Unde mai puteți face plajă în octombrie. Grecia nu e tocmai o variantă

Unde mai puteți face plajă în octombrie. Grecia nu e tocmai o variantăGrecia. Sursa foto. Pixabay
Cei care din diferite motive nu pot merge în vacanță acum se gândesc ce variante ar avea să facă plajă în octombrie și să meargă în vacanță. Cei care au încercat deja această variantă au soluția.

Plajă în octombrie, dar nu în Grecia

Luna octombrie este una mai rece, drept urmare, cei care vor să meargă atunci în vacanță caută soluții și pentru plajă. ”Salut vrem să mergem ultima săptămână din octombrie in concediu într-o zonă caldă. M-am gândit la Grecia, oare e destul de ok pentru aceasta perioadă? Ce altceva ați mai recomanda?”, a întrebat o turistă.

Gran Canaria

Sursa foto: Dreamstime

Iar cei care au experimentat au fost prompți în comentarii. ”Nu mai este vreme de plajă în Grecia. Poate să prindeți vreme plăcută dar de plimbare, nu de plajă în Creta. În Insulele Canare este vreme ok”, a explicat o turistă la postarea în cauză. ”Egipt dacă doriți baie în mare și preț accesibil sau Fuerteventura, Spania însă prețurile sunt mai mari”, a mai comentat o altă persoană.

Malta, Egipt sau Tenerife, variante de succes

”Creta poate pentru Grecia, Cipru, Dubai, Oman, Doha, Tenerife, Canaria, chiar și Malta (eu am prins vreme de baie și plajă la sfârșit de octombrie)”, a mai spus un turist, drept răspuns. ”Tenerife... o să vă îndrăgostiți de această insulă, este raiul pe pământ! Tot anul se poate face plajă”, a mai scris altcineva.

Majoritatea celor care au comentat, au îndreptat turiștii către Egipt sau insulele Canare. Cert este că Egiptul din anumite perspective este mai ieftin și mai ofertant. Asta pentru oferă cazări all inclusive, dar și posibilitatea de a vizita piramidele. Insulele Canare sunt ceva mai scumpe, dar și aici există avantaje, în funcție de ce își dorește fiecare turist să experimenteze.

O astfel de vacanță va costa cel puțin 600 de euro de persoană, indiferent unde alegeți să mergeți în oricare dintre cele două destinații.

