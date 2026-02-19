George Simion, tras pe linie moartă? Săptămână neagră pentru AUR

Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) traversează cea mai complicată perioadă de la intrarea în Parlament. Partidul care a crescut pe valul anti-sistem pare să se sufoce sub greutatea propriilor contradicții, a promisiunilor neonorate extern și a unor jocuri de culise care vizează schimbarea președintelui partidului.

În doar câteva zile, liderul George Simion a încasat trei lovituri majore care riscă să demobilizeze nucleul dur al electoratului suveranist.

Aventura lui George Simion la conferința conservatorilor americani (CPAC) de la Washington s-a transformat dintr-un turneu triumfal într-un bluf de proporții. Deși liderul AUR a lăsat să se înțeleagă că va avea întrevederi la nivel înalt, realitatea din teren a fost crudă.

Simion nu a reușit să obțină nicio fotografie oficială, fiind redus la statutul de simplu participant la o întâlnire pe holurile Congresului. Imaginile cu el așteptând pe holuri sau făcând transmisiuni live de la distanță au fost taxate dur de opinia publică din țară, care a perceput deplasarea drept o încercare eșuată de a cerși legitimitate externă. Eșecul de la Washington a spulberat mitul „susținerii internaționale” pe care AUR încerca să îl construiască.

În timp ce Simion se lupta cu indiferența americanilor, în țară izbucnea revolta. Numirea Alexandrei Păcuraru, fiica patronului penal de la Realitatea Plus, în funcția de vicepreședinte AUR Dobrogea a aruncat în aer organizațiile locale și grupurile de susținători online.

Membrii vechi ai partidului nu au uitat cruciada televizată pe care Păcuraru a dus-o împotriva nevaccinaților și a scepticilor din pandemie, exact bazinul electoral al AUR. Trecerea de la „Emisiune liberă de nevaccinați” la discursuri despre „unitate și Dumnezeu” sub sigla AUR a fost catalogată de simpatizanți drept „trădare” și „oportunism grețos”.

Mișcarea lui Simion a ridicat semne de întrebare legitime: a devenit AUR un refugiu pentru oamenii sistemului pe care pretinde că îl combate? Sau este vorba de banii împrumutați de Maricel Păcuraru lui Simion și o mică “dobândă” politică?

“Zeci de mii de euro pe lună sunt scurși de la paridul lui George Simion către patronul penal de la Realitatea Plus. Acest flux de bani continuă chiar după ce, în campania electorală, Maricel Păcuraru și copiii săi, pe care îi are ca acționari prin toate firmele sale, au primit 5 milioane de la AUR, iar într-o singură zi a fost atinsă și culmea acestor plăți, 450 de mii de euro pentru o singură emisiune a Ancăi Alexandrescu”, scria România TV.

Pe fondul acestor gafe în lanț, surse politice indică o schimbare majoră de strategie în laboratoarele partidului. Tot mai multe voci susțin că George Simion a atins un „plafon de sticlă” în sondaje, fiind incapabil să atragă electoratul educat sau moderat, din cauza imaginii de agitator.

În culise, se vehiculează intens scenariul în care George Simion ar putea fi retras din cursa prezidențială, locul său urmând să fie luat de sociologul și analistul geopolitic Dan Dungaciu.

Dungaciu, o figură respectată în mediile academice și diplomatice, cu un discurs naționalist articulat, ar fi varianta prin care AUR ar încerca să devină „frecventabil”. O astfel de rocadă ar transforma AUR dintr-un partid de peluză într-unul cu pretenții de guvernare, dar ar risca să rupă partidul în două, eliminând charisma populistă a lui Simion.

Prins între gafe externe, importuri controversate de personal și jocuri de putere interne, AUR riscă să intre în vrie chiar înainte de startul oficial al campaniei electorale. Rămâne de văzut dacă George Simion va accepta să facă pasul în spate sau va alege să se scufunde odată cu nava pe care o conduce.