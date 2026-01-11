Oana Gheorghiu: Guvernul va analiza 185 de companii inactive cu pierderi de 14 miliarde de lei

Vicepremierul Oana Gheorghiu a declarat că Guvernul își propune să facă o „curățenie” în politica de proprietate a statului, vizând companiile de stat inactive sau cu pierderi semnificative. Potrivit acesteia, există aproximativ 185 de firme care nu mai au declarații financiare și care generează pierderi cumulate, inclusiv pentru anul 2024, estimate la 14 miliarde de lei.

„Ce ne propunem este să facem curățenie, să ne uităm la companii cât mai obiectiv cu putință. Statul nu trebuie să fie proprietar de dragul de a avea această calitate, ci să fie acționar acolo unde este relevant, unde aduce un beneficiu pe termen lung cetățenilor”, a explicat Oana Gheorghiu, la TVR INFO.

Potrivit vicepremierului, prima listă analizată cuprinde 22 de companii provenind din domeniile energie, transporturi și Ministerul Economiei. Acest proiect-pilot se desfășoară împreună cu AMEPIP, instituția responsabilă de guvernanța companiilor de stat și de implementarea legislației și angajamentelor României față de OECD și Comisia Europeană: „Nu e suficient să ne uităm la o companie și să vedem că are pierderi. Trebuie să identificăm cauza acestora: vin din proastă guvernanță sau din motive independente de companie”.

Ea a precizat că unele companii sunt deja în faliment sau în lichidare, dar procesul de închidere întârzie din diverse motive administrative.

Vicepremierul a explicat că analiza AMEPIP va urmări dacă firmele cu pierderi sunt viabile și dacă trebuie recapitalizate sau închise. Printre companiile menționate se numără:

Metrorex - necesită subvenție de la stat, dar activitatea trebuie eficientizată.

Tarom - companie cu pierderi persistente, ce ar putea fi restructurată prin guvernanță mai bună sau parteneriat public-privat.

„Trebuie să vedem ce merită să păstrăm, ce este absolut necesar și care sunt domeniile strategice în care statul trebuie să rămână”, a adăugat Gheorghiu.

Vicepremierul a a mai spus că peste 1.200 de companii aparțin Consiliilor Județene și primăriilor: „Față de alte state europene, Polonia de exemplu, România are un număr mult mai mare de companii de stat, ceea ce generează pierderi bugetare semnificative dacă aceste firme nu sunt eficiente. Pe termen lung, pierderile companiilor de stat înseamnă costuri pentru fiecare cetățean. De aceea, trebuie să vedem ce merită să păstrăm și ce nu”.

Referitor la soluții pentru companii precum Tarom, vicepremierul a explicat că privatizarea poate însemna fie listare la bursă, fie parteneriate public-privat, fie vânzarea integrală a companiei, în funcție de analiza AMEPIP.

„Nu ne gândim la sintagma ‘vindem țara’, ci la cum folosim mai bine ceea ce avem, pentru că multe companii generează pierderi care afectează bugetul și fiecare cetățean”, a spus Gheorghiu.

Potrivit Oanei Gheorghiu, pierderile totale ale companiilor analizate, inclusiv pentru 2024, se ridică la aproximativ 14 miliarde de lei. Unele firme au capital negativ, ceea ce înseamnă că pierderile acumulate depășesc capitalul propriu și ar fi trebuit să intre în insolvență: „Aceste companii cu risc foarte mare necesită decizii importante, mai ales că unele sunt strategice și trebuie păstrate în interes public”.