ANAF răscolește firmele pentru a crește încasările. Verificări la rambursările de TVA din ultimii doi ani

Direcția Antifraudă a ANAF a început o campanie de verificări la firme privind rambursările de TVA din ultimii ani. Selectarea companiilor se face pe baza analizei de risc a Fiscului, ca urmare a unor schimbări în dinamica TVA încasată și TVA solicitată la rambursare, potrivit Profit.ro.

Inspectorii Direcției Antifraudă vizează în prezent rambursările de TVA din ultimii doi ani, perioada verificărilor putând fi extinsă în funcție de rezultate, iar cazurile individuale pot acoperi perioade mai lungi.

Antifrauda este un instrument utilizat de ANAF pentru verificarea corectitudinii rambursărilor. Din această vară, cota generală de TVA a crescut de la 19% la 21%, iar cotele reduse de 5% și 9% au fost înlocuite cu o rată redusă de 11%.

Creșterea cotelor de TVA generează venituri mai mari la buget, însă ridică și atractivitatea evaziunii și a infracțiunilor economice. Combaterea evaziunii este menționată constant ca o sursă potențială de majorare a veniturilor fără a afecta contribuabilii care plătesc corect taxele.

Pentru 2022, Comisia Europeană estimează un decalaj de 30,6% între TVA-ul potențial și TVA-ul încasat efectiv, adică 41,8 miliarde de lei, în scădere față de 34,8% în 2021. Datele preliminare pentru 2023 indică o creștere a neîncasării la 33,7%, echivalentul a 54 miliarde de lei.

Guvernul a adoptat la începutul lunii octombrie prima rectificare bugetară, majorând deficitul prevăzut de la 7% la 8,4% din PIB, cu 24,58 miliarde lei față de 134,65 miliarde lei anterior. Noua țintă rămâne apropiată de deficitul de 8,65% înregistrat anul trecut și a fost agreată cu Comisia Europeană. Pentru anul viitor, ținta bugetară privind deficitul, agreată și cu Comisia Europeană, este de 6,2% din PIB.

ANAF are responsabilitatea de a asigura colectările necesare la buget, având în vedere deficitele ridicate, costurile împrumuturilor și faptul că România se află în procedura de deficit excesiv a Comisiei Europene, după un deficit ESA de 9,3% în 2023, cel mai ridicat din UE.