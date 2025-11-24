Oana Gheorghiu susține că nu se află în niciun fel de incompatibilitate: Asociaţia Dăruieşte Viaţă îşi va regla problemele

Vicepremierul Oana Gheorghiu a afirmat luni că, aşa cum a anunţat anterior, nu există nicio incompatibilitate în situaţia sa, iar Asociaţia Dăruieşte Viaţă îşi va regla problemele. „Aşa cum am anunţat, nu mă aflu în niciun fel de incompatibilitate”, a spus aceasta, la o conferință de presă.

Vicepremierul a afirmat, despre incompatibilitatea cu funcţia deţinută la Asociaţia Dăruieşte Viaţă, că, în prezent, este la Guvern şi că doreşte să discute doar problemele de care se ocupă aici.

„Sunt la Guvernul României şi aş vrea să discutăm strict despre problemele de care mă ocup aici. Alte problemele putem discuta într-un alt cadru”, a spus aceasta, la conferința de presă.

Potrivit acesteia, nu se află în niciun fel de incompatibilitate. „Asociaţia Dăruieşte Viaţă o să-şi regleze problemele, cu siguranţă, şi este un lucru pe care o să-l putem discuta în afara cadrului guvernamental”, a mai adăugat aceasta.

În acest context, purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, a afirmat că nu există nicio incompatibilitate în situația discutată.

„Nu există nicio incompatibilitate legală. Despre orice altă formă de incompatibilitate, este alegerea domnului Vicepremier unde şi când o clarifică. Alegerea este să nu amestecăm lucrurile. Incompatibilitatea legală nu există”, a spus purtătorul de cuvânt al Guvernului.

Carmen Uscatu, cofondatoarea Asociaţiei Dăruieşte Viaţă, a declarat, joi, că vrea ca Oana Gheorghiu să devină președinte onorific, ceea ce ar presupune să rămână membră a organizației, dar fără drept de vot în Adunarea generală. Ea a afirmat că această soluție ar elimina incompatibilitatea dintre rolul din Guvernul României și statutul de membru cu drept de vot într-o organizație non-guvernamentală.

Astfel, rămânând cu un statut onorific, aceasta „ar asigura independenţa totală a organizaţiei şi ar rezolva această problemă de incompatibilitate între cele două roluri de membru în Guvernul României versus membru cu drept de vot într-o organizaţie non-guvernamentală”, a spus Carmen Uscatu.

Ea a adăugat: „Într-adevăr, legea permite. Toate regulile de guvernanţă corporativă şi tot ceea ce am studiat noi, că se întâmplă în străinătate, poate nu în România, dar în străinătate, sunt acelea în care aceste roluri sunt incompatibile şi ele trebuie separate”.