Cel mai izolat loc de pe pământ. Este inaccesibil și astronauții sunt mai aproape de el decât orice alt om

Pacific.
Point Nemo este cel mai izolat loc de pe planetă, situat la 2.688 de kilometri distanță de cel mai apropiat pământ. Este un punct de referință în ceea ce privește inaccesibilitatea – termen folosit pentru a se referi la regiunile cele mai dificil de atins pe uscat sau pe mare, conform geographical.co.uk.

Cel mai izolat loc de pe pământ. Este inaccesibil și astronauții sunt mai aproape de el decât orice alt om

Point Nemo poate fi găsit în Pacificul de Sud Gyre - o zonă de două ori mai mare decât America de Nord. Aici există un sistem de curenți rotativi care cuprinde curentul circumpolar antarctic, curentul Humbolt și deriva vântului de vest. Cele mai apropiate puncte de teren sunt Insula Maher, Insula Ducie și Motu Nui.

Punctul atinge adâncimi de 4.000 de metri, locația sa exactă fiind calculată pentru prima dată de un inginer de sondaje marine, Hrvoje Lukatela, în 1992.

Foarte greu de reperat

Este dificil pentru oameni să găsească o cale spre Point Nemo, dar asta nu înseamnă că locul este inaccesibil pentru viața marină. Situate în apropierea gurilor vulcanice, multe tipuri de microbi trăiesc în apele Point Nemo, inclusiv bacterii care sunt capabile să supraviețuiască în condiții dure, inclusiv oxigen scăzut și niveluri ridicate de presiune. Speciile, inclusiv tonul, peștele-spadă și marlinul frecventează, de asemenea, acest loc, precum și crustacee mai mici, cum ar fi crabii.

Deși este departe de orice loc de pe pământ, se confruntă cu efectele poluării cu plastic. S-a descoperit că probele de apă de mare prelevate în apropiere de Point Nemo au până la 26 de particule de microplastic pe metru cub. În comparație cu Marea Chinei de Sud, despre care s-a constatat că are 357 de particule pe metru cub. Cifra este scăzută, dar evidențiază impactul de anvergură pe care activitățile umane îl pot avea asupra planetei.

Un zbor de lungă durată

Cei mai apropiați oameni de Point Nemo sunt adesea astronauții de la bordul Stației Spațiale Internaționale (ISS), care orbitează la mai mult de 1.600 de kilometri deasupra planetei.

Prin aer, cea mai apropiată cale de a ajunge la fața locului este cu un avion comercial de la Auckland, Noua Zeelandă, la Buenos Aires, Argentina. După o ocălătorie de 10.564 de kilometri, zborul va trece chiar peste Point Nemo.

