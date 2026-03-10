Proiectul bugetului 2026. Jumătate din contribuția angajatorilor pentru muncă va merge la stat

Proiectul bugetului de stat pregătit de Guvern pentru anul 2026 prevede menținerea unui mecanism prin care jumătate din contribuția asigurătorie pentru muncă achitată de angajatori va fi direcționată către bugetul de stat. Conform documentului, 50% din sumele colectate vor fi transferate într-un cont distinct al bugetului de stat.

Contribuția asigurătorie pentru muncă este stabilită la nivelul de 2,25% din salariul brut al angajatului și este plătită de angajator. În mod obișnuit, aceste sume sunt utilizate pentru finanțarea unor componente ale sistemului de protecție socială.

Fondurile rezultate din această contribuție sunt direcționate către domenii precum pensiile, șomajul, sistemul de sănătate sau plata concediilor medicale. Această măsură este similară celei aplicate și în bugetul pentru anul 2025, când statul a preluat o cotă mai mare din această contribuție decât cea stabilită în mod obișnuit de legislația fiscală.

Distribuția prevăzută în proiectul de buget diferă de cea stabilită în Codul Fiscal, care indică o repartizare diferită a fondurilor colectate.

Potrivit proiectului de buget pentru anul 2026, distribuția sumelor colectate din contribuția asigurătorie pentru muncă va fi împărțită între mai multe fonduri. Astfel, 1% din total va merge către Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale.

De asemenea, 17% va fi direcționat către bugetul asigurărilor pentru șomaj, 2% către sistemul de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale, iar 30% către bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate pentru plata concediilor medicale.

Conform proiectului de buget, restul de 50% din sumele colectate vor fi transferate direct la bugetul de stat. Această distribuție diferă de cea prevăzută de Codul Fiscal.

Legislația fiscală stabilește o altă repartizare a fondurilor provenite din contribuția asigurătorie pentru muncă.

Conform Codului Fiscal, 15% din aceste sume ar trebui să fie direcționate către Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale. De asemenea, 20% ar urma să fie transferate către bugetul asigurărilor pentru șomaj.

Alte 5% ar trebui să ajungă la sistemul de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale, iar 40% la Fondul național de sănătate pentru plata concediilor medicale.

Potrivit legislației fiscale, doar 20% din contribuția asigurătorie pentru muncă ar trebui să fie direcționată către bugetul de stat. Proiectul de buget pentru 2026 prevede însă o cotă de 50% pentru bugetul de stat. Această abordare a fost utilizată și în bugetul pentru anul 2025, când statul a preluat o parte mai mare din această contribuție decât cea prevăzută în Codul Fiscal.