica Moldova ar încerca să profite de incertitudinile create de tensiunile din Orientul Mijlociu pentru a majora nejustificat prețurile la carburanți sau tarifele pentru transportul de pasageri. Despre aceste suspiciuni a vorbit, în plenul Parlamentului din 5 martie, președintele Legislativului, Igor Grosu, care a anunțat că a primit sesizări din partea cetățenilor încă din primele ore ale dimineții.

În acest context, șeful Legislativului a solicitat instituțiilor responsabile, Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) și Consiliul Concurenței, să monitorizeze strict situația de pe piață și să intervină rapid în cazul depistării unor abateri.

„ ANRE și Concurenței, vă rog foarte atent la zi, la minut, la oră monitorizăm ce se întâmplă la pompă, pentru că azi-diminea am primit mesajul din partea consumatorilor că cineva caută să facă un bănuț ”, a declarat Igor Grosu în cadrul ședinței Parlamentului din 5 martie.

Președintele Parlamentului i-a îndemnat pe cetățeni să sesizeze imediat autoritățile dacă observă majorări suspecte de prețuri sau alte practici care ar putea indica o încercare de speculare a situației de pe piață.

„ Să anunțăm direct la ANRE, cu subiect și predicat - operatorul cutare, stația cutare. Și la bilete la felul anunțăm Consiliul Concurenței cine vrea să rupă acum cât mai mult de la pasageri ”, a spus președintele Parlamentului.

Potrivit acestuia, semnale similare au venit și din partea agricultorilor, care afirmă că, deși prețurile la combustibil sunt afișate în mod oficial, unele companii ar limita vânzarea de motorină în regim angro sau ar oferi cantități mult mai mici decât cele solicitate.

„ Și la ei ne gândim. Dacă sunt cazuri în care cineva nu oferă deliberat, lucrurile trebuie raportate ”, a punctat Igor Grosu.

Îngrijorările autorităților apar pe fondul instabilității de pe piețele energetice internaționale. Tensiunile din Orientul Mijlociu, reluate la sfârșitul lunii februarie, au început să influențeze evoluția prețurilor la petrol și produse petroliere la nivel global, ceea ce se reflectă treptat și pe piața din Republica Moldova.

În ultimele zile, carburanții s-au scumpit constant. Potrivit datelor oficiale, prețurile au crescut patru zile consecutiv, iar pe 5 martie un litru de motorină a ajuns la 21,77 lei, în timp ce benzina se vinde cu aproximativ 24,17 lei litrul.

În același timp, autoritățile dau asigurări că Republica Moldova dispune de rezerve suficiente de carburanți pentru a acoperi consumul pe termen scurt. Conform Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică, stocurile existente în depozite sunt suficiente pentru aproximativ șapte zile de consum de motorină.

Pe lângă aceste cantități, în Portul Internațional Liber Giurgiulești se află rezerve suplimentare care ar putea acoperi încă aproximativ patru zile de consum.