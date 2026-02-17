Consiliul Păcii al lui Trump, pariu costisitor de 1 miliard de dolari. Mirel Curea: Poți să rămâi cu ochii în Soare

Subiectul „Consiliului Păcii” de la Washington, dezbătut, azi, în podcastul Contrapunct, de jurnaliștii Mirel Curea, Dan Andronic și Marcela Feraru, a atins și subiectul miliardului de euro pe care trebuie să-l achite fiecare stat membru al acestei organizații.

Mireal Curea este de părere că proiectul nu este solid, iar banii se pot pierde ușor. „Acum e o nouă combinație de putere. este cu un oarecare gir al Organizației Naționale Unite. O organizație care s-a dovedit a fi inutilă în ultimii 20-30 de ani.

Nu se mai întâmplă de mult nimic pe la ONU. Bun, nu că în perioada interbelică Liga Națiunilor ar fi reușit ceva. N-a reușit absolut nimic. Asta nu înseamnă că această construcție a lui Trump va reuși să rezolve problemele omenirii. Nu cred chestia asta. În zona asta îi dau dreptate Marcelei. Ce se va întâmpla? Adică niște țări, unele dau un miliard de dolari, cel mai probabil lui Trump”, a spus Mireal Curea.

„Mai stă la putere cât 2-3 ani, după aceea ce se va întâmpla? Dai miliardul și rămâi cu ochii în Soare. Pe de altă parte, Uuuu, E totuși bine că nu ne situăm în poziția aia, bă, gata, noi am ales Bruselul, hai la revedere. Cred că ar trebui să fim jucători mici. Îi pare lui că România nu e mult mai jucătoare”, a mai spus jurnalistul evz.

Dan Andronic a atras atenția despre situația extrem de delicată în care se află România din punct de vedere internațional.

„Nu poți alege Bruxelles pentru că Bruxelles nu există. Sigur că da. Deci tu ar trebui să alegi, vă aduc aminte că, acum, Marcelea e la Paris, e puțin mai departe, dar noi suntem aici pe flancul estic. Unde e nasol. Unde e nasol. Nu știu dacă știți, dar au făcut acum, NATO a făcut un exercițiu. Au făcut un exercițiu în care au încercat să vadă în cât timp ajung tancurile, rachetele și camioanele cu muniție pe flancul estic al NATO.”

Andronic a explicat că exercițiul care a presupus un efort logistic în condiții de pacea durat enorm.

„Știți cât timp le-a luat din momentul în care le-au? 3 săptămâni. 21 de zile. 3 săptămâni. Deci, trei săptămâni în condițiile în care nu era război. Deci în condițiile în care pur și simplu trebuiau să mute niște camioane, niște blindate. din marginea Europei spre estul flancului. Asta s-a întâmplat. Durează 3 săptămâni”.