Un motociclist, cetățean străin, a fost grav rănit după ce a fost mușcat de urs pe Transfăgărășan

Un motociclist, cetățean străin, a fost grav rănit după ce a fost mușcat de urs pe Transfăgărășan
Un motociclist în vârstă de 73 de ani a fost atacat de un urs pe Transfăgărășan, în zona Valea lui Stan, județul Argeș, au anunțat Reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Argeş. Incidentul a avut loc sâmbătă, când motociclistul era oprit în coloană din cauza traficului aglomerat, iar ursul l-a mușcat de gamba piciorului drept.

Cum a fost atacat motociclistul

Polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Albeștii de Argeș au fost sesizați sâmbătă despre un incident în care un motociclist, cetățean străin, a fost mușcat de un urs pe DN 7C – Transfăgărășan, în dreptul comunei Arefu, în zona Valea lui Stan.

„Din verificările preliminare efectuate, s-a stabilit că un bărbat de 73 de ani, cetăţean străin, în timp ce se deplasa cu motocicleta pe direcţia Baraj Vidraru – Curtea de Argeş, a oprit pe partea carosabilă, în coloană, din cauza traficului aglomerat. În acel moment, un urs aflat pe marginea drumului l-ar fi muşcat de gamba ”, au declarat reprezentanții IPJ Argeș.

Motociclistul a fost rănit la picior

La fața locului a sosit un echipaj medical, care i-a acordat îngrijiri bărbatului. Acesta a fost diagnosticat cu o plagă zgâriată la nivelul piciorului drept, însă bărbatul  a refuzat transportul la spital.

Transfăgărășanul

Transfăgărășanul. Sursa foto: facebook

Poliția recomandă tuturor celor care circulă pe Transfăgărășan să manifeste prudență și să evite apropierea de animale sălbatice, inclusiv hrănirea acestora.

În iulie, un motociclist a fost sfâșiat de o ursoaică

Incidentul survine la o lună după ce un alt motociclist a fost atacat de o femelă urs în luna iulie. Un bărbat din Italia a fost atacat de ursoaică în timp ce circula cu motocicleta pe Transfăgărășan.

Incidentul s-a petrecut în zona localității Arefu, pe DN7C, la circa 500 de metri de coronamentul barajului Vidraru, în direcția Bâlea Lac. Motociclistul a fost târât de urs în pădure, pe un teren abrupt și greu accesibil.

Motocicleta, înmatriculată în Italia, a fost găsită abandonată la locul tragediei, alături de o mănușă a victimei.

