Protest spontan la Spitalul Județean Buzău, după moartea unui pacient de 25 de ani internat cu fractură de femur

Un protest spontan a avut loc marți în curtea Spitalul Județean de Urgență Buzău, după decesul unui pacient în vârstă de 25 de ani, internat la secția de ortopedie cu o fractură închisă de femur.

Informația a fost confirmată de Inspectoratul Județean de Jandarmi Buzău, care a precizat că mai multe persoane s-au adunat în fața unității medicale pentru a-și exprima nemulțumirea față de circumstanțele în care s-a produs decesul.

Potrivit reprezentanților spitalului, pacientul urma să fie operat luni, 5 ianuarie, însă starea sa de sănătate s-ar fi deteriorat brusc, iar în ciuda intervențiilor medicale, acesta a decedat.

Conform informațiilor furnizate de purtătorul de cuvânt al spitalului, Adriana Bunilă, tânărul a fost victima unui accident rutier produs în data de 2 ianuarie. Acesta a fost adus la Unitatea de Primiri Urgențe cu o fractură închisă de femur, fiind ulterior evaluat și internat pe secția de ortopedie.

După internare, pacientul a beneficiat de imobilizare în aparat gipsat și de tratament specific, urmând ca intervenția chirurgicală să fie realizată la începutul săptămânii.

„În cursul zilei de 5 ianuarie 2026, pacientul trebuia să fie supus unei intervenții chirurgicale, însă starea de sănătate s-a deteriorat brusc, motiv pentru care pacientul a fost transferat în secția de terapie intensivă, unde, din păcate, a survenit decesul. În prezent se așteaptă rezultatele necropsiei pentru a se stabili cauzele exacte ale decesului”, a declarat Adriana Bunilă.

Aceasta a mai precizat că fractura închisă de femur nu este considerată „o urgență medicală imediată” și că astfel de cazuri sunt tratate în mod curent în cadrul unității medicale.

Cauzele morții vor fi stabilite în urma necropsiei, programată pentru miercuri. În acest context, a fost sesizat și Inspectoratul de Poliție Județean Buzău.

Managerul Spitalului Județean de Urgență Buzău, Sorin Pătrașcu, a anunțat că, pentru asigurarea transparenței, la procedura de necropsie va participa și un expert criminalist din cadrul IPJ Buzău.

„Am solicitat, în mod expres, ca la necropsie, pentru transparență, să fie prezent și un expert criminalist din cadrul IPJ-ului. Ne-a fost acceptată această solicitare, astfel încât tot ceea ce înseamnă partea aceasta de transparență în ceea ce s-a întâmplat, ca și act medical, sau nu s-a întâmplat, să fie adus la cunoștința familiei prin raportul necropsiei”, a declarat Sorin Pătrașcu.

Potrivit acestuia, familia pacientului poate desemna, dacă dorește, și un expert care să asiste la autopsie, acest aspect urmând să fie stabilit de aparținători.

Inspectoratul Județean de Jandarmi Buzău a precizat că protestul a fost unul spontan și s-a desfășurat fără incidente majore. Forțele de ordine au fost prezente pentru a asigura ordinea publică și pentru a preveni escaladarea situației.

În paralel, Inspectoratul de Poliție Județean Buzău a deschis verificări pentru a stabili circumstanțele exacte ale decesului, ancheta urmând să țină cont de concluziile raportului de necropsie și de documentele medicale existente.