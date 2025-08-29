Social Radu Mazăre s-a întors în afaceri. Căt costă o noapte la resortul său din Madagascar







Radu Mazăre își continuă viața în Madagascar după eliberarea condiționată, iar resortul său Mantasaly atrage acum turiști internaționali. Fostul primar al Constanței, condamnat în dosarul „Polaris”, a investit sume considerabile pentru renovarea și modernizarea resortului, transformându-l într-una dintre cele mai luxoase destinații din nordul Madagascarului, potrivit Cancan.

După ce a executat 5 din cei 9 ani de închisoare la care fusese condamnat, Radu Mazăre s-a mutat în Madagascar. Radu Mazăre consideră această țară „a doua sa casă”.

Fostul edil și-a reluat afacerile în turism și a început renovarea Mantasaly Resort, investițiile vizând atât infrastructura, cât și serviciile pentru oaspeți. Situat pe coasta Oceanului Indian, resortul le permite oaspeților să se bucure de priveliști impresionante și plaje.

Mantasaly Resort oferă bungalow-uri moderne, restaurante cu specific internațional și acces direct la plajă, iar o noapte de cazare costă 200 de euro.

Radu Mazăre a readus resortul la standarde moderne. Renovările, care au durat câteva luni, au inclus refacerea terenului, instalarea de panouri solare și înlocuirea acoperișurilor bungalourilor. După botezul celui de-al doilea copil, Aris, pe care îl are împreună cu Roxana Mihalache, Fostul politician a investit în renovarea resortului Mantasaly, afacere pe care o închisese în urmă cu patru ani, când a fost arestat și extrădat în România.

Radu Mazăre a petrecut cinci ani în închisoare, fiind implicat în mai multe dosare de corupție. Chiar și din spatele gratiilor, el a continuat să se ocupe de afacerile sale din Madagascar, iar responsabilă pentru administrarea lor a fost soția sa, care i-a devenit parteneră legal tocmai în perioada în care Mazăre era după gratii.

Decizia a venit ca un avantaj legal pentru fostul edil, facilitându-i gestionarea afacerilor. Roxana a devenit astfel doamna Mazăre și, în 2024, a adus pe lume un băiețel, la doar câteva luni după eliberarea fostului politician