Mai repede pe litoralul bulgăresc. România face un drum de importanță strategică

România face un drum de importanță strategică







A fost semnat contractul pentru realizarea Studiului de Fezabilitate al Drumului de mare viteză București–Giurgiu, a anunțat Ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban.

Acesta este un proiect de importanță strategică pentru conectivitatea României cu Bulgaria și restul Europei. Noul drum va face legătura între Capitală și granița de la Giurgiu, principalul punct de trecere folosit de români pentru vacanțele în Bulgaria.

Proiectul este considerat o prioritate națională, întrucât sudul României este una dintre cele mai aglomerate zone din punct de vedere rutier, iar actualul drum DN5 nu mai face față volumului de trafic.

Compania Națională de Investiții Rutiere (CNIR) a desemnat câștigătorul contractului pentru elaborarea studiului de fezabilitate. Proiectul a fost atribuit asocierii dintre ACTIV PROIECTARE INFRASTRUCTURĂ și o firmă de inginerie din Turcia, pentru o valoare de 33 milioane de lei, fără TVA.

Finanțarea este asigurată din fonduri europene și de la bugetul de stat, ceea ce permite accelerarea procesului de implementare. Potrivit ministrului Ciprian Șerban, contractul are o durată de 16 luni, timp în care vor fi stabilite toate detaliile tehnice esențiale.

Studiul de fezabilitate este pasul cheie pentru definirea proiectului. În cadrul acestuia, specialiștii vor analiza:

Tipul drumului – dacă va fi construit în regim de autostradă sau drum expres .

Traseul final – legătura cu actualele rețele rutiere și cu viitoarele proiecte de infrastructură.

Integrarea cu Podul Giurgiu–Ruse – un proiect paralel ce vizează modernizarea și fluidizarea traficului la granița cu Bulgaria.

Sursele de finanțare – inclusiv opțiunea unui parteneriat public-privat.

„Acest drum este esențial pentru legătura rapidă între București și granița cu Bulgaria, dar și pentru dezvoltarea infrastructurii românești. Facem un pas important pentru Drumul de mare viteză București–Giurgiu!”, a transmis ministrul Ciprian Șerban.

Drumul de mare viteză va avea o importanță majoră pentru economie și turism. În fiecare an, sute de mii de români traversează granița pe la Giurgiu pentru vacanțe în Bulgaria sau Grecia, iar actuala infrastructură este depășită de volumul de trafic.

Dezvoltarea unei legături rapide și sigure va reduce timpul de tranzit, va crește atractivitatea zonei pentru investitori și va contribui la integrarea economică a regiunii de sud a României cu coridoarele europene de transport.

După finalizarea studiului de fezabilitate, estimată pentru finalul anului 2026, Ministerul Transporturilor va putea lansa licitația pentru proiectare și execuție. În funcție de scenariul ales, lucrările ar putea începe cel mai devreme în 2027, urmând ca durata totală să depindă de complexitatea traseului și de soluția tehnică adoptată.

Ciprian Șerban a subliniat că ministerul urmărește accelerarea proiectului pentru a răspunde nevoilor de mobilitate ale românilor: