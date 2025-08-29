EVZ Special Lecția nemților pentru România: cum rezistă companiile solide în fața crizelor







„Trăim o perioadă a complexității, în care predicțiile nu mai sunt suficiente. Soluțiile vin din comunitate și din antreprenoriatul care se reinventează”, a fost concluzia dezbaterii BLP Trends – Cum trec companiile românești către noua eră de business, unde au fost invitate trei voci cu experiență solidă în mediul economic: Antoaneta Pop, specialistă cu peste 20 de ani în analiza datelor companiilor românești și cofondatoare a platformei AlertaCUI; Carmen Peli, partener fondator PeliPartners și prima avocată specializată în dreptul concurenței din România; și Corina Dimitriu, partener Deloitte, cu peste două decenii de expertiză în audit și guvernanță corporativă, au radiografiat realitățile mediului de afaceri din România.

Evenimentul, parte a platformei Big Life Project, a reunit antreprenori, investitori și lideri din companii românești, dar și oameni simpli, curioși și conectați la realitățile economice și politice din România. Împreună au demonstrat, prin propriile exemple și prin dialogul deschis, că adaptabilitatea, curajul și investiția în oameni sunt resurse esențiale pentru traversarea noii etape economice.

Antoaneta Pop a prezentat tabloul statistic al companiilor active: 5,7 milioane de entități fiscale înregistrate în România, de la firme private și PFA-uri până la ONG-uri și instituții publice. Dinamica este remarcabilă: zilnic apar între 950 și 1.000 de entități noi, dovadă că energia antreprenorială rămâne puternică, chiar și într-un context dominat de discursuri pesimiste.

Însă imaginea de ansamblu este marcată de polarizare: 0,9% dintre companii generează două treimi din veniturile economiei românești. La polul opus, 68% dintre firme nu depășesc pragul de 100.000 de euro pe an, media acestora fiind de doar 23.000 de euro.

„Este o expunere uriașă la acel 1% și un risc de prăbușire în cascadă dacă lucrurile scapă de sub control”, a explicat Antoaneta Pop. Comparațiile europene confirmă paradoxul românesc: România are 49 de companii active la 1.000 de locuitori, peste Germania (38) și sub Polonia (59). Dar numărul firmelor românești care reușesc să atingă pragul de 1 milion de euro venituri este similar cu cel al Poloniei – aproximativ 3.300 de companii.

Invocând modelul german Mittelstand, Antoaneta Pop a subliniat diferența de filozofie: în Germania, companiile mici și mijlocii de familie se transmit din generație în generație, cu viziune pe termen lung și sprijin macroeconomic. Obiectivul lor nu este dividendele imediate, ci eficiența și excelența în nișe extrem de precise.

Corina Dimitriu a observat că în România, mentalitatea predominantă pendulează între două extreme: „Cum să devenim unicorni” și „Cum să facem exit”. Totuși, maturizarea se vede în apariția unei generații de antreprenori care lasă frâiele managementului unor echipe profesioniste sau care fac pasul listării pe bursă, cum a fost cazul Simtel Grup.

„Ieșirea pe piața externă și listarea sunt momentele de maturizare. Ne trebuie mai mult curaj să ne internaționalizăm”, a spus Corina Dimitriu.

Carmen Peli a atras atenția asupra unui paradox: deși antreprenorii români sunt adesea ocupați să „supraviețuiască statului”, crizele repetate au adus și lecții valoroase. „După 2008, companiile care au rezistat au fost cele care au separat business-ul de viața personală și au procedurizat procesele. Criza creează oportunitate – să nu uităm că în 2008 s-a născut Autonom.”

Ea a adăugat că România rămâne pe ultimul loc în Europa Centrală și de Est la capitolul externalizare, în timp ce investitori polonezi, cehi și bulgari vin cu modele deja validate pe piețele lor.

Pentru Carmen, cheia transformării este schimbarea de mindset: „Suntem crescuți cu aripile frânte. Învățăm încet să ne întindem și să zburăm. E nevoie de curaj, de diversificare și de investiție în propria dezvoltare.”

Dincolo de cifre, un alt semnal al schimbării este implicarea companiilor în susținerea artei și culturii. „Corporațiile și antreprenorii români au început să cumpere artă, să-și facă colecții, să investească în evenimente culturale. E un pas către maturizare și un indicator că economia se așază și pe dimensiunea socială”, a remarcat Corina Dimitriu.

În context geopolitic, Carmen Peli a menționat șansa unică a României de a juca un rol central în reconstrucția Ucrainei și de a se poziționa ca actor regional puternic. În același timp, statul român – confruntat cu presiunea bugetară – ar putea, pentru prima dată, să trateze companiile ca parteneri strategici reali.

„Este un moment unic: antreprenorii pot avea o voce cu adevărat importantă în relația cu statul. Trebuie să cerem transparență și susținere reală pentru a deveni actori puternici în regiune”, a punctat Antoaneta Pop.

Dezbaterea de la BLP Trends a scos la iveală atât provocările – polarizare, timiditatea în internaționalizare, presiunea reglementărilor – cât și resursele pe care antreprenoriatul românesc le are: energie, agilitate, curaj și o comunitate care investește în oameni și în idei.

Mesajul comun al invitaților a fost că noua eră de business în România nu se construiește prin rețete importate, ci prin adaptare locală, prin cultivarea unui mindset de creștere și prin consolidarea comunităților antreprenoriale.

„Lucrul bine făcut e sfânt, indiferent de regim. Dacă îl faci mai bine decât toți, vei avea mereu piață”, a conchis Carmen Peli.

Simtel Group – companie românească de inginerie și tehnologie, specializată în energie regenerabilă, automatizări industriale și telecomunicații. Listată la bursă, Simtel este un exemplu de antreprenoriat local care a făcut pasul către piața internațională.

Infinity Capital Investments – vehicul de investiții care sprijină dezvoltarea companiilor antreprenoriale prin capital și know-how, implicându-se în proiecte cu impact pe termen lung în economie.

Asociația Română pentru Energie Verde și Dezvoltare Durabilă (AREVDD) – organizație non-profit care susține tranziția energetică prin promovarea surselor regenerabile și a proiectelor sustenabile în România.

G Energy Solutions (GES) – companie activă în domeniul energiei, cu soluții moderne pentru eficiență energetică și integrarea noilor tehnologii în infrastructura de producție și distribuție.

ANT Energy – parte dintr-un grup mai larg de companii din domeniul energiei verzi și al tehnologiilor de stocare, ANT Energy dezvoltă proiecte inovatoare care conectează producția la cerințele pieței.

We Love Cars – companie fondată la Târgu Jiu, specializată în servicii auto, tractări, leasing și achiziții de flote. Povestea sa este una antreprenorială de succes, pornită de la o singură mașină de tractat.

Digital Work Force – business de consultanță și servicii IT, construit de Sorin Drăghici și Mihai Venătoru, care sprijină transformarea digitală a companiilor prin soluții tehnologice și dezvoltarea resurselor umane.

Limitless – companie de marketing digital, cu proiecte și campanii pentru branduri din România și din afara țării, concentrată pe inovație și rezultate măsurabile în comunicare.

Dezbaterea completă BLP Trends – „Cum trec companiile românești către noua eră de business” poate fi urmărită pe YouTube, aici: https://www.youtube.com/watch?v=XIw6JTHnuVk