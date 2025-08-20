International Poliția, îngăduitoare cu extremiștii de stânga Antifa, la un miting anti-AfD







Ascunderea identității a fost în centrul unui protest radical al grupului Antifa din Germania împotriva unei conferințe de partid AfD în orașul german Unna, potrivit europeanconservative.com.

Demonstranții au folosit eșarfe și ochelari de soare pentru a-și acoperi fețele, în ciuda interdicției legale din Germania care prevede că identitatea trebuie să rămână vizibilă la adunările publice.

Evenimentul ridică întrebări asupra aplicării selective a legii și a standardelor duble în abordarea mișcărilor politice extremiste.

Potrivit legii germane, o persoană este considerată mascata dacă identitatea sa nu mai poate fi stabilită prin purtarea hainelor care acoperă fața.

Scopul interdicției este de a împiedica comiterea anonimă a infracțiunilor în timpul adunărilor publice. Totuși, poliția din Unna a fost criticată pentru că nu a aplicat regulile cu fermitate.

Șeful poliției, Uwe Bergmeier, a justificat lipsa intervenției printr-o excepție legală care permite acoperirea feței pentru protecție împotriva vremii.

„În acest caz, condițiile pentru excepție au fost date din cauza soarelui,” a declarat Bergmeier. Totuși, conform datelor meteorologice, temperatura maximă în acea zi a fost de doar 22,7°C, ceea ce ridică întrebări cu privire la necesitatea reală a acoperirii fețelor.

Poliția a precizat că a reamintit demonstranților despre interdicție și a intervenit doar o singură dată, avertizând un protestatar cu megafon care purta o eșarfă prea sus pe față.

În rest, mascarea feței a fost tolerată pe scară largă, ceea ce a generat critici privind aplicarea selectivă a legii. Această situație a readus în discuție percepția conform căreia grupurile de stânga, precum Antifa, sunt tratate mai indulgent de autorități, în timp ce organizațiile de dreapta, cum este AfD, se află sub supraveghere permanentă de către serviciile de informații interne.

Exemple recente arată că activiștii de extremă stânga primesc chiar recompense oficiale: grupuri Antifa au fost premiate de guvernul landului Turingia, iar un extremist din grupul Hammerbande a beneficiat de subvenții pentru proiecte artistice finanțate din bani publici.

Toleranța față de mascarea fețelor demonstranților poate avea implicații mai largi asupra peisajului politic și social din Germania.

Permisiunea de facto de a comite acte anonime la adunările publice poate contribui la escaladarea tensiunilor între grupurile de stânga și cele de dreapta, întărind percepția de inegalitate în aplicarea legii.

Pe plan internațional, astfel de incidente afectează imaginea Germaniei ca stat de drept imparțial și pot influența discuțiile despre libertatea de exprimare și drepturile politice.

În plus, felul în care autoritățile tratează mascarea în cadrul protestelor Antifa poate crea precedente care să fie invocate în viitoarele evenimente politice, ceea ce complică și mai mult gestionarea adunărilor publice în orașe precum Unna.