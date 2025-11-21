Bolojan: Companiile de stat cu pierderi care nu pot fi salvate trebuie închise

Premierul Ilie Bolojan a explicat în cadrul unei conferințe de presă că anumite societăți aflate în dificultate trebuie fie restructurate, fie închise definitiv, dacă nu pot fi salvate. Șeful Guvernului a atras atenția asupra pierderilor uriașe acumulate de unele dintre aceste entități și asupra presiunii pe care acestea o exercită asupra bugetului public. „Cele care nu pot fi salvate trebuie închise, cele care trebuie menţinute, dar au pierderi trebuie să-şi reducă pierderile, trebuie să îşi îmbunătăţească serviciile, trebuie să facă reforme”, a precizat premierul României.

Premierul a subliniat că managementul defectuos din zona companiilor de stat are consecințe directe asupra resurselor țării.

„Aş încheia cu o problemă care a fost discutată în şedinţa de Guvern de ieri (joi - n.r.), şi anume îmbunătăţirea gestionării companiilor de stat. Companiile de stat gestionează segmente importante din activitatea economică, gândiţi-vă, Energie, Transporturi, alte zone, militar, producţie de armament şi de modul în care acestea sunt gestionate depind subvenţiile pe care le acordăm, care sunt miliarde de lei în fiecare an, depind pierderile pe care ei le înregistrează la bugetul de stat, care din nou sunt de miliarde în fiecare an şi de nevalorificarea unor active importante pe care, odată introduse în circuitul economic, companii private, autorităţi locale le-ar putea pune în valoare”, a declarat Bolojan.

El a atras atenția asupra faptului că 27 de companii se află într-o situație gravă, cu capitaluri proprii negative și pierderi de 1,2 miliarde înregistrate doar anul trecut, la care se adaugă peste 5 miliarde din anii anteriori. În paralel, 83 de alte companii au plăți restante de 6,5 miliarde de lei, o treime către bugetul de stat.

Ilie Bolojan a explicat direcțiile pe care Guvernul le consideră esențiale pentru redresare.

„Şi atunci am identificat un pachet de companii unde, atât de la nivel guvernamental, de la nivel de ministere, de la nivel de AMEPIP, dar şi de la conducerile acestor companii, trebuie să intervenim ca începând de anul viitor, deci de la începutul anului, nu de la sfârşitul anului, cum am păţit anul acesta, să punem în practică planuri care să îmbunătăţească activitatea acestora. Cele care nu pot fi salvate trebuie închise, cele care trebuie menţinute, dar au pierderi trebuie să-şi reducă pierderile, trebuie să îşi îmbunătăţească serviciile, trebuie să facă reforme. Avem companii - 27, care sunt într-o situaţie dificilă, au capitaluri proprii negative. Doar anul trecut au avut pierderi de 1,2 miliarde şi mai acumulează din trecut încă peste 5 miliarde”, a transmis premierul.

Acesta a avertizat că, în lipsa măsurilor necesare, aceste societăți vor continua să reprezinte o „gaură neagră”.

Șeful Guvernului a insistat că multe dintre companiile de stat funcționează pe pierdere de ani de zile.

„Avem, de asemenea, alte întreprinderi publice care au pierderi sistematice. Sunt cam 83 de companii care au plăţi restante de 6,5 miliarde de lei, dintre care 30% sunt către bugetul de stat şi diferenţa către parteneri companii private şi aşa mai departe. E nevoie să intervenim în aceste companii pentru că ele beneficiază de subvenţii importante, doar în 2024 au încasat peste 8 miliarde de lei subvenţii şi fiecare leu care se economiseşte din aceste subvenţii l-am putea duce în Educaţie, în Sănătate sau în alte investiţii. Avem companii care, deşi trebuiau să prezinte planuri de redresare, nu şi-au prezentat nici pe anul acesta planurile. E greu de gândit cum sunt toleraţi şi nu vom intra în anul viitor fără să avem aceste planuri de restructurare încheiate în luna decembrie, în aşa fel încât să nu mai ajungem în această situaţie”, a anunţat Ilie Bolojan.

Premierul a completat că există și societăți mici care nu-și mai îndeplinesc deloc rolul pentru care au fost create.

„De asemenea, avem societăţi mai mici, cu mai puţini salariaţi, care sunt în situaţia în care nu mai desfăşoară activităţi care au fost conforme obiectului lor de activitate de la înfiinţare şi care pot fi închise fără niciun fel de probleme, că sunt doar o sursă de cheltuieli pentru bugete. Am stabilit aceste liste de companii, responsabilitatea va fi la fiecare minister care reprezintă autoritatea tutelară şi la un grup de lucru care va fi coordonat de către doamna vicepremier Oana Gheorghiu. Reforma companiilor de stat este o necesitate şi trebuie să o facem şi va fi un element de bază, inclusiv pe componenta de buget pentru anul următor”, a transmis Ilie Bolojan.