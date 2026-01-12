Oana Gheorghiu: În Consiliile de Administrație ale statului se reglau interese și se rotunjeau salarii

Vicepremierul Oana Gheorghiu a declarat că, în trecut, existau Consilii de Administrație în companiile de stat care serveau interese personale sau financiare ale unor persoane.

„Avem Consilii de Administrație în toate companiile de stat, dar, după cum știm, erau Consilii de Administrație în care se reglau niște interese sau erau trimiși niște oameni care își completau veniturile. Lucrul ăsta, cu legislația pe care o avem acum, nu va mai fi posibil”, a afirmat Gheorghiu la TVR Info.

Potrivit vicepremierului, legislația actualizată prevede ca majoritatea membrilor Consiliului de Administrație să fie persoane independente, din mediul privat, care îndeplinesc criterii clare de competență și nu pot fi angajați ai statului sau funcționari publici.

Statul rămâne să aibă un singur reprezentant care poate fi funcționar public sau angajat al statului. Și asta este un lucru bun, pentru că creează această bază sănătoasă de luarea deciziilor. Ce spune și Comisia Europeană, ce spune și OECD-ul, este că trebuie să separăm zona de reglementare de zona de gestionare a unei companii. Trebuie să separăm cât mai mult zona asta operațională de influența politică și influența politică vine de obicei pe calea asta a ministerelor și a guvernului. Și atunci este această bază sănătoasă, a explicat Gheorghiu.

Vicepremierul a mai spus că, prin legislația actualizată, a fost redus numărul membrilor din Consiliile de Administrație, ceea ce permite luarea mai rapidă a deciziilor și o mai mare eficiență. „Mai avem de lucrat la responsabilizarea oamenilor, la asumarea răspunderii pentru ceea ce facem, dar cred că odată ce AMEPIP devine o instituție mai puternică, mai bine consolidată și cu mai multă experiență pe care o capătă încetul cu încetul, vom reuși să facem asta.

Pentru că până acum noi avem legislații care nu se aplică, avem Consilii de Administrație, dar nu le verifică nimeni. Totuși, la finalul fiecărui an, trebuie să ne uităm ce s-a întâmplat. Dacă acea companie continuă să fie pe pierdere, deși și-a asumat un plan de redresare, înseamnă că acolo avem o problemă”, a declarat Oana Gheorghiu.

Vicepremierul a mai explicat că, în cadrul PNRR, există un jalon cu termen până la 31 august pentru finalizarea procesului de restructurare a cel puțin trei companii: „Avem și un calendar și un termen limită pentru PNRR și mai avem provocarea cu Consiliile de Administrație interimare. Sunt încă companii, în jur de 40, care au Consilii de Administrație interimare și sunt procedurile de selecție în curs și sperăm să le finalizăm și pe acestea, până la final de martie”.