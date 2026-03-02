Controalele legate de construcțiile ilegale intră în era digitală. Sute de localități, verificate cu ajutorul dronelor

Autoritățile locale au demarat verificările aeriene pentru identificarea construcțiilor ilegale și impunerea corectă a impozitelor. Primăria Șugag din județul Alba a anunțat că luni, 2 martie, va avea loc o acțiune de inspecție fiscală prin survolare cu drona în satele Șugag, Dobra și Mărtinie, cunoscute pentru numeroasele pensiuni turistice construite în ultimii ani.

Scopul acțiunii este detectarea clădirilor nedeclarate, inventarierea terenurilor și clădirilor, identificarea terenurilor disponibile sau abandonate și asigurarea interoperabilității între cadastru, taxe și urbanism. Pe baza acestor măsurători, se va deschide rol fiscal pentru cetățenii care nu și-au declarat clădirile.

La Oradea, după o verificare door to door care a descoperit peste 400 de construcții ilegale, autoritățile au anunțat că vor continua controalele cu ajutorul dronelor pentru a identifica restul imobilelor nedeclarate.

Controalele sunt posibile începând cu acest an, ca urmare a reglementărilor adoptate de Guvernul Bolojan.

Modificările aduse Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal permit administrațiilor locale să efectueze inspecții pe teren, dar și prin imagini satelitare, drone sau alte tehnologii pentru identificarea clădirilor fără autorizație sau nedeclarate.

Imaginile obținute pot fi folosite ca probe pentru sancțiuni fiscale și disciplinare și sunt transmise ANCPI și instituțiilor subordonate pentru verificarea tehnică și integrarea în sistemul de cadastru și carte funciară, fără atribuire de număr cadastral.

„Este punerea în legalitate a situației de fapt și o corectitudine față de cetățeanul care își plătește impozitele. Nu doar unii trebuie să plătească impozite, și ceilalți care au construcții pe care nu le declară, trebuie să plătească. Și atunci statul trebuie să creeze mecanisme, inclusiv prin această verificare prin drone, care se face în Occident, în alte țări se face de mai mult timp. Nu e nicio noutate la noi”, a declarat ministrul Cseke Attila.