Social

Familia tânărului de 25 de ani care a murit la spitalul din Buzău a cerut amânarea necropsiei

Comentează știrea
Familia tânărului de 25 de ani care a murit la spitalul din Buzău a cerut amânarea necropsieiSursa foto: Captură video
Din cuprinsul articolului

Necropsia tânărului de 25 de ani care a decedat în Secția de Ortopedie a Spitalului Județean Buzău, în timp ce aștepta o operație la femur, a fost amânată cu o zi la cererea familiei, a declarat Adriana Bunilă, purtătorul de cuvânt al SJU Buzău.

Necropsia a fost amânată pentru participarea unui medic expert al familiei

Decizia amânării necropsiei tânărului de 25 de ani, decedat în Secția de Ortopedie a SJU Buzău, a fost luată pentru ca un legist desemnat de familie să poată participa la procedură. Serviciul Județean de Medicină Legală Buzău a aprobat solicitarea pentru a asigura transparență.

Necropsia va fi efectuată pe 8 ianuarie, după discuțiile purtate cu medicul expert parte. Autoritățile precizează că există o anchetă penală în curs, iar familia nu a depus până în prezent nicio petiție la SJU Buzău.

Familia tânărului protestează în fața spitalului din Buzău

Rude și prieteni ai tânărului care a murit s-au adunat în fața Spitalului Județean de Urgență Buzău, unde polițiști și jandarmi intervin pentru a face culoar ambulanțelor. Managerul spitalului, Sorin Pătrașcu, a anunțat deschiderea unei anchete interne, iar necropsia urma să fie realizată cu participarea unui expert criminalist de la Poliție.

Logodne, despărțiri și scandaluri. Lista bărbaților din viața Ramonei Olaru
Logodne, despărțiri și scandaluri. Lista bărbaților din viața Ramonei Olaru
Verificări după bâlbâielile Direcției de Taxe din Sectorul 2. Este haos în toată țara
Verificări după bâlbâielile Direcției de Taxe din Sectorul 2. Este haos în toată țara
Spitalul de Urgență Buzău

Spitalul de Urgență Buzău. Sursa foto: Facebook

Gabriel, în vârstă de 25 de ani, era pasager într-un autoturism implicat într-un accident frontal pe DN 10, în localitatea Vernești, pe 2 ianuarie. În urma coliziunii, mai multe persoane au fost rănite, iar Gabriel a suferit o fractură de femur și a fost internat la SJU Buzău, fiind programat pentru operație luni.

Tânărul de 25 de ani a murit pe patul de spital

Potrivit informațiilor oficiale, starea tânărului s-a deteriorat brusc, iar acesta a decedat pe patul de spital. Cauzele exacte ale morții vor fi stabilite în urma necropsiei și a investigațiilor medicale.

Zeci de persoane s-au adunat marți în curtea Spitalului Județean de Urgență Buzău pentru a protesta după decesul tânărului, rănit într-un accident rutier cu trei zile înainte. Protestatarii, majoritatea prieteni și apropiați ai victimei, au cerut explicații și tragerea la răspundere a celor considerați responsabili.

 

1
Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

18:51 - Logodne, despărțiri și scandaluri. Lista bărbaților din viața Ramonei Olaru
18:45 - Sute de gospodării încă fără curent, după valul de avarii provocat de vremea severă
18:38 - Bulgarii își schimbă masiv economiile în euro. Peste o treime din leva a dispărut deja din circulație
18:30 - Regele Charles, vizită în Statele Unite. Pretențiile lui Harry riscă să umbrească agenda oficială
18:20 - Verificări după bâlbâielile Direcției de Taxe din Sectorul 2. Este haos în toată țara
18:12 - Scandalul gărzilor. Cum vrea Rogobete să împartă banii medicilor

HAI România!

Voican: „Am văzut agenții ruși plecând!” Adevărul despre spionii din ’89
Voican: „Am văzut agenții ruși plecând!” Adevărul despre spionii din ’89
Armata și Securitatea - rolurile principale. Istoria Secretă a Revoluției din 1989. Episodul 2
Armata și Securitatea - rolurile principale. Istoria Secretă a Revoluției din 1989. Episodul 2
Serghei Mizil – Adevărul despre Nicu Ceaușescu! Partea a 3-a
Serghei Mizil – Adevărul despre Nicu Ceaușescu! Partea a 3-a

Proiecte speciale