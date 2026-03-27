Cum o poreclește președintele SUA pe ambasadoarea din Grecia, măritată cu guvernatorul Californiei și logodită cu Donald Trump Jr.

Președintele american Donald Trump a dezvăluit ce poreclă necuviincioasă folosește pentru Kimberly Guilfoyle, fosta soție a lui Gavin Newsom, logodită cu fiul său Donald Trump Jr. și actuală ambasadoare a Statelor Unite ale Americii în Grecia, anunță The New York Post.

Președintele Trump a dezvăluit că o numește pe ambasadoarea SUA în Grecia „Kimber-lay” [joc de cuvinte în care ultima silabă din numele Kimberly este înlocuită cu „lay”, „a se culca (cu cineva)” - n.red.] în timpul unei sărbători a Zilei Independenței Greciei la Casa Albă.

„Îmi place să o numesc «Kimber-lay», acesta este numele meu de alint, nu-i așa?”, a spus Donald Trump în timp ce o invita alături de el pe scenă.

„Dar ești cea mai grozavă și am auzit că te iubesc acolo. Și sper să te întorci aici peste 12 ani sau când se termină mandatul”, a mai glumit președintele Donald Trump.

Fiul actualului locatar de la Casa Albă, Donald Trump Jr., și-a încheiat relația de șase ani cu Kimberly Guilfoyle în decembrie 2024, aceeași lună în care președintele și-a anunțat intenția de a o nominaliza pentru postul diplomatic de la Atena.

Anterior, Kimberly Guilfoyle ea a fost căsătorită, între 2001 și 2006, cu Gavin Newsom, unul dintre principalii adversari ai lui Trump, guvernator al statului California și candidat la nominalizarea prezidențială din partea Partidului Democrat din 2028.

Înainte de Gavin Newsom, Kimberly Guilfoyle a avut o relație romantică cu omul de afaceri Eric Villency.

Proaspăt numită ambasadoare a SUA în Grecia, Kimberly Guilfoyle, a dezvăluit că încă are o relație excelentă cu fostul ei soț, guvernatorul Californiei, Gavin Newsom, în timpul primului său interviu ca diplomat.

Kimberly Guilfoyle, care a fost logodită anterior cu Donald Trump Jr., l-a adus în discuție pe scurt pe Newsom și, de asemenea, pe omul de afaceri Eric Villency, al doilea ei soț, descriindu-se ca o persoană loială pe care se poate conta întotdeauna.

Subiectul foștilor soți a apărut după ce un reporter de la postul grec ANT1 a adus în discuție divorțul.