Candidatul separatist, Sinisa Karan, ales președinte al Republicii Srpska din Bosnia

Alegerile anticipate pentru funcția de președinte al Republicii Srpska s-au încheiat cu victoria lui Sinisa Karan, candidatul susținut de tabăra separatistă, potrivit anunțului făcut de comisia electorală. Rezultatele preliminare indică un avans clar al acestuia în fața principalului său contracandidat, Branko Blanusa, portivit Le Monde.

Conform datelor anunțate de comisie, Sinisa Karan s-a situat pe primul loc în urma numărării a peste 90% din voturi. Președintele comisiei electorale, Jovan Kalaba, a transmis că „potrivit rezultatelor preliminare, incomplete şi neoficiale, Sinisa Karan a obţinut 50,89% din voturi”.

Branko Blanusa, candidatul Partidului Democrat Sârb (SDS) și reprezentant al opoziției, a strâns „47,81% din voturi”. Rata de prezență la urne a fost de 35,78%, cifrele fiind anunțate după centralizarea a 92,87% din buletine.

Victoria lui Sinisa Karan îi va aduce un mandat de mai puțin de un an, având în vedere că alegeri generale sunt deja programate pentru octombrie anul viitor. Scrutinul anticipat a fost declanșat după demiterea lui Milorad Dodik, liderul separatist și fost președinte al Republicii Srpska, care a primit și interdicția de a se implica în politică timp de șase ani.

Karan, care anterior a ocupat funcția de ministru al dezvoltării științifice și tehnologice, a afirmat că va continua direcția trasată de Dodik „cu şi mai multă forţă”. După anunțarea rezultatului, acesta a declarat: „Ca întotdeauna, când vremurile sunt grele, sârbii au câştigat”, în sediul SNSD, la Banja Luka.

Pe liste s-au regăsit șase candidați, însă bătălia principală s-a dus între Karan, în vârstă de 63 de ani, apropiat al lui Dodik, și Branko Blanusa, profesor universitar de electrotehnică, susținut de mai multe formațiuni de opoziție.

Scrutinul de duminică, 23 noiembrie, ar trebui să marcheze finalul unei perioade tensionate pentru Bosnia, după conflictul dintre Milorad Dodik – considerat un aliat al Moscovei – și Înaltul reprezentant internațional însărcinat cu supravegherea aplicării Acordului de pace din 1995. Această confruntare a împins țara într-o criză politică fără precedent de la încheierea războiului din 1992–1995.

În timpul campaniei, Dodik a legat direct victoria lui Karan de propria sa agendă politică, declarând că un vot pentru acesta echivalează cu sprijinirea direcției sale. El a reiterat mesajele sale privind statutul Bosniei, afirmând că este o „ţară imposibilă” și că Republica Srpska reprezintă „un stat care trebuie să aştepte” recunoașterea internațională.

„Viziunea noastră este libertatea, faptul că nu există libertate fără un stat”, a afirmat Dodik în cadrul ultimului miting electoral de la Banja Luka.

La rândul său, Blanusa a susținut că rivalul său politic reprezintă o amenințare pentru instituțiile RS: „El a umilit instituțiile RS de dragul propriilor interese și de aceea se află pe lista neagră a poporului”.

Niciun sondaj solid privind intențiile de vot nu a fost publicat înaintea scrutinului. În alegerile din 2022, Milorad Dodik a obținut 47%, în timp ce candidata opoziției s-a situat la 43%.