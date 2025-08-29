Social Turiștii din România se ceartă între ei pe litoralul bulgăresc







Deși sezonul estival se apropie de final în Bulgaria, stațiunile de pe litoral continuă să fie pline de turiști români. Numărul mare de vizitatori, însă, aduce cu sine și unele neplăceri. Pe lângă aglomerația specifică acestei perioade, au apărut și nemulțumiri, dar și conflicte între români din cauza comportamentului, „se înghesuiau la masă, se certau pe locuri...”.

Un exemplu recent vine de pe un grup de Facebook destinat celor care își petrec vacanțele în Bulgaria. Acolo, o postare a stârnit reacții puternice din partea comunității. Autoarea a distribuit câteva fotografii dintr-o stațiune, însoțite de un comentariu scurt. Postarea a deschis rapid o dezbatere aprinsă, cu numeroase comentarii, cele mai multe provenind chiar de la alți români, care și-au exprimat nemulțumirea față de comportamentul conaționalilor aflați în vacanță.

„Aseară, în Nisipurile de Aur. Stațiunea e plină de români”, a scris cineva pe contul „Vacanta Bulgaria: Informații utile”.

În urma postării au venit și comentariile celor care au ales Bulgaria ca destinație de vacanță: „Am fost anul trecut în Bulgaria all inclusive 4 stele și am fost anul acesta în Romania la hotel de 4 stele all inclusive în Eforie nord. În Bulgaria am fost dezamăgită și nu se poate compara hotelul din Bulgaria de 4 stele cu hotelul din România. România este cu mult peste Bulgaria...la curățenie mâncare, plajă...”

Un alt comentator confirmă ceea ce a spus autoarea postării și scrie: „Da, așa este. S-ar părea ca s-au mutat românii la bulgari! Hotel Berlin Golden Beach ne-a depășit așteptările, mancare bună, curățenie, animatori, plajă și piscină cu șezlonguri suficiente! Bravo lor!

Păcat de noi! Comportament care lasă de dorit, farfurii pline, prosoape aduse cu noaptea în cap și puse pe șezlonguri, spre rezervare. Suntem bine primiți și prost văzuți. Cheltuim banii afară, nu în țară!”.

Un alt turist român care a ales că petreacă vacanța în Bulgaria a comentat: „Păcat!!!! Anul acesta am fost în Sunny Beach. Comportamentul bulgarilor lasă de dorit. Pe noi, la două benzinării (mici, prin sate) nu ne-au lăsat la toalete, pe motiv că nu aveau apă...iar ei ca oameni, grețoși.

Vorbesc strict de magazine, nu de hotel. Iar prețurile în stațiune foarte mari pe la magazine. Asa că...eu personal, voi alege litoralul nostru sau Turcia, Grecia, unde fără doar și poate sunt alți oameni, alte condiții, alte preturi. Fiecare cu experiența lui până la urmă”.

Un alt român nemulțumit descrie o situație neplăcută cu privirea comportamentului turiștilor români din stațiunea Nisipurile de Aur.

„Spun din păcate deoarece am fost în prima săptămână a lunii august la Nisipurile de Aur și comportamentul românilor, fiind un hotel all inclusive, cu mâncare din belșug și tăvile în permanență pline, românii se înghesuiau la masă, se certau pe locuri își puneau foarte mult în farfurie rămânea foarte mult în farfurie, iar dimineața la ora 6:00 toate șezlongurile din primele două rânduri erau pline românii.

Se duceau și și legau prosoapele să ocupe loc în față mai târziu... din cauza acestora pe viitor voi încerca să merg undeva mai departe, unde sunt cât mai puțin români”, a scris comentatorul pe grupul de Facebook.