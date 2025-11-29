Banii nevăzuți ai Asociației „Dăruiește Viață”: 118 milioane de lei nefolosiți și investiții pe piața financiară

Asociația „Dăruiește Viață”, unde vicepremierul Oana Gheorghiu era vicepreședintă, figurează în rapoartele financiare din perioada 2019–2024 cu venituri totale de 536 de milioane de lei, dintre care peste 118 milioane de lei nu sunt evidențiate ca fiind cheltuite pentru construcția spitalului. Oana Gheorghiu a încasat un salariu anual de peste 264.000 de lei net și o parte dintre fondurile ONG-ului ar fi fost investite în produse financiare, potrivit România TV.

Potrivit anchetei emisiunii Cutia Neagră, Asociația Dăruiește Viață a investit o parte din numerarul disponibil în conturi de economisire pe termen scurt, cu scopul de a obține un randament mai mare decât cel oferit de bănci. Creșterile de valoare ale acestor produse au fost înregistrate ca venituri financiare din dobânzi.

Rapoartele arată venituri totale ale asociației de peste 304 milioane de lei în 2024, inclusiv încasarea integrală a rambursării TVA de 10,3 milioane de lei. În aceeași perioadă, Oana Gheorghiu a încasat, în calitate de vicepreședintă, un salariu anual net de peste 264.000 de lei, venituri declarate la preluarea mandatului în Colegiul Director al Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate.

Oana Gheorghiu a avut de-a lungul anilor colaborări cu persoane din televiziune, inclusiv cu Pro TV, pentru Asociația Dăruiește Viață. Gheorghiu a fost implicată într-o firmă de consultanță și comunicare, precum și într-o altă asociație care ar fi încheiat anul 2024 cu o creștere de profit de peste 350%.

Corneliu State, soțul Oanei Gheorghiu, deține o funcție de conducere în compania franceză Sodipan, specializată în refrigerare, izolații industriale și agroalimentare, cu activitate în mai multe țări, inclusiv România, Ungaria, Bulgaria, Elveția, Polonia, Australia, Canada și Statele Unite ale Americii.

În București, State deține împreună cu Oana Gheorghiu terenuri de 1.600 și 144 metri pătrați și o casă de 127 metri pătrați. În calitate de manager al Sodipan, a supervizat proiecte locale, inclusiv pentru o piață agroalimentară de 5.800 metri pătrați, iar compania activează în România din 2004.