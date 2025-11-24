Politica

Vicepremierul Oana Gheorghiu anunță că 1.502 de firme vor fi verificate. Guvernul intenționează să creeze un registru unic al companiilor

Vicepremierul Oana Gheorghiu anunță că 1.502 de firme vor fi verificate. Guvernul intenționează să creeze un registru unic al companiilor
România are 1.502 companii de stat, dintre care 83 de la nivel central înregistrează pierderi istorice de aproximativ 14 miliarde de lei, astfel Guvernul va crea un registru unic al companiilor de stat  pentru a restructura sistemul deficitar, a anunțat luni Vicepremierul Oana Gheorghiu .Reforma vizează două obiective prioritare din Planul Național de Redresare și Reziliență, cu efecte structurale pe termen lung.

Vicepremierul Oana Gheorghiu a prezentat prioritățile reformei companiilor de stat

Vicepremierul Oana Gheorghiu a anunțat că reforma companiilor de stat urmărește eliminarea conducerilor interimare până la 31 martie 2026 și restructurarea a cel puțin trei companii până la 31 august 2026. Măsurile fac parte din Planul Național de Redresare și Reziliență.

„Cred că este cea mai amplă acţiune de acest tip, din ultimii ani şi are ca obiective două direcţii prioritare, în primul rând eliminarea conducerilor interimare de la toate companiile de stat, fiind un jalon în PNRR, cu termen 31 martie 2026, iar a doua direcţie prioritară este începerea reformei în cadrul companiilor de stat, avem Jalon, din nou, la 31 august 2026, privind restructurarea a cel puţin trei companii” a declarat vicepremierul Oana Gheorghiu.

La Comitetul Național pentru reforma companiilor de stat, reactivat recent, a fost prezentată prima hartă sectorială din România, care stabilește pentru prima dată prezența strategică a statului în diferite sectoare de activitate.

Harta sectorială va ghida reforma companiilor de stat

A fost prezentată o hartă sectorială care va sprijini analiza și restructurarea companiilor de stat, subliniind necesitatea unei reforme reale dincolo de jaloanele din Planul Național de Redresare și Reziliență. Instrumentul va ajuta Guvernul și ministerele să ia decizii strategice privind eficiența acestora.

În prezent, România are 1.502 companii de stat, dintre care 230 centrale și 1.272 locale. Dintre acestea, 83 de companii centrale înregistrează pierderi istorice de aproximativ 14 miliarde de lei, evidențiind nevoia de reorganizare și eficientizare pentru serviciul public.

Guvernul va crea un registru unic pentru companiile de stat

Un registru unic al companiilor de stat va completa tabloul de bord al AMEPIP, oferind o imagine clară asupra activelor statului și fiind actualizat lunar cu date financiare transmise Ministerului Finanțelor. Măsura face parte dintr-un proces etapizat de reformă a companiilor de stat.

Reforma va începe cu un proiect pilot de zece companii, patru din sectorul energiei și șase din transporturi, selecția urmând să fie finalizată în urma consultărilor cu ministerele de profil. Aceste companii vor testa fluxul de lucru al registrului și metodele de restructurare.

