Radu Mazăre, din nou în instanță. S-a decis confiscarea unei sume importante de bani

Curtea de Apel Constanța a avut pe rol procesul deschis de ANI împotriva lui Radu Mazăre. Agenția Națională de Integritate a solicitat controlul averii fostului primar al municipiului Constanța.

Magistrații Curții de Apel Constanța au decis în ziua de joi, 12februarie 2026, confiscarea unei sume importante din averea fostului primar Radu Mazăre. E vorba de aproximativ 166.000 de euro, sumă care încă nu va fi operată deoarece hotărârea nu este definitivă.

Decizia magistraților a fost publicată pe portalul instanțelor de judecată.

„Solutia pe scurt: Admite sesizarea promovată de reclamanta AGENŢIA NAŢIONALĂ DE INTEGRITATE în contradictoriu cu pârâtul Mazăre Radu Ştefan şi STATUL ROMÂN PRIN MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE .

Constată că pârâtul Mazăre Radu Ştefan a dobândit cu caracter nejustificat sumele de 137.570 euro și 143.818 lei şi dispune confiscarea de la pârât a acestor sume.

Cu recurs în termen de 15 zile de la comunicare, ce se va depune la Curtea de Apel Constanţa. Pronunţată la 12.02.2026, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.

Document: Hotarâre 36/2026 12.02.2026”, s-a publicat pe portalul instanțelor de judecată.

Radu Mazăre trăiește în Madagascar de un an și jumătate

La finalul anului 2024, Radu Mazăre s-a întors în Madagascar alături de soția lui, Roxana și fiul său cel mic, după perioada de condamnare.

Pe 28 octombrie 2008, Radu Mazăre a fost trimis în judecată de procurorii DNA, alături de alte 36 de persoane, în legătură cu restituirea şi atribuirea nelegală a unor întinse suprafeţe de teren intravilan din Constanţa, Mamaia, plajă şi faleză.

Radu Mazăre s-a întors în Madagascar după cinci ani petrecuți în închisorile din România. A revenit pe continentul african în locul unde investise în turism din anul 2012. A renovat complet resortul care rămăsese închis din pandemie, a făcut zeci de angajări și chiar a renovat o școală pentru copiii care locuiesc în zonă.

Probabil că suma stabilită să fie confiscate nu va reprezenta o problemă foarte mare pentru Radu Mazăre. Dar, până la o decizie finală mai are de traversat două instanțe: Curtea de apel și Înalta Curte de Casație și Justiție.