Curtea Supremă a SUA a respinge candidatura unui „progresist” care a mințit ca să-i i înșele pe Republicani

Curtea Supremă a Statelor Unite a decis joi să respingă tentativa unui candidat autodeclarat „progresist” de a intra în alegerile primare ale Partidului Republican din statul Ohio.

Decizia menține astfel hotărârile anterioare ale autorităților electorale și ale instanțelor inferioare, care au stabilit că acesta a furnizat informații eronate privind apartenența sa politică.

Samuel Ronan, fost candidat din partea Partidului Democrat la nivel statal și național, a încercat să candideze ca republican în cel de-al 15-lea district congresional din Ohio, unde actualul reprezentant este republicanul Mike Carey.

Pentru a intra în cursă, Ronan a semnat o declarație oficială în care a afirmat, sub sancțiunea legii privind falsificarea documentelor electorale, că este membru al Partidului Republican.

Cu toate acestea, documentele depuse în instanță arată că Ronan a recunoscut public că strategia sa era una calculată, menită să permită unor candidați democrați să participe în alegeri din districte dominate de republicani.

Acesta ar fi afirmat că obiectivul este de a „obține un punct de intrare” în astfel de zone.

Un alegător republican, Mark Schare, a depus o contestație la Consiliul Electoral din Franklin County, prezentând postări din social media și interviuri drept dovezi ale planului lui Ronan de a „păcăli” alegătorii republicani.

După ce membrii consiliului electoral au ajuns la egalitate de voturi, împărțiți pe criterii de partid, secretarul de stat al Ohio, Frank LaRose, a intervenit și a decis eliminarea lui Ronan de pe buletinul de vot.

Potrivit documentelor din instanță, LaRose a argumentat că situația ține de „integritatea procesului electoral”, criticând ceea ce a descris drept o tentativă de infiltrare politică.

Ronan a susținut în apărarea sa că nu a mințit în declarația depusă, invocând exemple de politicieni care și-au schimbat afilierea de-a lungul timpului, inclusiv Ronald Reagan și Donald Trump, precum și „sute de alții”.

În urma eliminării sale de pe buletinul de vot, Ronan a intentat un proces federal, susținând că i-au fost încălcate drepturile garantate de Primul Amendament, întrucât autoritățile au folosit declarațiile sale politice publice împotriva lui.

Judecătoarea federală Sarah D. Morrison a respins rapid aceste argumente, stabilind că libertatea de exprimare nu protejează un candidat care depune o declarație falsă pentru a intra într-o competiție electorală.

„Nu se poate susține că un stat este obligat să permită unui candidat să participe pe buletinul de vot al unui partid, chiar dacă acesta a mințit în privința apartenenței sale, doar pentru că este invocat Primul Amendament”, a scris judecătoarea în motivarea deciziei.

Aceasta a subliniat că, deși legislația din Ohio permite schimbarea afiliării politice, autoritățile electorale nu sunt obligate să ignore declarațiile publice care contrazic în mod direct angajamentele oficiale asumate de un candidat.

Instanța a evidențiat că statul are un „interes substanțial” în a preveni situațiile în care candidații atestă în mod fraudulos apartenența la un partid politic.

Totodată, judecătoarea Morrison a respins și acuzațiile lui Ronan privind o presupusă părtinire a unui membru republican al consiliului electoral, concluzionând că simpla afiliere politică nu constituie o dovadă a unui risc real de părtinire.

Decizia Curții Supreme consolidează astfel poziția autorităților din Ohio și stabilește un precedent în ceea ce privește verificarea sincerității declarațiilor de afiliere politică în cadrul proceselor electorale.