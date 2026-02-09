International

Ucigașul a 51 de oameni din Noua Zeelandă contestă condamnarea pe viață

Ucigașul a 51 de oameni din Noua Zeelandă contestă condamnarea pe viațăBrenton Tarrant / sursa foto: captură video
Bărbatul condamnat pentru cel mai grav atac armat din istoria Noii Zeelande a apărut luni în fața unei instanțe din Wellington, unde a solicitat anularea condamnării sale, susținând că nu era în deplinătatea facultăților mintale atunci când a pledat vinovat, potrivit Reuters.

Este vorba despre Brenton Tarrant, cetățean australian în vârstă de 35 de ani, care execută o pedeapsă cu închisoare pe viață fără posibilitatea eliberării condiționate, după ce a ucis 51 de persoane în două moschei din orașul Christchurch, în martie 2019.

Retragerea pledoariilor de vinovăție după atacul armat

Potrivit relatărilor din instanță, Tarrant a participat la audiere prin legătură video și a solicitat Curții de Apel să îi permită retragerea pledoariilor de vinovăție formulate în anul 2020.

El a susținut că starea sa psihică fusese grav afectată de condițiile de detenție în perioada în care aștepta procesul.

„Nu aveam starea mentală sau cadrul psihic necesar pentru a lua decizii informate la acel moment”, a declarat Tarrant în fața instanței, conform unui articol publicat de The New Zealand Herald. Acesta a mai afirmat:

„Problema este dacă știam cu adevărat ce voiam să fac sau ce ar fi fost o idee bună. Nu, nu știam de fapt. Luam decizii, dar nu erau decizii luate voluntar și nici rațional, din cauza condițiilor din închisoare”.

Contextul atacului din 2019

Atacul a avut loc în timpul rugăciunii de vineri, în martie 2019, când Tarrant a deschis focul asupra credincioșilor musulmani din două moschei din Christchurch.

Înainte de atac, acesta a publicat online un manifest rasist, iar ulterior a transmis în direct imaginile crimei pe rețelele de socializare, folosind o cameră montată pe cap. Atacul a fost calificat drept cel mai sângeros din istoria Noii Zeelande.

Moschee Noua Zeelanda

Moschee Noua Zeelanda / sursa foto: captură video

Inițial, Tarrant a negat toate acuzațiile și se pregătea pentru un proces complet. Ulterior, în mod neașteptat, acesta a pledat vinovat pentru 51 de capete de acuzare de omor, 40 de tentative de omor și un capăt de acuzare pentru comiterea unui act terorist.

Analiza Curții de Apel, după cererea lui Tarrant privind atacul armat

Documente depuse la dosar arată că instanța va analiza dacă Tarrant era „incapabil să ia decizii raționale” la momentul pledoariilor, „ca urmare a condițiilor de detenție, pe care le descrie drept torturante și inumane”.

Avocații care îl reprezintă pe Tarrant au identitățile protejate printr-un ordin al instanței și nu au oferit comentarii publice.

Audierea este programată să dureze cinci zile și ar urma să se încheie vineri. În cazul în care cererea de anulare a pledoariilor va fi respinsă, instanța va analiza ulterior apelul privind sentința. Dacă cererea va fi acceptată, cazul va fi retrimis către Înalta Curte, unde Tarrant ar urma să fie judecat din nou.

