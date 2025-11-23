Iohannis nu scapă. ANAF va continua demersurile pentru recuperarea banilor

Adrian Nica, șeful ANAF, a declarat că instituţia va continua demersurile legale pentru recuperarea despăgubirilor datorate de Klaus Iohannis pentru lipsa de folosinţă a cotei de jumătate din imobilul situat în centrul Sibiului, după ce instanţa a respins solicitarea de instituire a sechestrului. „Noi nu o să facem nimic altceva decât o să aşteptăm motivarea instanţei şi apoi o să facem în continuare demersurile legale pentru a recupera sumele”, a spus acesta, la un post TV.

Adrian Nica a declarat că ANAF aplică aceeaşi procedură în toate situaţiile în care are de recuperat sume, solicitând măsuri asigurătorii şi nu făcând o excepţie în cazul lui Iohannis.

El a spus că reprezentanţii ANAF nu au fost „uimiţi”, dar nici nu se aşteptau ca instanţa să respingă solicitarea de instituire a acestor măsuri. „Noi nu o să facem nimic altceva decât o să aşteptăm motivarea instanţei şi apoi o să facem în continuare demersurile legale pentru a recupera sumele care se cuvin ANAF”, a continuat acesta.

Întrebat dacă aceste demersuri includ şi o cerere de strămutare a procesului de la Sibiu, şeful ANAF a răspuns: „Nu vreau să comentez aceste lucruri, deoarece fac parte din strategia colegilor mei pentru a acţiona în vederea recuperării sumelor. La momentul potrivit o să anunţăm orice demers pe care îl facem. Dar în această etapă nu aş dori să comentez hotărârile instanţei”.

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală a anunţat că a depus la Tribunalul Sibiu o acţiune prin care cere ca Iohannis să achite despăgubirile pentru lipsa de folosinţă a cotei de jumătate dintr-un imobil aflat în centrul municipiului Sibiu. De asemenea, Fiscul a solicitat instanţei instituirea unor măsuri asigurătorii asupra bunurilor sale şi ale familiei, pentru a garanta recuperarea sumelor datorate statului, în condiţiile în care pârâţii au refuzat plata voluntară.

„Statul Român, prin DGRFP Braşov, a înregistrat la instanţa competentă o acţiune prin care solicită obligarea unui fost preşedinte al României la plata despăgubirilor pentru lipsa de folosinţă a cotei de 1/2 dintr-un imobil situat în centrul municipiului Sibiu. Acţiunea reprezintă o continuare a demersurilor pe care ANAF le-a întreprins pentru recunoaşterea dreptului de proprietate a Statului şi recuperarea despăgubirilor determinate de lipsa de folosinţă a acestui imobil”, se arată în comunicatul instituției.

Potrivit sursei citate, pentru că „pârâţii au refuzat plata voluntară”, ANAF a solicitat instanţei „instituirea măsurilor asigurătorii asupra bunurilor acestora, pentru garantarea recuperării sumelor cuvenite Statului”. Cererea de sechestru a fost însă respinsă de Tribunalul Sibiu.

La începutul lunii octombrie, ANAF a anunţat că a preluat, conform legii, cota de jumătate din imobilul din Sibiu pe care Iohannis a deţinut-o până în 2015. „Foştii proprietari şi-au exprimat acordul cu privire la accesul AJFP Sibiu în spaţiu, fără a participa la acest demers, ceea ce a pus ANAF în situaţia de a prelua bunul prin schimbarea yalei”, mai anunța ANAF.

Instituția transmitea că imobilul deţinut până în 2015 de Iohannis a fost preluat pe baza unei moşteniri vacante „culese” de statul român, prin care acesta a devenit coproprietar.

„Procedura de preluare a fost gestionată de Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice (AJFP) Sibiu, sub coordonarea Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Braşov. În urma corespondenţei purtate cu foştii proprietari şi în conformitate cu atribuţiile prevăzute de lege pentru organul de valorificare, instituţia a procedat la intrarea în imobil, în calitatea Statului român de coproprietar. Subliniem că foştii proprietari şi-au exprimat acordul cu privire la accesul A.J.F.P. Sibiu în spaţiul respectiv, fără a participa la acest demers, ceea ce a pus ANAF în situaţia de a prelua bunul prin schimbarea yalei uşii de la intrare”, mai anunța ANAF.

ANAF a mai transmis că are obligaţia să administreze şi să valorifice bunurile care intră în patrimoniul statului. Fiscul a executat silit casa din Sibiu a lui Klaus Iohannis, la câteva săptămâni după ce soţii Iohannis au fost notificaţi de ANAF să elibereze imobilul, să predea cheile şi să achite suma de un milion de euro.