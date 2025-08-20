International

Poliția, îngăduitoare cu extremiștii de stânga Antifa, la un miting anti-AfD

Poliția, îngăduitoare cu extremiștii de stânga Antifa, la un miting anti-AfDProtest impotriva AfD / sursa foto: captură YouTube
Comentează știrea
Din cuprinsul articolului

Ascunderea identității a fost în centrul unui protest radical al grupului Antifa din Germania împotriva unei conferințe de partid AfD în orașul german Unna, potrivit europeanconservative.com.

Demonstranții au folosit eșarfe și ochelari de soare pentru a-și acoperi fețele, în ciuda interdicției legale din Germania care prevede că identitatea trebuie să rămână vizibilă la adunările publice.

Evenimentul ridică întrebări asupra aplicării selective a legii și a standardelor duble în abordarea mișcărilor politice extremiste.

Purtare de mască și ilegalitate în centrul protestului din Germania

Potrivit legii germane, o persoană este considerată mascata dacă identitatea sa nu mai poate fi stabilită prin purtarea hainelor care acoperă fața.

Profesor de religie, reținut după agresiuni repetate asupra unei eleve de 14 ani
Profesor de religie, reținut după agresiuni repetate asupra unei eleve de 14 ani
Chinul vechi de 40 de ani a luat sfârșit pentru locuitorii din Capitală. Mai au de așteptat 12 ore
Chinul vechi de 40 de ani a luat sfârșit pentru locuitorii din Capitală. Mai au de așteptat 12 ore

Scopul interdicției este de a împiedica comiterea anonimă a infracțiunilor în timpul adunărilor publice. Totuși, poliția din Unna a fost criticată pentru că nu a aplicat regulile cu fermitate.

Șeful poliției, Uwe Bergmeier, a justificat lipsa intervenției printr-o excepție legală care permite acoperirea feței pentru protecție împotriva vremii.

„În acest caz, condițiile pentru excepție au fost date din cauza soarelui,” a declarat Bergmeier. Totuși, conform datelor meteorologice, temperatura maximă în acea zi a fost de doar 22,7°C, ceea ce ridică întrebări cu privire la necesitatea reală a acoperirii fețelor.

Reacții și intervenții limitate

Poliția a precizat că a reamintit demonstranților despre interdicție și a intervenit doar o singură dată, avertizând un protestatar cu megafon care purta o eșarfă prea sus pe față.

În rest, mascarea feței a fost tolerată pe scară largă, ceea ce a generat critici privind aplicarea selectivă a legii. Această situație a readus în discuție percepția conform căreia grupurile de stânga, precum Antifa, sunt tratate mai indulgent de autorități, în timp ce organizațiile de dreapta, cum este AfD, se află sub supraveghere permanentă de către serviciile de informații interne.

AfD

Sursa foto: Tomnex | Dreamstime.com

Exemple recente arată că activiștii de extremă stânga primesc chiar recompense oficiale: grupuri Antifa au fost premiate de guvernul landului Turingia, iar un extremist din grupul Hammerbande a beneficiat de subvenții pentru proiecte artistice finanțate din bani publici.

Implicațiile măsurii de a masca fața pentru politica din Germania

Toleranța față de mascarea fețelor demonstranților poate avea implicații mai largi asupra peisajului politic și social din Germania.

Permisiunea de facto de a comite acte anonime la adunările publice poate contribui la escaladarea tensiunilor între grupurile de stânga și cele de dreapta, întărind percepția de inegalitate în aplicarea legii.

Pe plan internațional, astfel de incidente afectează imaginea Germaniei ca stat de drept imparțial și pot influența discuțiile despre libertatea de exprimare și drepturile politice.

În plus, felul în care autoritățile tratează mascarea în cadrul protestelor Antifa poate crea precedente care să fie invocate în viitoarele evenimente politice, ceea ce complică și mai mult gestionarea adunărilor publice în orașe precum Unna.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

23:00 - De la interdicție la promovare. Casa Albă se lansează pe TikTok
22:51 - Sondaj: Doar patru partide ar accede în Legislativul Republicii Moldova
22:38 - Profesor de religie, reținut după agresiuni repetate asupra unei eleve de 14 ani
22:33 - Zeci de șoferi de taxi din zona aeroporturilor, sancționați de polițiști
22:26 - Poliția, îngăduitoare cu extremiștii de stânga Antifa, la un miting anti-AfD
22:20 - Cum depășim suprasolicitarea la muncă. Alice Donea, psihoterapeut: „Sunt recomandate pauzele scurte și dese”

Proiecte speciale